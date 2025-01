Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy valószínűleg az utasszállítón utazó 64 fő, valamint a helikopteren tartózkodó 3 katona is életét vesztette, amikor a két gép egymásnak ütközött Washingtonban.","shortLead":"Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy valószínűleg az utasszállítón utazó 64 fő, valamint a helikopteren tartózkodó 3...","id":"20250130_washington-utasszallito-helikopter-utkozes-baleset-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c.jpg","index":0,"item":"d67001bc-3305-4ea3-bb28-8267580f13a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_washington-utasszallito-helikopter-utkozes-baleset-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. január. 30. 14:52","title":"Nem találtak túlélőt, valószínűleg mindkét gépen mindenki meghalt a balesetben, ahol egy utasszállító repülő és egy katonai helikopter ütközött Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48135edd-1006-4601-8bb4-856cba98f9c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elek Péter Ausztráliában él, önmagát keresztény konzervatívnak tartja, többször is a Fideszre szavazott. A rendező Magyar Péter megjelenéséről is beszélt. ","shortLead":"Elek Péter Ausztráliában él, önmagát keresztény konzervatívnak tartja, többször is a Fideszre szavazott. A rendező...","id":"20250129_Csurran-cseppen-megszolalt-Majka-klipjenek-rendezoje_Elek_Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48135edd-1006-4601-8bb4-856cba98f9c5.jpg","index":0,"item":"d00a7741-e0c0-4d34-97b6-5d0a90beb712","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Csurran-cseppen-megszolalt-Majka-klipjenek-rendezoje_Elek_Peter","timestamp":"2025. január. 29. 12:07","title":"„Áhhh a dal, ami után nem lesz több munkátok” – megszólalt Majka Csurran-cseppen klipjének rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88220cd0-8005-4398-95ba-c01e0a7ebe58","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legújabb BMW iX felfrissített dizájnnal, modernizált technikával, megnövelt teljesítménnyel és minden korábbinál nagyobb hatótávval debütált.","shortLead":"A legújabb BMW iX felfrissített dizájnnal, modernizált technikával, megnövelt teljesítménnyel és minden korábbinál...","id":"20250129_bmw-ix-facelift-700-kilometeres-hatotavu-uj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88220cd0-8005-4398-95ba-c01e0a7ebe58.jpg","index":0,"item":"7dcd2b3b-46e9-4c5d-8a7d-b2fd506cb9f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_bmw-ix-facelift-700-kilometeres-hatotavu-uj-villanyauto","timestamp":"2025. január. 29. 07:03","title":"Itt a BMW 700 kilométeres hatótávú új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0dd8cf8-6b21-4bce-bdf3-64ee7aedac5c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sose volt még olyan nézettsége miniszterelnöknek, mint amit Bindzsisztáné produkált.","shortLead":"Sose volt még olyan nézettsége miniszterelnöknek, mint amit Bindzsisztáné produkált.","id":"20250129_majka-csurran-cseppen-nezettseg-10-millio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0dd8cf8-6b21-4bce-bdf3-64ee7aedac5c.jpg","index":0,"item":"481a7409-a33e-464b-b647-28ca2c6da363","keywords":null,"link":"/elet/20250129_majka-csurran-cseppen-nezettseg-10-millio","timestamp":"2025. január. 29. 19:24","title":"Majka dala átlépte a 10 milliós nézettséget, új videóval ünnepelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyakorlórepülést végző helikoptert határozottan figyelmeztették, hogy az utasszállító felé tart. ","shortLead":"A gyakorlórepülést végző helikoptert határozottan figyelmeztették, hogy az utasszállító felé tart. ","id":"20250130_washington-legi-katasztrofa-utasszallito-helikopter-legiiranyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c.jpg","index":0,"item":"587839ff-6c1e-4f4f-99b2-1a582eace060","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_washington-legi-katasztrofa-utasszallito-helikopter-legiiranyitas","timestamp":"2025. január. 30. 10:23","title":"„Csak egy tűzgolyót láttam, ami aztán eltűnt” – nyilvánosságra hozták, mit mondtak a légiirányítók a washingtoni légi katasztrófa idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17c11cd-2045-4882-a046-92fee0091475","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":" Beindulhat a nagy vándorlás a cégeknél. ","shortLead":" Beindulhat a nagy vándorlás a cégeknél. ","id":"20250129_kinaiak-Europaba-hozzak-autogyartast-nemetek-Amerikaba-vinnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a17c11cd-2045-4882-a046-92fee0091475.jpg","index":0,"item":"d022e590-a272-4748-abed-42030cba273f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_kinaiak-Europaba-hozzak-autogyartast-nemetek-Amerikaba-vinnek","timestamp":"2025. január. 29. 15:01","title":"A kínaiak Európába hozzák az autógyártást, a németek meg Amerikába vinnék a vámok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók számítása szerint még 14 millió évvel ezelőtt is lehetett forró láva a Hold felszínén. Ezek alapján könnyen lehet, hogy az égitest képlékenyebb annál, mint amilyennek kinéz.","shortLead":"Amerikai kutatók számítása szerint még 14 millió évvel ezelőtt is lehetett forró láva a Hold felszínén. Ezek alapján...","id":"20250130_forro-lava-hold-felszine-geologiai-aktivitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858.jpg","index":0,"item":"56650e67-afc7-453c-b0c1-0405cffba236","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_forro-lava-hold-felszine-geologiai-aktivitas","timestamp":"2025. január. 30. 18:03","title":"Forró láva borította be a Hold felszínét, és úgy tűnik, ez nem is volt olyan régen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e401c4e-b200-417a-b580-cbe35cc02814","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az új amerikai elnökkel teljes harmóniában Magyarországon is kiteljesedhet az oligarchák uralma: ezt reprezentálja Rákosrendező 85 hektáros területének átengedése arab befektetőknek, kormányközeli ingatlanfejlesztőknek. Az ellenzők a maradék jogba kapaszkodva az öklüket rázhatják.","shortLead":"Az új amerikai elnökkel teljes harmóniában Magyarországon is kiteljesedhet az oligarchák uralma: ezt reprezentálja...","id":"20250130_hvg-minidubaj-ingatlanfejlesztes-zuglo-rakosrendezo-eagle-hills-rogan-habony-garancsi-szalay-bobrovniczky","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e401c4e-b200-417a-b580-cbe35cc02814.jpg","index":0,"item":"b0836e1f-c9f8-4d3d-8375-fffa0dcb0f06","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-minidubaj-ingatlanfejlesztes-zuglo-rakosrendezo-eagle-hills-rogan-habony-garancsi-szalay-bobrovniczky","timestamp":"2025. január. 30. 10:32","title":"Szintet lopnak: mindenki szeme láttára gazdagodhatnak Mini-Dubajon a kormánynak kedves üzleti körök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]