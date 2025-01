Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8e05dd05-9716-4fd0-9f0f-d4b37217d060","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250130_Marabu-Feknyuz-Hasznos-es-haszontalan-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e05dd05-9716-4fd0-9f0f-d4b37217d060.jpg","index":0,"item":"e7dfb5e8-167d-4fec-a689-b361c0b0d4ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_Marabu-Feknyuz-Hasznos-es-haszontalan-szankciok","timestamp":"2025. január. 30. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Hasznos és haszontalan szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06161f6a-9458-4155-81c2-d138daf8a34e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A városnéző buszok után a szállodaüzemeltetésben is bővíti a kínálatot az Orbán-kormánnyal jó kapcsolatokat ápoló jordán üzletember, Hamdan Zakarya.","shortLead":"A városnéző buszok után a szállodaüzemeltetésben is bővíti a kínálatot az Orbán-kormánnyal jó kapcsolatokat ápoló...","id":"20250130_hvg-Hamdan-Zakarya-jordaniai-Orban-kormany-varosnezo-buszok-szallodauzemeltetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06161f6a-9458-4155-81c2-d138daf8a34e.jpg","index":0,"item":"f2a09b3a-26e2-444a-a6e4-4ad5067103e7","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-Hamdan-Zakarya-jordaniai-Orban-kormany-varosnezo-buszok-szallodauzemeltetes","timestamp":"2025. január. 30. 15:26","title":"A budapesti hop on, hop offos jordániai vállalkozó belevág a szállodaüzemeltetésbe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Német kutatóknak köszönhetően a jövőben több millió szívelégtelenségben élő ember életét lehetne megmenteni azzal a módszerrel, ami minden eddiginél biztonságosabbnak tűnik.","shortLead":"Német kutatóknak köszönhetően a jövőben több millió szívelégtelenségben élő ember életét lehetne megmenteni azzal...","id":"20250130_szivizom-szivatultetes-tapasz-szivelegtelenseg-kezelese-ossejtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7.jpg","index":0,"item":"4660f5cf-584e-41e3-b809-87e29a86884a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_szivizom-szivatultetes-tapasz-szivelegtelenseg-kezelese-ossejtek","timestamp":"2025. január. 30. 20:03","title":"Sejtekből készült tapaszt varrnának a betegek szívére, milliók kaphatnak esélyt az életre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e401c4e-b200-417a-b580-cbe35cc02814","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az új amerikai elnökkel teljes harmóniában Magyarországon is kiteljesedhet az oligarchák uralma: ezt reprezentálja Rákosrendező 85 hektáros területének átengedése arab befektetőknek, kormányközeli ingatlanfejlesztőknek. Az ellenzők a maradék jogba kapaszkodva az öklüket rázhatják.","shortLead":"Az új amerikai elnökkel teljes harmóniában Magyarországon is kiteljesedhet az oligarchák uralma: ezt reprezentálja...","id":"20250130_hvg-minidubaj-ingatlanfejlesztes-zuglo-rakosrendezo-eagle-hills-rogan-habony-garancsi-szalay-bobrovniczky","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e401c4e-b200-417a-b580-cbe35cc02814.jpg","index":0,"item":"b0836e1f-c9f8-4d3d-8375-fffa0dcb0f06","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-minidubaj-ingatlanfejlesztes-zuglo-rakosrendezo-eagle-hills-rogan-habony-garancsi-szalay-bobrovniczky","timestamp":"2025. január. 30. 10:32","title":"Szintet lopnak: mindenki szeme láttára gazdagodhatnak Mini-Dubajon a kormánynak kedves üzleti körök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Képes-e a CDU távol tartani az AfD-t a hatalomtól? Mire van szüksége Vucic szerb elnöknek ahhoz, hogy ne bukjon meg? Mire hívja fel a toryk volt elnöke, William Hague Donald Trump figyelmét? Miért lesz Trump saját maga legnagyobb ellensége? Kérdéseket és válaszokat ismertetünk a világsajtóból.","shortLead":"Képes-e a CDU távol tartani az AfD-t a hatalomtól? Mire van szüksége Vucic szerb elnöknek ahhoz, hogy ne bukjon meg...","id":"20250129_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"c5b9abb5-b3c0-4103-b5f9-c81d0ba6d477","keywords":null,"link":"/360/20250129_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 29. 12:23","title":"Guardian: Háborús bűncselekmény lenne, amit Trump ajánl a gázai palesztinoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7890d3c-df9b-479f-b8cf-65a402a0efff","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Szüksége van a Fidesz-tábornak a jó hírekre a háborús propaganda közepette, alighanem ezért készíttetett a kormány reklámfilmet a Covid sikeres legyőzéséről. Pedig életek múltak azon, hogy mint mindent, a járványhelyzetet is politikai harcként kezelték, és az EU, valamint az ellenzék megbélyegzésére használták fel. Öt év távolából ismét belpolitikai vita tárgya lett, ami 2020-ban és 2021-ben történt. ","shortLead":"Szüksége van a Fidesz-tábornak a jó hírekre a háborús propaganda közepette, alighanem ezért készíttetett a kormány...","id":"20250129_covid-belpolitika-magyar-peter-kulja-andras-orban-sikerpropaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7890d3c-df9b-479f-b8cf-65a402a0efff.jpg","index":0,"item":"39a568f7-cef9-4518-9116-cbf614ac9062","keywords":null,"link":"/360/20250129_covid-belpolitika-magyar-peter-kulja-andras-orban-sikerpropaganda","timestamp":"2025. január. 29. 13:15","title":"Életeket menthetett volna, ehelyett Orbán már 2020-ban eldöntötte, kik lesznek a járvány győztesei, kik a vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5949103b-e28c-4c98-96ae-4f8dd785928c","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Amerikában az NFL-re, Magyarországon pedig a focira is többen keresnek rá az interneten, mint az országok vezetőinek nevére a Google Trends szerint.","shortLead":"Amerikában az NFL-re, Magyarországon pedig a focira is többen keresnek rá az interneten, mint az országok vezetőinek...","id":"20250129_Orban-es-Trump-is-kevesbe-erdekli-az-embereket-mint-a-kedvenc-sportaguk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5949103b-e28c-4c98-96ae-4f8dd785928c.jpg","index":0,"item":"88c3bf7d-967b-4fdd-a522-27a6498427a3","keywords":null,"link":"/sport/20250129_Orban-es-Trump-is-kevesbe-erdekli-az-embereket-mint-a-kedvenc-sportaguk","timestamp":"2025. január. 29. 07:01","title":"Orbán és Trump a kanyarban sincsenek kedvenc sportjukhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcc9f89-a779-4980-8b87-1b485b7e99b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A fő termelőnek számító Brazíliában a rossz termés miatt a szokásos 8 millió zsák helyett legfeljebb 500 ezer van készleten, további áremelkedés várható.","shortLead":"A fő termelőnek számító Brazíliában a rossz termés miatt a szokásos 8 millió zsák helyett legfeljebb 500 ezer van...","id":"20250130_kave-dragulas-brazilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bcc9f89-a779-4980-8b87-1b485b7e99b8.jpg","index":0,"item":"0a397b43-75a7-4eaa-bc35-13b57eb607d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_kave-dragulas-brazilia","timestamp":"2025. január. 30. 10:35","title":"Megjött a feketeleves: durván drágul a kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]