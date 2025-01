Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kormány január végén vezette be január elejétől, hogy 12 millió forintról 18 millió forintra emelkedik az alanyi áfamentesség értékhatára.","shortLead":"A kormány január végén vezette be január elejétől, hogy 12 millió forintról 18 millió forintra emelkedik az alanyi...","id":"20250131_Rossz-Hir-vannak-vesztesei-a-kormany-visszamenoleges-adokonnyitesenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"edb0311f-7ee9-4ec0-801d-ce18f63ef716","keywords":null,"link":"/kkv/20250131_Rossz-Hir-vannak-vesztesei-a-kormany-visszamenoleges-adokonnyitesenek","timestamp":"2025. január. 31. 08:29","title":"Rossz Hír, vannak vesztesei a kormány visszamenőleges adókönnyítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609dc492-25f0-43cc-a68b-059de48fde52","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az esélyünk a lottóötösre persze ugyanakkora, mint bármely más kombinációval, de az első öt számmal elért telitalálattal biztosan be kéne mennünk hétfőn is dolgozni.","shortLead":"Az esélyünk a lottóötösre persze ugyanakkora, mint bármely más kombinációval, de az első öt számmal elért...","id":"20250130_otos-lotto-sorsolas-leggyakoribb-szamok-12345-esely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/609dc492-25f0-43cc-a68b-059de48fde52.jpg","index":0,"item":"e370c24b-a5b8-48f1-a009-24e6f17f5d80","keywords":null,"link":"/elet/20250130_otos-lotto-sorsolas-leggyakoribb-szamok-12345-esely","timestamp":"2025. január. 30. 05:01","title":"Nagy lenne a koppanás, ha kihúznák a lottón, hogy 1,2,3,4,5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156d05e1-f5a5-4320-91e8-428a939217a1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több nyugdíjas érzi úgy, hogy évről évre egyre kevesebbet ér a nyugdíja, pedig az állam az emelésekkel gondoskodik arról, hogy annak vásárlóértéke ne csökkenjen. Mégis, ha ez igaz, akkor vajon miért érzik úgy a nyugdíjasok, hogy rosszabb anyagi helyzetbe kerülnek?","shortLead":"Egyre több nyugdíjas érzi úgy, hogy évről évre egyre kevesebbet ér a nyugdíja, pedig az állam az emelésekkel...","id":"20250130_nyugdij-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156d05e1-f5a5-4320-91e8-428a939217a1.jpg","index":0,"item":"e3e31685-7731-432f-b54a-950a3307d428","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_nyugdij-bankmonitor","timestamp":"2025. január. 30. 06:09","title":"Így kerültek padlóra a nyugdíjak az elmúlt tíz évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96096926-8731-4cd8-97d5-8573cf98aec9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA űrszondája, a Juno 74 400 km távolságban repült el az Io nevű hold felszínétől, mégis tisztán lehetett látni, hogy a déli féltekén óriási vulkanikus tevékenység történt.","shortLead":"A NASA űrszondája, a Juno 74 400 km távolságban repült el az Io nevű hold felszínétől, mégis tisztán lehetett látni...","id":"20250130_jupiter-holdja-io-vulkanikus-tevekenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96096926-8731-4cd8-97d5-8573cf98aec9.jpg","index":0,"item":"2c996de2-24a2-4dde-8f2a-50b6e649672d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_jupiter-holdja-io-vulkanikus-tevekenyseg","timestamp":"2025. január. 30. 13:11","title":"Rekordméretű vulkánkitörés volt a Jupiter holdján, Magyarországnál is nagyobb területet érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trumpék Orbánt istenítik, aki legfőbb vetélytársuk, Kína barátja. Trump újabb elnöksége is azt jelzi, hogy megkezdődött a liberális Davos-korszak felszámolása, de ebből nem lesz új világrend. Nemrég a világ viccnek vette Trump grönlandi terveit, ám ma már senkinek sincs kedve nevetni rajta, mi több, Európa reszket. Gondolatok a világlapok cikkeiben.","shortLead":"Trumpék Orbánt istenítik, aki legfőbb vetélytársuk, Kína barátja. Trump újabb elnöksége is azt jelzi, hogy megkezdődött...","id":"20250130_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"15780afb-f7d2-4fcf-a71f-a12d4ff26d02","keywords":null,"link":"/360/20250130_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 30. 11:12","title":"Financial Times-kommentár: A világ populistái nem fognak egyesülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az éjszaka folyamán érkeztek újabb fenyegető e-mailek.","shortLead":"Az éjszaka folyamán érkeztek újabb fenyegető e-mailek.","id":"20250131_bombafenyegetes-bombariado-iskola-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77.jpg","index":0,"item":"21c369e8-b5a1-4ddb-9b09-da9b187076b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_bombafenyegetes-bombariado-iskola-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 09:41","title":"Ismét bombafenyegetést kapott több iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28cbf634-9a60-4cf2-be62-07739d173581","c_author":"Pressburger Csaba","category":"360","description":"Vucsics, Orbán Viktor jó barátja és tanítványa úgy alakította ki a rendszerét, hogy mindenről őt kelljen kérdezni, mindenről ő maga dönthessen. Nem az állam működik, hanem ő személyesen cselekszik. És most neki kell személyesen szembesülnie azzal: vége van! Vélemény.","shortLead":"Vucsics, Orbán Viktor jó barátja és tanítványa úgy alakította ki a rendszerét, hogy mindenről őt kelljen kérdezni...","id":"20250130_Szerbia-tuntetesek-vucsics-velemeny-pressburger-csaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28cbf634-9a60-4cf2-be62-07739d173581.jpg","index":0,"item":"1e8dadbf-1e7b-4f85-b71d-400498ffa52d","keywords":null,"link":"/360/20250130_Szerbia-tuntetesek-vucsics-velemeny-pressburger-csaba","timestamp":"2025. január. 30. 14:34","title":"Szerbia, ahonnan elillant a félelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96f7de2-5946-4217-acc8-66e7012d6228","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak magyarok érintettek, hanem orosz, kazah, és török munkavállalók is.","shortLead":"Nem csak magyarok érintettek, hanem orosz, kazah, és török munkavállalók is.","id":"20250130_hadhazy-akos-paks2-orosz-ceg-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f96f7de2-5946-4217-acc8-66e7012d6228.jpg","index":0,"item":"63b004ca-d755-4982-98ad-16fa98cafa7c","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_hadhazy-akos-paks2-orosz-ceg-kirugas","timestamp":"2025. január. 30. 09:24","title":"Hadházy: Sorra rúgja ki az embereket a Paks II.-n dolgozó orosz cég, leállt a munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]