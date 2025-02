Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy valószínűleg az utasszállítón utazó 64 fő, valamint a helikopteren tartózkodó 3 katona is életét vesztette, amikor a két gép egymásnak ütközött Washingtonban.","shortLead":"Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy valószínűleg az utasszállítón utazó 64 fő, valamint a helikopteren tartózkodó 3...","id":"20250130_washington-utasszallito-helikopter-utkozes-baleset-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c.jpg","index":0,"item":"d67001bc-3305-4ea3-bb28-8267580f13a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_washington-utasszallito-helikopter-utkozes-baleset-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. január. 30. 14:52","title":"Nem találtak túlélőt, valószínűleg mindkét gépen mindenki meghalt a balesetben, ahol egy utasszállító repülő és egy katonai helikopter ütközött Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef70ab1f-a48b-44a9-8a89-c313e0814c3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arra is van tippje, ki veszi át a hatalmat a miniszterelnök bukása után.","shortLead":"Arra is van tippje, ki veszi át a hatalmat a miniszterelnök bukása után.","id":"20250131_majka-csurran-cseppen-videoklip-kulfoldi-youtube-reakciok-kormanyvaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef70ab1f-a48b-44a9-8a89-c313e0814c3b.jpg","index":0,"item":"03a46b8a-9857-44ca-bba2-c5d7b6d8bb1c","keywords":null,"link":"/elet/20250131_majka-csurran-cseppen-videoklip-kulfoldi-youtube-reakciok-kormanyvaltas","timestamp":"2025. január. 31. 15:07","title":"Majka klipje alapján jósol kormányváltást egy külföldi youtuber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1cdd45-9e6b-47cc-a5ec-06054ce306b3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Babakötvény hozama az inflációt követi kamatprémiummal, így most 20 százalék fölötti hozamot fizet.","shortLead":"A Babakötvény hozama az inflációt követi kamatprémiummal, így most 20 százalék fölötti hozamot fizet.","id":"20250131_inflacio-babakotveny-kamatfizetes-magyar-allamkincstar-start-szamla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f1cdd45-9e6b-47cc-a5ec-06054ce306b3.jpg","index":0,"item":"cd650852-72a0-4ce4-8d34-d1dbc0b68bea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_inflacio-babakotveny-kamatfizetes-magyar-allamkincstar-start-szamla","timestamp":"2025. január. 31. 09:51","title":"Kaszálnak a magyar gyerekek az Európa-bajnok infláció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ddc9e3-5b89-4426-925d-e9cba8023ae5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke felszólító levelet küldött több – alapvető élelmiszerek termelőit és feldolgozóit tömörítő – érdekképviseleti szervezethez.","shortLead":"Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke felszólító levelet küldött több – alapvető élelmiszerek termelőit és feldolgozóit...","id":"20250130_GVH-termelok-beszallitok-osszehangolt-arkepzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8ddc9e3-5b89-4426-925d-e9cba8023ae5.jpg","index":0,"item":"4ad4ab38-3bfc-443a-8261-9ba7398e483e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_GVH-termelok-beszallitok-osszehangolt-arkepzes","timestamp":"2025. január. 30. 10:18","title":"A GVH elnöke arra tett utalást, hogy a termelők és feldolgozók hírlevelei összehangolt áremelésekhez vezetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b2f9f2-4c03-45aa-bdc1-74d9573e3cea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A harmadik évad minden eddiginél drámaibb és fordulatosabb lesz a sorozat alkotói szerint.","shortLead":"A harmadik évad minden eddiginél drámaibb és fordulatosabb lesz a sorozat alkotói szerint.","id":"20250131_squid-game-premier-netflix-emmy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2b2f9f2-4c03-45aa-bdc1-74d9573e3cea.jpg","index":0,"item":"ace50bea-39a4-4fc5-9500-ff6d6a56b978","keywords":null,"link":"/kultura/20250131_squid-game-premier-netflix-emmy","timestamp":"2025. január. 31. 15:39","title":"Megvan, mikor érkezik a Squid Game záróévada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199daa6-91e1-468c-afe1-81ed3048388e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A 21 éves modellnek nem lehetett jó napja: kifogyott a repülőgépből az üzemanyag, ezért kényszerleszállást kellett végrehajtaniuk, és miután a rendőrök átvizsgálták a gépet, 359 kilogramm kokaint találtak.","shortLead":"A 21 éves modellnek nem lehetett jó napja: kifogyott a repülőgépből az üzemanyag, ezért kényszerleszállást kellett...","id":"20250130_Kenyszerleszallas-utan-57-milliard-forint-erteku-kokainnal-bukott-le-a-boliviai-szepsegkiralyno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9199daa6-91e1-468c-afe1-81ed3048388e.jpg","index":0,"item":"ebccbd6d-6094-49af-99a0-5f33f1b47ffa","keywords":null,"link":"/elet/20250130_Kenyszerleszallas-utan-57-milliard-forint-erteku-kokainnal-bukott-le-a-boliviai-szepsegkiralyno","timestamp":"2025. január. 30. 20:16","title":"Kényszerleszállás után 5,7 milliárd forint értékű kokainnal bukott le a bolíviai szépségkirálynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d12e0e-dd54-49b8-997b-93cf28b83c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csütörtök délelőtt kiürítették az épületet, és a mentőautókat Fonyódra költöztették.","shortLead":"Már csütörtök délelőtt kiürítették az épületet, és a mentőautókat Fonyódra költöztették.","id":"20250131_Beomlott-a-Balatonlellei-Mentoallomas-fala-nem-serult-meg-senki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90d12e0e-dd54-49b8-997b-93cf28b83c8a.jpg","index":0,"item":"d13997ae-db28-4856-94a7-9030dabc369a","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_Beomlott-a-Balatonlellei-Mentoallomas-fala-nem-serult-meg-senki","timestamp":"2025. január. 31. 21:40","title":"Beomlott a Balatonlellei Mentőállomás fala, nem sérült meg senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aebcf68-06b2-4cac-aa09-34a76c489c12","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jöhetnek az ügyfelek Üzbegisztánból, Kazahsztánból, Tádzsikisztánból, Türkmenisztánból és Kirgizisztánból is.","shortLead":"Jöhetnek az ügyfelek Üzbegisztánból, Kazahsztánból, Tádzsikisztánból, Türkmenisztánból és Kirgizisztánból is.","id":"20250130_Azerbajdzsanban-nyitott-hatalmas-uzletet-a-Bugatti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aebcf68-06b2-4cac-aa09-34a76c489c12.jpg","index":0,"item":"6de5f2d8-f1ad-46fc-98b5-d22980118973","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_Azerbajdzsanban-nyitott-hatalmas-uzletet-a-Bugatti","timestamp":"2025. január. 30. 20:20","title":"Nagyon megy a luxus Közép-Ázsiában, Azerbajdzsánban nyitotta meg legnagyobb szalonját a Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]