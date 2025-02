Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"04d939ee-ee4c-4b29-8b89-e6e1e1f983fb","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Végül minden megoldódott és rendben befejeződött a mérkőzés. ","shortLead":"Végül minden megoldódott és rendben befejeződött a mérkőzés. ","id":"20250201_Nem-talaltak-a-vendegek-az-oltozo-kulcsat-igy-csuszott-a-Paks-Gyor-masodik-felideje-az-elvonalban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04d939ee-ee4c-4b29-8b89-e6e1e1f983fb.jpg","index":0,"item":"13814959-28e2-476d-9689-6fabf089ef5a","keywords":null,"link":"/sport/20250201_Nem-talaltak-a-vendegek-az-oltozo-kulcsat-igy-csuszott-a-Paks-Gyor-masodik-felideje-az-elvonalban","timestamp":"2025. február. 01. 16:41","title":"Nem találták a vendégek az öltöző kulcsát, így csúszott a Paks-Győr második félideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elon Musk összesen több mint 290 millió dollárt költött Donald Trump támogatására, a dollármilliók pedig a választási győzelem után is tovább áramlottak az elnökhöz és szövetségeseihez.","shortLead":"Elon Musk összesen több mint 290 millió dollárt költött Donald Trump támogatására, a dollármilliók pedig a választási...","id":"20250201_Elon-Musk-tobb-mint-290-millio-dollart-koltott-az-elnokvalasztasra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1.jpg","index":0,"item":"8378fd37-decb-4a10-8688-372a7e87301c","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Elon-Musk-tobb-mint-290-millio-dollart-koltott-az-elnokvalasztasra","timestamp":"2025. február. 01. 19:57","title":"Elon Musk több mint 290 millió dollárt költött az elnökválasztásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615c2851-d4aa-4dc1-abb2-7f351f09d91e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírek szerint a férfi miatt, akit a gyilkossággal hoztak összefüggésbe és kaptak el, korábban többször is panasz érkezett a rendőrségre. Úgy tűnik, az elkövető találomra választhatta ki áldozatát, a 11 éves kislányt.","shortLead":"A hírek szerint a férfi miatt, akit a gyilkossággal hoztak összefüggésbe és kaptak el, korábban többször is panasz...","id":"20250202_Egy-11-eves-lanyt-keselt-halalra-a-nyilt-utcan-egy-ferfi-Hollandiaban-gyorsan-elfogtak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/615c2851-d4aa-4dc1-abb2-7f351f09d91e.jpg","index":0,"item":"d722975e-c217-408c-ae2c-b20c7e46a08a","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Egy-11-eves-lanyt-keselt-halalra-a-nyilt-utcan-egy-ferfi-Hollandiaban-gyorsan-elfogtak-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 13:22","title":"11 éves lányt késelt halálra a nyílt utcán egy férfi Hollandiában, gyorsan elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156b27c4-5855-4b0f-856b-23b32ed91d82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azahriah-t Borsi Bálint költővel sikerült összekeverni.","shortLead":"Azahriah-t Borsi Bálint költővel sikerült összekeverni.","id":"20250203_pestisracok-azahriah-bocsanatkeres-borsi-puzser","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156b27c4-5855-4b0f-856b-23b32ed91d82.jpg","index":0,"item":"b6df02f8-1c6c-4759-ac09-af293dcd8271","keywords":null,"link":"/elet/20250203_pestisracok-azahriah-bocsanatkeres-borsi-puzser","timestamp":"2025. február. 03. 14:25","title":"A Pesti Srácok szerzője lehülyézte Azahriah-t olyasmiért, amit nem is ő mondott, aztán jött egy egészen fura bocsánatkérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12466f29-097a-40fd-a64d-0456066f0a92","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán gyártó aktuális kínálatának legizgalmasabb modelljét alaposan kiszélesítették és leültették.","shortLead":"A japán gyártó aktuális kínálatának legizgalmasabb modelljét alaposan kiszélesítették és leültették.","id":"20250203_felelmetes-kis-meregzsak-lett-a-toyota-gr-yarisbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12466f29-097a-40fd-a64d-0456066f0a92.jpg","index":0,"item":"00c00106-0a1e-4276-b3a4-ceccdfdaad62","keywords":null,"link":"/cegauto/20250203_felelmetes-kis-meregzsak-lett-a-toyota-gr-yarisbol","timestamp":"2025. február. 03. 08:41","title":"Félelmetes kis méregzsák lett a Toyota GR Yarisból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0ef73c-f42b-4e83-9b02-8297377cc3b6","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Kirúgták az óvónőt, mert nem szavazott a Fidesszel – nagyjából ezzel a címmel ment körbe a magyar sajtóban az, ami Nyírcsászáriban történt január végén. De a politikai háború nem Demeter Zsuzsa kirúgásával kezdődött. Zsarolás, lejáratás, kavarás, hazugság és megalázás a Nyírségben. ","shortLead":"Kirúgták az óvónőt, mert nem szavazott a Fidesszel – nagyjából ezzel a címmel ment körbe a magyar sajtóban az, ami...","id":"20250203_A-nyircsaszari-ovono-kirugasa-csak-a-jeghegy-csucsa-a-faluban-poltikai-haboru-van-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b0ef73c-f42b-4e83-9b02-8297377cc3b6.jpg","index":0,"item":"4182672c-bb83-49af-b764-28318b4528e7","keywords":null,"link":"/360/20250203_A-nyircsaszari-ovono-kirugasa-csak-a-jeghegy-csucsa-a-faluban-poltikai-haboru-van-riport","timestamp":"2025. február. 03. 06:30","title":"A nyírcsászári óvónő kirúgása csak a jéghegy csúcsa, a faluban politikai háború van – riport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da954380-e8a9-4220-b32a-74738aa254b9","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Ugrásszerűen emelkedik világszerte a klímával kapcsolatos bírósági eljárások száma kormányok, vállalatok ellen. Egyre több határozat szerint alapjog az élhető környezet. Az ítéletek segíthetik az éghajlatváltozás elleni harcot.","shortLead":"Ugrásszerűen emelkedik világszerte a klímával kapcsolatos bírósági eljárások száma kormányok, vállalatok ellen. Egyre...","id":"20250201_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-klimaperek-a-vilagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da954380-e8a9-4220-b32a-74738aa254b9.jpg","index":0,"item":"0d1342ca-bf04-475f-96cd-0b629edbc9f8","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-klimaperek-a-vilagban","timestamp":"2025. február. 01. 18:30","title":"Egyre több a klímavédelmi per a világban, de az ítéletek betartatása sokszor kudarcot vall","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1bf005-3d5b-43b7-bd23-1bc869036a04","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A bevándorlásellenes politikával szemben nálunk kivándorlással tiltakoznak – írja a migrációról szóló elemzésében a New York Times.","shortLead":"A bevándorlásellenes politikával szemben nálunk kivándorlással tiltakoznak – írja a migrációról szóló elemzésében...","id":"20250202_New-York-Times-lapszemle-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df1bf005-3d5b-43b7-bd23-1bc869036a04.jpg","index":0,"item":"57a3428e-94ec-45bc-9c71-a349f3c15314","keywords":null,"link":"/360/20250202_New-York-Times-lapszemle-migracio","timestamp":"2025. február. 02. 09:00","title":"New York Times: Rendkívüli dolog zajlik az egész világon, de Magyarország intő példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]