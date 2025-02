Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök hosszú interjút adott egy svájci lapnak, amelyben többek között arról beszélt, hogy hiba volt elhitetni az ukránokkal, hogy a győzelemig mellettük fogunk állni.","shortLead":"A miniszterelnök hosszú interjút adott egy svájci lapnak, amelyben többek között arról beszélt, hogy hiba volt...","id":"20250203_Orban-nnz-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea.jpg","index":0,"item":"df60202a-4197-4f14-ab51-41c2677a1680","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Orban-nnz-interju-ebx","timestamp":"2025. február. 03. 11:25","title":"Orbán megkérdezte Putyint, zavarja-e, hogy Magyarország NATO-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e356b9a-0a8c-4d55-abd9-3387a8bd1e51","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Manchester City csúfos vereséget szenvedett az angol bajnokság 24. fordulójában.","shortLead":"A címvédő Manchester City csúfos vereséget szenvedett az angol bajnokság 24. fordulójában.","id":"20250202_Premier-League-Manchester-City-Arsenal-foci-meccs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e356b9a-0a8c-4d55-abd9-3387a8bd1e51.jpg","index":0,"item":"2df88448-b264-42a1-b3de-05c3473d4d09","keywords":null,"link":"/sport/20250202_Premier-League-Manchester-City-Arsenal-foci-meccs","timestamp":"2025. február. 02. 21:38","title":"Az Arsenal csúnyán elverte a Manchester Cityt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd467e-d7d3-4eb0-8624-9da9880f511b","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Eleinte tapssal és adományokkal köszönték meg áldozatvállalásukat, később rajtuk csattant a járvány frusztrációja. Az orvosoknak a Covid után sem volt idejük hátradőlni, sem feldolgozni a járvány okozta traumát – azt is elvárták tőlük, hogy a korábbinál is nagyobb fordulatszámon kezdjék meg a járvány idején elmaradt ellátások pótlását. Megviselt egészségügyi személyzettel, hozzá nem értő irányítással fordulunk rá egy esetleges következő világjárványra.","shortLead":"Eleinte tapssal és adományokkal köszönték meg áldozatvállalásukat, később rajtuk csattant a járvány frusztrációja...","id":"20250203_Covid-hatasok-magyar-egeszsegugy-orvosok-apolok-kieges-jarvany-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ebd467e-d7d3-4eb0-8624-9da9880f511b.jpg","index":0,"item":"9009a6de-aa04-4853-8eaf-cf9c662b5b7b","keywords":null,"link":"/360/20250203_Covid-hatasok-magyar-egeszsegugy-orvosok-apolok-kieges-jarvany-kezeles","timestamp":"2025. február. 03. 09:53","title":"„A járvány előtt ritkán láttak síró sebész főorvosokat” – a magyar orvosok nagy része ma is szakértői segítségre szorulna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b9e97e-964d-46c5-bcc6-d96a413b2dd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy európai országban indult petíció annak érdekében, hogy az aszpartám eltűnjön az ételekből és az italokból.","shortLead":"Tizenegy európai országban indult petíció annak érdekében, hogy az aszpartám eltűnjön az ételekből és az italokból.","id":"20250204_aszpartam-valoszinuleg-rakkelto-betiltas-peticio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8b9e97e-964d-46c5-bcc6-d96a413b2dd7.jpg","index":0,"item":"50360ecf-0675-444d-a02b-40361ce3fa33","keywords":null,"link":"/elet/20250204_aszpartam-valoszinuleg-rakkelto-betiltas-peticio","timestamp":"2025. február. 04. 10:44","title":"Az aszpartám vége? Betiltanák a „valószínűleg rákkeltő” adalékanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b80e1c2-b6cb-4d10-abf2-88e971fcb2d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az eddigi 8 helyett már 14, nyolcezer méternél magasabb hegycsúccsal büszkélkedik Nepál. ","shortLead":"Az eddigi 8 helyett már 14, nyolcezer méternél magasabb hegycsúccsal büszkélkedik Nepál. ","id":"20250202_Nepal-Himalaja-extrem-hegymaszas-hegycsucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b80e1c2-b6cb-4d10-abf2-88e971fcb2d5.jpg","index":0,"item":"58e6e413-ff15-4693-9554-32f9a28caac8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250202_Nepal-Himalaja-extrem-hegymaszas-hegycsucs","timestamp":"2025. február. 02. 17:57","title":"Nepál újabb 8000 méter feletti csúcsokat talált a Himaláján, a hegymászók mégsem díjazzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833c92d-b804-4d7b-8654-1cc8ee8f0f57","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Karácsony Gergely főpolgármester és Muhi András főszervező beszédeivel, valamint Schwechtje Mihály Sünvadászat című filmjével hétfőn elindult a 44. Magyar Filmszemle. Árnyékot vet a filmünnepre, hogy a szervezők árokbetemetési szándéka meghiúsult.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester és Muhi András főszervező beszédeivel, valamint Schwechtje Mihály Sünvadászat című...","id":"20250204_44-magyar-filmszemle-megnyito-muhi-andras-karacsony-gergely-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a833c92d-b804-4d7b-8654-1cc8ee8f0f57.jpg","index":0,"item":"c5f3788b-3033-4027-9c49-d842cb4e0487","keywords":null,"link":"/kultura/20250204_44-magyar-filmszemle-megnyito-muhi-andras-karacsony-gergely-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 12:22","title":"A Most vagy soha!-ért Kínában érdeklődnek, a független magyar filmekért pedig a Corvin moziban – Elindult a Filmszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért olyan nagyon mégse, mert telitalálatos szelvény nem volt, az öttalálatosok nyereménye pedig csak egy negyed négyzetméternyi budapesti új lakásra elég.","shortLead":"Azért olyan nagyon mégse, mert telitalálatos szelvény nem volt, az öttalálatosok nyereménye pedig csak egy negyed...","id":"20250202_Megvannak-a-nyertes-lottoszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"cf5765ce-743f-4ee1-aaf0-25aa1ec3bdec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Megvannak-a-nyertes-lottoszamok","timestamp":"2025. február. 02. 17:14","title":"Megvannak a nyertes lottószámok, örülhetnek a prímszámok szerelmesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12466f29-097a-40fd-a64d-0456066f0a92","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán gyártó aktuális kínálatának legizgalmasabb modelljét alaposan kiszélesítették és leültették.","shortLead":"A japán gyártó aktuális kínálatának legizgalmasabb modelljét alaposan kiszélesítették és leültették.","id":"20250203_felelmetes-kis-meregzsak-lett-a-toyota-gr-yarisbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12466f29-097a-40fd-a64d-0456066f0a92.jpg","index":0,"item":"00c00106-0a1e-4276-b3a4-ceccdfdaad62","keywords":null,"link":"/cegauto/20250203_felelmetes-kis-meregzsak-lett-a-toyota-gr-yarisbol","timestamp":"2025. február. 03. 08:41","title":"Félelmetes kis méregzsák lett a Toyota GR Yarisból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]