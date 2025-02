Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mexikó után Kanada is vállalta, hogy szigorúbban ellenőrzi az Egyesült Államokkal közös határszakaszát és fellép a drogcsempészet ellen.","shortLead":"Mexikó után Kanada is vállalta, hogy szigorúbban ellenőrzi az Egyesült Államokkal közös határszakaszát és fellép...","id":"20250204_egyesult-allamok-donald-trump-gazdasagi-haboru-vamok-halasztas-kanada-mexiko-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe.jpg","index":0,"item":"90676e4a-e6c4-452d-9d66-cac8b4d2ad73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_egyesult-allamok-donald-trump-gazdasagi-haboru-vamok-halasztas-kanada-mexiko-kina","timestamp":"2025. február. 04. 06:21","title":"Trump a Kanadát sújtó vámok bevezetését is elhalasztotta, Kína viszont nem kap halasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4163068-cd11-4669-a0d7-59b1f90c0b9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiadták iOS-re az első pornóalkalmazást, de ne rohanjon az App Store-ba: van néhány csavar a történetben, és úgy tűnik, hogy még nem is működik tökéletesen a dolog.","shortLead":"Kiadták iOS-re az első pornóalkalmazást, de ne rohanjon az App Store-ba: van néhány csavar a történetben, és úgy tűnik...","id":"20250204_apple-iphone-pornoapp-altstore-pal-dma-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4163068-cd11-4669-a0d7-59b1f90c0b9c.jpg","index":0,"item":"01817672-e688-4f04-a181-db0749635540","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_apple-iphone-pornoapp-altstore-pal-dma-engedely","timestamp":"2025. február. 04. 09:05","title":"Közel 18 év kellett hozzá, de már pornóapp is van iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027197fb-fcf8-411e-b974-a7217601369d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyelőre azt vizsgálják, hogy fennállnak a versenyfelügyeleti eljárás megindításának feltételei.","shortLead":"Egyelőre azt vizsgálják, hogy fennállnak a versenyfelügyeleti eljárás megindításának feltételei.","id":"20250203_labdarugas-rtl-bajnokok-ligaja-gvh-panasz-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/027197fb-fcf8-411e-b974-a7217601369d.jpg","index":0,"item":"e4d42cb2-b79b-4f4b-803b-03961253df0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_labdarugas-rtl-bajnokok-ligaja-gvh-panasz-eljaras","timestamp":"2025. február. 03. 19:52","title":"Annyi panasz érkezett az RTL BL-közvetítése miatt, hogy eljárást indított a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273259a0-4f18-43d7-8f08-676428f34acd","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A titokban, várandós nőkről készített fotók versenyeztetésének ötlete a lehető legolcsóbb politikai marketingeszköz, kiválóan alkalmas a szemben álló táborok ingerlésére, de a felszínes ötlet mögött van egy sötét, a személyes és családi biztonságot veszélyeztető trend. Vélemény.","shortLead":"A titokban, várandós nőkről készített fotók versenyeztetésének ötlete a lehető legolcsóbb politikai marketingeszköz...","id":"20250203_paraszka-boroka-varandos-nok-megalazasatol-a-csalad-alaaknasitasaig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/273259a0-4f18-43d7-8f08-676428f34acd.jpg","index":0,"item":"f83ccb35-d6f3-464d-8253-5621043e3463","keywords":null,"link":"/360/20250203_paraszka-boroka-varandos-nok-megalazasatol-a-csalad-alaaknasitasaig","timestamp":"2025. február. 03. 08:00","title":"Parászka Boróka: A várandós nők megalázásától a család aláaknásításáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pósfai a vállalati szférából érkezik a politikába, Radnai új területekre fókuszál majd.","shortLead":"Pósfai a vállalati szférából érkezik a politikába, Radnai új területekre fókuszál majd.","id":"20250203_tisza-part-operativ-vezeto-posfai-gabor-radnai-mark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02.jpg","index":0,"item":"a2243ad0-eb96-42f4-a650-91273bcaab69","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_tisza-part-operativ-vezeto-posfai-gabor-radnai-mark","timestamp":"2025. február. 03. 16:02","title":"A Decathlontól jön a Tisza párt új operatív vezetője, az egy hangfelvételen Magyar Péterről beszélő Radnai Márknak más feladatokat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6731c7-c41c-4be6-b5a1-71d38a9cffef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legújabb iparági statisztikák egyértelműen arra utalnak, hogy egyre nagyobb kedvük van a játékfejlesztőknek PC-kre dolgozni. Egy friss jelentés az okokat is feltárja.","shortLead":"A legújabb iparági statisztikák egyértelműen arra utalnak, hogy egyre nagyobb kedvük van a játékfejlesztőknek PC-kre...","id":"20250202_jatekfejlesztes-platformok-statisztika-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd6731c7-c41c-4be6-b5a1-71d38a9cffef.jpg","index":0,"item":"2aaa23cb-1b32-46d5-82cd-a030e8f531e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250202_jatekfejlesztes-platformok-statisztika-2024","timestamp":"2025. február. 02. 16:03","title":"Viszlát, PlayStation és Xbox? Elhagyják a konzolokat a játékfejlesztők a PC kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b785ca-d222-431f-917a-713690d8201d","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Még egy-két éven belül is választható opció lesz a munkavállalók számára a home office, vagy a cégek szép lassan felszámolják ezt a lehetőséget? És mikor dolgoznak jobban az alkalmazottak: az irodában, egymást inspirálva, vagy ha élvezhetik a távmunka nyújtotta rugalmasságot?","shortLead":"Még egy-két éven belül is választható opció lesz a munkavállalók számára a home office, vagy a cégek szép lassan...","id":"20250203_hvg-tavmunka-home-office-hibrid-munkavegzes-termelekenyseg-paranoia-fujhatjak-a-visszavonulot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82b785ca-d222-431f-917a-713690d8201d.jpg","index":0,"item":"9f2796bf-dae8-4033-92e6-56ee4bbea584","keywords":null,"link":"/360/20250203_hvg-tavmunka-home-office-hibrid-munkavegzes-termelekenyseg-paranoia-fujhatjak-a-visszavonulot","timestamp":"2025. február. 03. 16:06","title":"Termelékenységparanoiában élő menedzserek állnak szemben home office-ra vágyó nőkkel és fiatalokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbfe3cf-df86-4f7d-9e2d-4170c774b29a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Márciustól már hiába is keresik a felhasználók a Microsoft Defender VPN-t, a cég ugyanis nyugdíjazza a funkciót.","shortLead":"Márciustól már hiába is keresik a felhasználók a Microsoft Defender VPN-t, a cég ugyanis nyugdíjazza a funkciót.","id":"20250203_microsoft-defender-vpn-elofizetes-funkcio-megszunese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dbfe3cf-df86-4f7d-9e2d-4170c774b29a.jpg","index":0,"item":"99069d15-690b-40d7-879d-8390fbaa3bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_microsoft-defender-vpn-elofizetes-funkcio-megszunese","timestamp":"2025. február. 03. 18:03","title":"Hetek vannak hátra: megszüntet egy biztonsági funkciót a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]