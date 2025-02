Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5f65b8fc-92d0-470f-8d14-cf7cd839e258","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Románia már elhúzott a minimálbért tekintve, és ugyan Bulgária messzebb van tőlünk, mint mi Romániától, de lassacskán ledolgozza a hátrányt.","shortLead":"Románia már elhúzott a minimálbért tekintve, és ugyan Bulgária messzebb van tőlünk, mint mi Romániától, de lassacskán...","id":"20250210_lassu-a-minimalber-emelkedes-romania-elhuzott-bulgaria-kozeleg-eurostat-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f65b8fc-92d0-470f-8d14-cf7cd839e258.jpg","index":0,"item":"0103d4d9-a019-4edb-b70e-0a163c69b104","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_lassu-a-minimalber-emelkedes-romania-elhuzott-bulgaria-kozeleg-eurostat-statisztika","timestamp":"2025. február. 10. 15:20","title":"Olyan lassú ütemben nő a magyar minimálbér, hogy hamarosan Bulgária is a sarkunkra lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A lojalitással átszőtt alkalmatlansághoz csatolt szervilizmussal nem sokra megyünk.”","shortLead":"„A lojalitással átszőtt alkalmatlansághoz csatolt szervilizmussal nem sokra megyünk.”","id":"20250210_kunetz-zsombor-omsz-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2.jpg","index":0,"item":"9ecc56e2-f273-49fc-be0c-a5d53275ef43","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_kunetz-zsombor-omsz-budapest","timestamp":"2025. február. 10. 11:14","title":"Kunetz Zsombor: A mentőszolgálat az esetek felében nem tudja biztosítani a 25 perces kiérkezési időt sem Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef368a7b-51b1-4bd3-95fb-6c3711453a6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter ezt izraeli kollégájával folytatott tárgyalását követően mondta még szombaton.","shortLead":"A magyar külügyminiszter ezt izraeli kollégájával folytatott tárgyalását követően mondta még szombaton.","id":"20250209_Szijjarto-A-Nemzetkozi-Buntetobirosag-atpolitizalodott-Magyarorszag-is-atertekeli-a-reszvetelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef368a7b-51b1-4bd3-95fb-6c3711453a6d.jpg","index":0,"item":"725c37cf-91fd-4f6b-99e9-6026eeaac6da","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Szijjarto-A-Nemzetkozi-Buntetobirosag-atpolitizalodott-Magyarorszag-is-atertekeli-a-reszvetelet","timestamp":"2025. február. 09. 16:21","title":"Szijjártó: A Nemzetközi Büntetőbíróság átpolitizálódott, Magyarország is átértékeli a részvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cfb04e-780b-482f-9545-d5405a37579f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem is értette, miért állították meg. ","shortLead":"Nem is értette, miért állították meg. ","id":"20250210_utellenorok-elott-fordult-az-M85-autos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21cfb04e-780b-482f-9545-d5405a37579f.jpg","index":0,"item":"2be7876f-00e0-4f02-9100-3b609ebb18ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_utellenorok-elott-fordult-az-M85-autos-video","timestamp":"2025. február. 10. 13:58","title":"Épp az útellenőrök előtt fordult meg egy autós, hogy nekivágjon szemből az M85-ösnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29ac776-cdcf-4d7e-85a6-8f16f45c4d4e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung csúcsmobiljával egy sor ejtéstesztet csinált a PBKreviews nevű YouTube-csatorna videósa. Ezek alapján igen strapabírónak tűnik a készülék. ","shortLead":"A Samsung csúcsmobiljával egy sor ejtéstesztet csinált a PBKreviews nevű YouTube-csatorna videósa. Ezek alapján igen...","id":"20250210_samsung-galaxy-s25-ultra-ejtesteszt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f29ac776-cdcf-4d7e-85a6-8f16f45c4d4e.jpg","index":0,"item":"451c2642-0afd-44cf-9786-72752ee9db4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_samsung-galaxy-s25-ultra-ejtesteszt-video","timestamp":"2025. február. 10. 11:03","title":"Ez történik, ha telefonálás közben elejti a Samsung Galaxy S25 Ultrát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a91daa-fd66-4acd-96d7-9c69d8da8330","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A konferencián napjaink legfontosabb társadalmi, gazdasági, kulturális és erkölcsi kérdéseiről beszélnek majd az előadók.","shortLead":"A konferencián napjaink legfontosabb társadalmi, gazdasági, kulturális és erkölcsi kérdéseiről beszélnek majd...","id":"20250209_Novak-Katalin-hamarosan-eloadast-tart-egy-londoni-konferencian-alliance-for-responsible-citizenship","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0a91daa-fd66-4acd-96d7-9c69d8da8330.jpg","index":0,"item":"d9a53c50-e0c2-4065-bb87-0453b8408c93","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Novak-Katalin-hamarosan-eloadast-tart-egy-londoni-konferencian-alliance-for-responsible-citizenship","timestamp":"2025. február. 09. 21:58","title":"Novák Katalin hamarosan előadást tart egy londoni konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c3d4ec-1f8c-4395-9b20-971500cdb85b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Emmanuel Macron francia elnök X- és Instagram-fiókjában is megjelent egy videó, amivel kapcsolatban a követői először azt gondolták, hogy feltörték a profilokat.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök X- és Instagram-fiókjában is megjelent egy videó, amivel kapcsolatban a követői először...","id":"20250209_emmanuel-macron-kamu-video-mesterseges-intelligencia-deepfake","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66c3d4ec-1f8c-4395-9b20-971500cdb85b.jpg","index":0,"item":"0ba54372-64b3-48e3-bb3f-f9902be745bf","keywords":null,"link":"/elet/20250209_emmanuel-macron-kamu-video-mesterseges-intelligencia-deepfake","timestamp":"2025. február. 09. 21:57","title":"Saját deepfake-videóival népszerűsíti Emmanuel Macron a párizsi MI-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is zajlik, amelynek a középpontjában a Rogán Antal által felügyelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal áll. Ez az a hatóság, amelynek az elnökét, Biró Ferencet a hivatali autó jogszerűtlen használatával gyanúsítják, miközben maga a hatóság az utóbbi időben egyre kreatívabban közreműködik korrupciós cselekmények leleplezésében.","shortLead":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is...","id":"20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4.jpg","index":0,"item":"e26b58e5-dcd6-4e56-a0c3-0104c4372682","keywords":null,"link":"/360/20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","timestamp":"2025. február. 10. 06:30","title":"Nincs még lefutva az Integritás Hatóság és Rogán Antal közötti harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]