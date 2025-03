Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4d9d6e02-44fc-4238-93c6-f96baa8a0565","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országot évtizedeken át vezető elnököt decemberben űzték el.","shortLead":"Az országot évtizedeken át vezető elnököt decemberben űzték el.","id":"20250310_sziria-aszad-felszamolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d9d6e02-44fc-4238-93c6-f96baa8a0565.jpg","index":0,"item":"8844efc0-7b56-4226-94bd-1ce7177b3d3d","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_sziria-aszad-felszamolas","timestamp":"2025. március. 10. 14:56","title":"Felszámolták az Aszadot támogató erőket Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70051d7e-69fa-4fe6-907b-91cef39f9348","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem igazán jól kezdődött az élete, és nem úgy ért véget, ahogy az angyalok talán megálmodták, de a kettő között pergő hat évtized jutott a múlt héten, máig tisztázatlan körülmények között, 95 évesen elhunyt Gene Hackmannek.","shortLead":"Nem igazán jól kezdődött az élete, és nem úgy ért véget, ahogy az angyalok talán megálmodták, de a kettő között pergő...","id":"20250309_hvg-Gene-Hackman-nekrolog-5x1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70051d7e-69fa-4fe6-907b-91cef39f9348.jpg","index":0,"item":"5f0e9b7a-5879-4b79-9950-425ac4d77fe4","keywords":null,"link":"/360/20250309_hvg-Gene-Hackman-nekrolog-5x1","timestamp":"2025. március. 09. 15:45","title":"„Színésznek képeztek ki, nem sztárnak” – Gene Hackmannek ez a szerep nem kellett, de így is a legnagyobbak közé emelkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a4f51-f90e-4f87-8cfe-0a6b334cdf73","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az osztrák lap a már meghiúsult Mini-Dubajjal hozta összefüggésbe az amerikai elnök vejét. Albániában ennél sokkal konkrétabb üzlet formálódik.","shortLead":"Az osztrák lap a már meghiúsult Mini-Dubajjal hozta összefüggésbe az amerikai elnök vejét. Albániában ennél sokkal...","id":"20250310_trump-jared-kushner-magyarorszagi-bizniszek-kurier-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/006a4f51-f90e-4f87-8cfe-0a6b334cdf73.jpg","index":0,"item":"c4c70673-5151-4825-aea7-c256e7bd5997","keywords":null,"link":"/360/20250310_trump-jared-kushner-magyarorszagi-bizniszek-kurier-lapszemle","timestamp":"2025. március. 10. 10:36","title":"Kurier: Trump fű alatt bevásárol Magyarországon, Albániában és Szerbiában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426dacfe-cdab-4e93-8b5b-078aa3c342e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Putyin nem sok örömét lelné benne.","shortLead":"Putyin nem sok örömét lelné benne.","id":"20250310_Ujranyitottak-a-finnorszagi-Lenin-muzeumot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/426dacfe-cdab-4e93-8b5b-078aa3c342e1.jpg","index":0,"item":"406c2d08-48d7-40ff-9b26-8735f9627122","keywords":null,"link":"/kultura/20250310_Ujranyitottak-a-finnorszagi-Lenin-muzeumot","timestamp":"2025. március. 10. 09:12","title":"Újranyitották, megreformálták a finnországi Lenin-múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d076bddb-7fdc-41fa-af42-6ba36d9a980e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet viszont 20 fok körül alakulhat.","shortLead":"A hőmérséklet viszont 20 fok körül alakulhat.","id":"20250309_Viharos-szel-es-sok-eso-erkezik-a-jovo-heten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d076bddb-7fdc-41fa-af42-6ba36d9a980e.jpg","index":0,"item":"7bfa8db8-8cb9-4f91-a7fc-8685133f94d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Viharos-szel-es-sok-eso-erkezik-a-jovo-heten","timestamp":"2025. március. 09. 17:11","title":"Viharos szél és sok eső érkezik hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6462487c-755c-4460-85f0-df27ad258482","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A hétvégén még zajlott a Medián kutatása, Hann Endre és csapata a többi közt azt kérdezte a magyaroktól, tudnák-e támogatni, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz. Hétfő reggelre már az eredményeket is be tudjuk mutatni.","shortLead":"A hétvégén még zajlott a Medián kutatása, Hann Endre és csapata a többi közt azt kérdezte a magyaroktól, tudnák-e...","id":"20250309_Milliardokat-sporolunk-magyarok-velemenye-Ukrajna-EU-tagsag-median-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6462487c-755c-4460-85f0-df27ad258482.jpg","index":0,"item":"968065aa-2592-4502-8a95-c2d9a9ce01f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Milliardokat-sporolunk-magyarok-velemenye-Ukrajna-EU-tagsag-median-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 17:18","title":"Milliárdokat spórolunk az országnak, megmondjuk, mi a magyarok véleménye Ukrajna EU-tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bd5ebb-d6dc-4f82-b9b7-4a52b61c0865","c_author":"Mészáros Márton","category":"360","description":"A nagy cégek elköteleződése töretlen a munkavállalók egészsége iránt, az állami szférában és a kkv-szektorban azonban sokan lemondtak a munkaalkalmassági vizsgálatokról. A Belügyminisztérium nem siet a magyarázattal.","shortLead":"A nagy cégek elköteleződése töretlen a munkavállalók egészsége iránt, az állami szférában és a kkv-szektorban azonban...","id":"20250310_hvg-foglalkozasegeszsegugy-alkalmassagi-vizsgalat-nagy-cegek-kkv-allam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bd5ebb-d6dc-4f82-b9b7-4a52b61c0865.jpg","index":0,"item":"f253fd14-5aa4-4001-989a-636be057e7e8","keywords":null,"link":"/360/20250310_hvg-foglalkozasegeszsegugy-alkalmassagi-vizsgalat-nagy-cegek-kkv-allam","timestamp":"2025. március. 10. 09:30","title":"„Az ülőmunka az új dohányzás”, de az államot újabban nem érdekli dolgozói egészsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3a3775-637f-4923-889c-9b801a741ccd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A POLG nevű ritka betegségben szenvedett, amely folyamatosan terjedő működészavart okoz a szervezetben.","shortLead":"A POLG nevű ritka betegségben szenvedett, amely folyamatosan terjedő működészavart okoz a szervezetben.","id":"20250310_meghalt-Frigyes-luxemburgi-herceg-polg-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b3a3775-637f-4923-889c-9b801a741ccd.jpg","index":0,"item":"7374b44a-14ee-408c-8b3b-ab9cfaeb7337","keywords":null,"link":"/elet/20250310_meghalt-Frigyes-luxemburgi-herceg-polg-betegseg","timestamp":"2025. március. 10. 11:04","title":"Huszonkét évesen meghalt Frigyes luxemburgi herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]