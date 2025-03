Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"54cdcc4c-7762-4c13-bb8f-44fb0db9ef49","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Fél évszázad után idén március elején ismét kitört Magyarországon a párosujjú patásokat – a szarvasmarhákat, sertéseket, juhot, kecskét, sőt a vadon élő őzeket, szarvasokat, vaddisznókat is – fenyegető, rendkívül ragályos betegség, emiatt szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be.","shortLead":"Fél évszázad után idén március elején ismét kitört Magyarországon a párosujjú patásokat – a szarvasmarhákat...","id":"20250312_Turistautakat-zarnak-le-a-ragados-szaj--es-koromfajas-terjedese-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54cdcc4c-7762-4c13-bb8f-44fb0db9ef49.jpg","index":0,"item":"9aeb03b5-f11e-4953-9d24-2ad0f39e8ecd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Turistautakat-zarnak-le-a-ragados-szaj--es-koromfajas-terjedese-miatt","timestamp":"2025. március. 12. 20:38","title":"Turistautakat zárnak le a ragadós száj- és körömfájás terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c97c265-df30-4a1c-8e62-c7705966b458","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az év első két hónapja alapján az infláció idén a vártnál jóval nagyobb lehet, éves átlagban 5,6 százalék a friss prognózis. A magas infláció miatt sok háztartás vásárlóereje csökkenhet, ráadásul a még magasabb érzékelt infláció erősíti az „óvatossági motívumot”. Márpedig a kormány a háztartások fogyasztásának erősödésétől várta a gazdasági felpattanást.","shortLead":"Az év első két hónapja alapján az infláció idén a vártnál jóval nagyobb lehet, éves átlagban 5,6 százalék a friss...","id":"20250311_inflacio-ovatossagi-motivum-elemzoi-kommentarok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c97c265-df30-4a1c-8e62-c7705966b458.jpg","index":0,"item":"c03db79b-c58a-46be-b9d3-06250f28ee46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_inflacio-ovatossagi-motivum-elemzoi-kommentarok-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 10:57","title":"Infláció: repülőrajt behúzott kézifékkel, és már éledezik Nagy Márton mumusa, az „óvatossági motívum” is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4618985-3d60-4042-b32e-50523d8121ef","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Adósságcsökkentésre és a szerkezetátalakításra készülnek.","shortLead":"Adósságcsökkentésre és a szerkezetátalakításra készülnek.","id":"20250311_Nem-mond-le-teljesen-Europarol-a-Ford","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4618985-3d60-4042-b32e-50523d8121ef.jpg","index":0,"item":"1c84f3f8-e2e1-41fb-bb34-7eb16cd5fec7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_Nem-mond-le-teljesen-Europarol-a-Ford","timestamp":"2025. március. 11. 07:55","title":"Nem mond le teljesen Európáról a Ford, megmenti a német részleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0c9f09-7db5-4c37-9299-50af470018eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukránok több tucatnyi drónnal támadták az orosz fővárost, ilyen mértékű csapásra eddig állítólag nem volt példa. ","shortLead":"Az ukránok több tucatnyi drónnal támadták az orosz fővárost, ilyen mértékű csapásra eddig állítólag nem volt példa. ","id":"20250311_Egy-ember-meghalt-es-tobben-megsebesultek-egy-moszkva-elleni-drontamadasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0c9f09-7db5-4c37-9299-50af470018eb.jpg","index":0,"item":"896311ac-f45b-4fbd-b10f-9263cb16644d","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Egy-ember-meghalt-es-tobben-megsebesultek-egy-moszkva-elleni-drontamadasban","timestamp":"2025. március. 11. 06:25","title":"Ukrajna az eddigi legnagyobb dróntámadást hajtotta végre Moszkva ellen - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27918a97-ae81-46fd-b4a4-d4443c521f08","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy friss kutatás új megvilágításba helyezi a szülők válásának hosszú távú egészségügyi következményeit.","shortLead":"Egy friss kutatás új megvilágításba helyezi a szülők válásának hosszú távú egészségügyi következményeit.","id":"20250311_Elvalt-szulok-es-a-stroke-van-osszefugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27918a97-ae81-46fd-b4a4-d4443c521f08.jpg","index":0,"item":"f15414a8-4578-43b3-a9db-70242dace568","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250311_Elvalt-szulok-es-a-stroke-van-osszefugges","timestamp":"2025. március. 11. 08:38","title":"Elvált szülők és a stroke: van összefüggés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5352d35d-5096-4be5-a018-1aec625934c9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte rá sem fog ismerni az új iOS-re és más Apple-eszközök rendszereire, idén hosszú idő után teljesen megújulhat valamennyi szoftver. Már azt is sejteni lehet, honnan jön az ihlet.","shortLead":"Szinte rá sem fog ismerni az új iOS-re és más Apple-eszközök rendszereire, idén hosszú idő után teljesen megújulhat...","id":"20250311_apple-ios-ipados-19-macos-megujulas-felhasznaloi-felulet-ikonok-dizajn","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5352d35d-5096-4be5-a018-1aec625934c9.jpg","index":0,"item":"887e13f8-c0fd-4665-9211-a9e94e131b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_apple-ios-ipados-19-macos-megujulas-felhasznaloi-felulet-ikonok-dizajn","timestamp":"2025. március. 11. 10:03","title":"Drámai változás jöhet idén az iPhone-okra, egy évtizede nem történt ilyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1897bc1-9343-49c1-8c9f-f0816abe6e71","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha igazán utánafordulós kékvérű brit luxusterepjárója vágynánk.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha igazán utánafordulós kékvérű brit luxusterepjárója vágynánk.","id":"20250312_szemkapraztato-gigantikus-felnikkel-debutalt-a-legujabb-biturbo-v8-as-range-rover","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1897bc1-9343-49c1-8c9f-f0816abe6e71.jpg","index":0,"item":"fbe93662-22a8-421c-8105-1116909ca328","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_szemkapraztato-gigantikus-felnikkel-debutalt-a-legujabb-biturbo-v8-as-range-rover","timestamp":"2025. március. 12. 06:41","title":"Szemkápráztató gigantikus felnikkel debütált a legújabb biturbó V8-as Range Rover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed44070-1467-4d8f-bd08-8d30f2f26ea9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zelenszkij barátjaként és Brüsszel katonájaként ábrázolják Magyar Pétert a félperces szösszenetben.","shortLead":"Zelenszkij barátjaként és Brüsszel katonájaként ábrázolják Magyar Pétert a félperces szösszenetben.","id":"20250312_Tamad-a-cica","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ed44070-1467-4d8f-bd08-8d30f2f26ea9.jpg","index":0,"item":"0c73a2fd-cddc-43db-b0ff-67f43b9a0061","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_Tamad-a-cica","timestamp":"2025. március. 12. 13:55","title":"„Támad a cica” – Lázár János is reagált a Tisza Párt himnuszára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]