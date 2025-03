Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72a652e5-2b6b-4af0-b818-e13027f139c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bulihelyeknél elhaladó vonalakra eleve harcedzettebb sofőröket küldenek.","shortLead":"A bulihelyeknél elhaladó vonalakra eleve harcedzettebb sofőröket küldenek.","id":"20250319_bkv-balesetveszely-utvonalak-bulihelyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a652e5-2b6b-4af0-b818-e13027f139c3.jpg","index":0,"item":"54175b0f-4395-45af-935e-ade2ea03fb16","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_bkv-balesetveszely-utvonalak-bulihelyek","timestamp":"2025. március. 19. 10:03","title":"Ezek Budapest legzűrösebb útvonalai a BKV számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d724a4-0b5d-4c04-8b16-9a7f55dd43d6","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250319_Marabu-Feknyuz-Alien-poloskak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65d724a4-0b5d-4c04-8b16-9a7f55dd43d6.jpg","index":0,"item":"3cdc573d-67bc-480f-953a-5c2386fac399","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Marabu-Feknyuz-Alien-poloskak","timestamp":"2025. március. 19. 10:32","title":"Marabu Féknyúz: Alien","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ee4779-3bc7-46a6-a7c1-3f4782597c54","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi feltételezett gyilkosa egy 19 éves férfi, a lánya ismerőse. ","shortLead":"A férfi feltételezett gyilkosa egy 19 éves férfi, a lánya ismerőse. ","id":"20250320_pestszentimrei-taxis-gyilkossag-tartozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13ee4779-3bc7-46a6-a7c1-3f4782597c54.jpg","index":0,"item":"0f1cbe1e-039e-4796-85de-35c6ac5c89f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_pestszentimrei-taxis-gyilkossag-tartozas","timestamp":"2025. március. 20. 17:29","title":"Kevesebb mint félmillió forint tartozásért verték agyon a nyugdíjas pestszentimrei taxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zuhanórepülésbe kezdett az István és a Fanni, a Hannát is letaszították a trónról.","shortLead":"Zuhanórepülésbe kezdett az István és a Fanni, a Hannát is letaszították a trónról.","id":"20250320_Gyozott-Luca-es-Dominik-ezek-voltak-2024-legnepszerubb-lany-es-fiu-utonevei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f.jpg","index":0,"item":"deabc13a-2269-40c1-b60f-b732dfffc5eb","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Gyozott-Luca-es-Dominik-ezek-voltak-2024-legnepszerubb-lany-es-fiu-utonevei","timestamp":"2025. március. 20. 14:39","title":"Győzött a Luca és a Dominik – ezek voltak 2024 legnépszerűbb lány- és fiúutónevei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799efe45-2235-41b8-91ad-c369c866f5e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az egészen különleges 325i mély betekintést nyújt az E30-as BMW lelki világába.","shortLead":"Ez az egészen különleges 325i mély betekintést nyújt az E30-as BMW lelki világába.","id":"20250320_a-lelke-melyeig-belelatni-ebbe-a-0-kilometeres-elado-regi-bmw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/799efe45-2235-41b8-91ad-c369c866f5e7.jpg","index":0,"item":"8c7164b3-7477-45f8-b101-f232bb9e172f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_a-lelke-melyeig-belelatni-ebbe-a-0-kilometeres-elado-regi-bmw","timestamp":"2025. március. 20. 06:41","title":"A lelke mélyéig belátni ennek a 0 kilométeres eladó régi BMW-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf9b066-0d74-4ddb-adc5-393cc22852b9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tengernyi szivárogtatás előzte meg, de most már tényleg megérkezett a Google jóárasított okostelefonja, a Pixel 9a, mely az Apple nemrég bemutatott mobiljának állíthat konkurenciát.","shortLead":"Tengernyi szivárogtatás előzte meg, de most már tényleg megérkezett a Google jóárasított okostelefonja, a Pixel 9a...","id":"20250320_google-pixel-9a-okostelefon-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf9b066-0d74-4ddb-adc5-393cc22852b9.jpg","index":0,"item":"821551f7-1263-4a19-b460-66b6f4403a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_google-pixel-9a-okostelefon-megjelenes","timestamp":"2025. március. 20. 10:19","title":"Olcsóbb androidos telefon érkezett: itt a Google újdonsága, ami az iPhone 16e kihívója lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A naplemente fénye világíthatja meg a Holdon azt a holdport, ami nem a felszínen van, hanem felhőket képez az égitest felett.","shortLead":"A naplemente fénye világíthatja meg a Holdon azt a holdport, ami nem a felszínen van, hanem felhőket képez az égitest...","id":"20250319_naplemente-hold-firefly-aerospace-blue-ghost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585.jpg","index":0,"item":"7a596e2d-be40-44d5-af52-bf886bef393f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_naplemente-hold-firefly-aerospace-blue-ghost","timestamp":"2025. március. 19. 18:03","title":"Így néz ki a naplemente a Holdon – tudományos szempontból is fontos képek készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fed nem változtatott az irányadó kamatokon, az amerikai jegybank szerint sok a bizonytalanság, Trump intézkedései miatt kisebb gazdasági növekedés és nagyobb infláció várható.","shortLead":"A Fed nem változtatott az irányadó kamatokon, az amerikai jegybank szerint sok a bizonytalanság, Trump intézkedései...","id":"20250320_Trump-kiakadt-miutan-a-jegybank-mast-josol-mint-aranykort","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"50852ed2-d0b8-437d-ae4d-6e07860dc3c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Trump-kiakadt-miutan-a-jegybank-mast-josol-mint-aranykort","timestamp":"2025. március. 20. 11:04","title":"Trump kiakadt, miután a jegybank mást jósol, mint aranykort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]