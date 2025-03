Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c5d8ff17-cd56-42c2-ac72-ac84dbb0544a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Régóta érlelődik már ez a projekt.","shortLead":"Régóta érlelődik már ez a projekt.","id":"20250321_Jovore-erkezhet-a-Audi-orias-SUV-ja-a-Q9","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5d8ff17-cd56-42c2-ac72-ac84dbb0544a.jpg","index":0,"item":"8c0e91e5-09a7-4010-8aa7-2bc0890896fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_Jovore-erkezhet-a-Audi-orias-SUV-ja-a-Q9","timestamp":"2025. március. 21. 18:26","title":"Jövőre érkezhet az Audi óriás SUV-ja, a Q9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96cc8ea6-e686-4621-b52d-5a337de0545c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kevesebb a vállalkozó nő, mint férfi. A vállalkozó nőknek a munkalehetőség megteremtése mellett ugyanolyan fontos, hogy valami fontosat vigyenek véghez. A nők körében gyakoribb, hogy azért indítanak vállalkozást, mert nem találnak megfelelő munkát.","shortLead":"Kevesebb a vállalkozó nő, mint férfi. A vállalkozó nőknek a munkalehetőség megteremtése mellett ugyanolyan fontos...","id":"20250320_A-teremtes-sorrendje-a-vallalkozasoknal-is-latszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96cc8ea6-e686-4621-b52d-5a337de0545c.jpg","index":0,"item":"f3433412-6bd9-4f56-b169-56aed87734b8","keywords":null,"link":"/kkv/20250320_A-teremtes-sorrendje-a-vallalkozasoknal-is-latszik","timestamp":"2025. március. 20. 11:40","title":"„A teremtés sorrendje” a vállalkozásoknál is látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2588a521-ce3f-4cf9-9ed9-e40f327e24e1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nagyon sokféle negatív érzést válthatnak ki belőlünk az éghajlatváltozással és a természet pusztulásával kapcsolatos jelenségek, ám az ökoszorongásnak lehet pozitív hatása is a pszichénkre. Hogyan juthatunk el a solastalgiától a biofíliáig?","shortLead":"Nagyon sokféle negatív érzést válthatnak ki belőlünk az éghajlatváltozással és a természet pusztulásával kapcsolatos...","id":"20250321_Kozos-felelmunk-amit-egyutt-gyogyithatunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2588a521-ce3f-4cf9-9ed9-e40f327e24e1.jpg","index":0,"item":"e484414d-7068-4a6d-8cbd-f744873e840d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250321_Kozos-felelmunk-amit-egyutt-gyogyithatunk","timestamp":"2025. március. 21. 08:40","title":"Közös félelmünk, amit együtt gyógyíthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a tűz továbbterjedését. ","shortLead":"A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a tűz továbbterjedését. ","id":"20250321_kigyulladt-mozdony-debrecen-vonat-mav-katasztrodavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c.jpg","index":0,"item":"7f7cecc8-e45c-42ae-afbf-53968fa9c782","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_kigyulladt-mozdony-debrecen-vonat-mav-katasztrodavedelem","timestamp":"2025. március. 21. 16:29","title":"Kigyulladt egy mozdony a debreceni vasútállomáson - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855e5a53-091d-45f5-a8e0-670a554a2eee","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"Mentális erőnléti edzés – így lehetne röviden összefoglalni a lényegét a HVG új podcastjának, amelynek Kenyeres András és Szilágyi Áron lesz a műsorvezetője. A háromszoros olimpiai bajnok kardvívóval a mentális egészség és felkészülés fontosságáról, pályafutása egyik legnagyobb kihívásáról, a sportolókkal szembeni elvárásokról, a sport utáni életről és persze a műsorról is beszélgettünk. ","shortLead":"Mentális erőnléti edzés – így lehetne röviden összefoglalni a lényegét a HVG új podcastjának, amelynek Kenyeres András...","id":"20250320_szilagyi-aron-penge-podcast-interju-mentalis-felkeszules-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/855e5a53-091d-45f5-a8e0-670a554a2eee.jpg","index":0,"item":"d4a7cb73-2594-4992-ae77-31a9bc4f50d8","keywords":null,"link":"/elet/20250320_szilagyi-aron-penge-podcast-interju-mentalis-felkeszules-ebx","timestamp":"2025. március. 20. 11:31","title":"Szilágyi Áron: Nem attól lesz valaki olimpiai bajnok, hogy pálcával ütik vagy leordítják a fejét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatal március elején már bejelentette, hogy csaknem 1300 alkalmazottját küldi el, több százan pedig úgy döntöttek, önként távoznak.","shortLead":"A hivatal március elején már bejelentette, hogy csaknem 1300 alkalmazottját küldi el, több százan pedig úgy döntöttek...","id":"20250320_Donald-Trump-bezaras-oktatasi-hivatal-elnoki-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"348b33fb-f262-4993-b6f5-3b4359484ea0","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Donald-Trump-bezaras-oktatasi-hivatal-elnoki-rendelet","timestamp":"2025. március. 20. 11:09","title":"Donald Trump a szövetségi Oktatási Hivatal bezárásáról dönt csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7deb43f-4fdd-4362-9973-d41abe8116da","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrajnai békefolyamatokról és a fekete-tengeri hajózásról fognak tárgyalni a tervek szerint.","shortLead":"Az ukrajnai békefolyamatokról és a fekete-tengeri hajózásról fognak tárgyalni a tervek szerint.","id":"20250320_amerikai-orosz-targyalas-rijad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7deb43f-4fdd-4362-9973-d41abe8116da.jpg","index":0,"item":"b037bd7b-173d-48ff-afd2-c366b2094434","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_amerikai-orosz-targyalas-rijad","timestamp":"2025. március. 20. 16:00","title":"Hétfőn ismét tárgyalnak az amerikaiak és az oroszok képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6273a32c-7c86-4fbf-b8bb-8697b695da0b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A brit F1-es versenyző rajtolhat a pole-pozícióból a Kínai Nagydíj sprintfutamán. Liam Lawson a Red Bull-lal az utolsóról indul.","shortLead":"A brit F1-es versenyző rajtolhat a pole-pozícióból a Kínai Nagydíj sprintfutamán. Liam Lawson a Red Bull-lal...","id":"20250321_autosport-forma-1-lewis-hamilton-ferrari-kinai-nagydij-sprintkvalifikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6273a32c-7c86-4fbf-b8bb-8697b695da0b.jpg","index":0,"item":"1d57f56c-5f32-4633-b501-f48e6d1545e9","keywords":null,"link":"/sport/20250321_autosport-forma-1-lewis-hamilton-ferrari-kinai-nagydij-sprintkvalifikacio","timestamp":"2025. március. 21. 10:52","title":"Megvan Hamilton első sikere a Ferrarinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]