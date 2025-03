Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról adott hírt, hogy lezárultak a tárgyalások a rákosrendezői ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi szerződés jogtechnikai kérdéseiről.","shortLead":"A főpolgármester arról adott hírt, hogy lezárultak a tárgyalások a rákosrendezői ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi...","id":"20250322_rakosrendezo-szerzodes-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"9a3627ed-8a26-40e1-99d8-3c76b43078ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_rakosrendezo-szerzodes-karacsony-gergely","timestamp":"2025. március. 22. 09:06","title":"Karácsony Rákosrendezőről: Hétfőn elutalják az első vételárrészletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d4cbbb-bc94-4055-bcc5-3e860b048f98","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A berlini Hertie School magánegyetem Jacques Delors Központjának igazgatóhelyettese, Thu Nguyen a Die Zeitben megjelent vendégkommentárjában receptet is ad a többi EU-tagállamnak ahhoz, hogyan semlegesítsék a magyar kormányfőt.","shortLead":"A berlini Hertie School magánegyetem Jacques Delors Központjának igazgatóhelyettese, Thu Nguyen a Die Zeitben megjelent...","id":"20250321_Europanak-vegre-meg-kell-oldania-az-Orban-problemat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6d4cbbb-bc94-4055-bcc5-3e860b048f98.jpg","index":0,"item":"c658e092-4fe8-45a9-8afc-234b8c0920bb","keywords":null,"link":"/360/20250321_Europanak-vegre-meg-kell-oldania-az-Orban-problemat","timestamp":"2025. március. 21. 15:45","title":"„Európának végre meg kell oldania az Orbán-problémát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d04915-39de-4aed-851f-d26c0a169bd8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Törökországban szívében, az elképesztő természeti szépségű Kappadókiában tettük próbára terepen a lágyhibrid dízel legújabb Toyota Hiluxot, és annak maszkulinabb új GR Sport változatát.","shortLead":"Törökországban szívében, az elképesztő természeti szépségű Kappadókiában tettük próbára terepen a lágyhibrid dízel...","id":"20250322_torok-csodaorszag-kappadokia-dizel-hibrid-uj-toyota-hilux-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99d04915-39de-4aed-851f-d26c0a169bd8.jpg","index":0,"item":"3a7f2c86-1ada-4063-8646-9b8f9c0abe31","keywords":null,"link":"/cegauto/20250322_torok-csodaorszag-kappadokia-dizel-hibrid-uj-toyota-hilux-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 22. 07:21","title":"Japán melós török csodaországban: Kappadókiában terepeztünk a dízel hibrid új Toyota Hilux-szal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9aea5b2-d65f-48b5-a965-95b88975a00c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A bírságot végül elengedte a Helsinki önkormányzat.","shortLead":"A bírságot végül elengedte a Helsinki önkormányzat.","id":"20250321_buntetes-zelenszkij-auto-helsinki-parkolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9aea5b2-d65f-48b5-a965-95b88975a00c.jpg","index":0,"item":"21c0d142-fe4f-4ad0-b01e-8072e573124a","keywords":null,"link":"/elet/20250321_buntetes-zelenszkij-auto-helsinki-parkolas","timestamp":"2025. március. 21. 15:41","title":"Megbüntették Zelenszkij autóját Helsinkiben, miután tiltott helyen állt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fd7125-c5c4-4f8b-add5-b44c28b2da22","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Kilenc éve veszítette el párját. ","shortLead":"Kilenc éve veszítette el párját. ","id":"20250322_Cserhalmi-Gyorgy-felesege-elvesztese-Esterhazy-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56fd7125-c5c4-4f8b-add5-b44c28b2da22.jpg","index":0,"item":"bb12b33b-b414-49e2-8aca-a54f7d187264","keywords":null,"link":"/elet/20250322_Cserhalmi-Gyorgy-felesege-elvesztese-Esterhazy-Peter","timestamp":"2025. március. 22. 16:44","title":"„Mindjárt összeköltözöm a feleségeddel” – szívszorító emléket osztott meg Cserhalmi György felesége elvesztéséről és Esterházy Péterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7564c4ae-fe04-471c-a766-582a0965ac27","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Olyan a jelenet, mint egy Belmondo-film, de szerencsére megúszták a rendőrök. ","shortLead":"Olyan a jelenet, mint egy Belmondo-film, de szerencsére megúszták a rendőrök. ","id":"20250322_Tiz-rendor-serult-meg-Parizsban-amikor-egymas-autoit-tortek-ossze-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7564c4ae-fe04-471c-a766-582a0965ac27.jpg","index":0,"item":"b125bfce-729a-4019-b8fc-8183234a39b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250322_Tiz-rendor-serult-meg-Parizsban-amikor-egymas-autoit-tortek-ossze-video","timestamp":"2025. március. 22. 17:33","title":"Tíz rendőr és három járőrautó sérült meg Párizsban, amikor egymás autóit törték össze egy üldözésnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d49b4c-f2d5-4b19-bde2-042b8002e160","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Tavaly március 22-én tette közzé a Kensington-palota a sokkoló videót, amelyben nárciszokkal a háttérben Katalin a kamerába mondta, hogy rákos. A walesi hercegné ikon státuszának a megerősödését jól jelzi, hogy hónapokkal később úgy lett jelölt az év embere címre a Time magazinnál, hogy lényegében eltűnt a nyilvánosság elől. Bár a visszatérése az otthonosság érzését nyújthatja a briteknek, az őt ismerők szerint Katalin már nem az az ember, aki a betegsége előtt volt. ","shortLead":"Tavaly március 22-én tette közzé a Kensington-palota a sokkoló videót, amelyben nárciszokkal a háttérben Katalin...","id":"20250322_katalin-hercegne-rak-video-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d49b4c-f2d5-4b19-bde2-042b8002e160.jpg","index":0,"item":"5cbb22c2-2306-4e55-bdb7-2305d4d9487e","keywords":null,"link":"/elet/20250322_katalin-hercegne-rak-video-visszateres","timestamp":"2025. március. 22. 19:07","title":"Egy éve nagyon sokan elszégyellték magukat, amikor Katalin hercegné bejelentette, hogy rákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf19d37-89f5-4051-9966-37d3d43546a2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az újabb Galaxy modellek mellett több régebbi is megkapja a számos új funkciót hozó One UI 7-et.","shortLead":"Az újabb Galaxy modellek mellett több régebbi is megkapja a számos új funkciót hozó One UI 7-et.","id":"20250321_samsung-oneui-7-android-15-frissites-regebbi-galaxy-keszulekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bf19d37-89f5-4051-9966-37d3d43546a2.jpg","index":0,"item":"aa90be1c-b8ce-4513-b053-46203b8a744d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_samsung-oneui-7-android-15-frissites-regebbi-galaxy-keszulekek","timestamp":"2025. március. 21. 15:03","title":"Ha régebbi Samsung mobilja van, most kapott egy jó hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]