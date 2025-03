Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a54f049a-aa54-4b31-9e9e-192fd6b3a616","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az apró szertartások tehetik különlegessé a hétköznapokat. Ez az üzenete Michael Norton könyvének, A rituálhatásnak, amely egy olyan világra nyit ajtót, amelyet eltakar előlünk a szokásokra és hatékonyságra optimalizált életünk. ","shortLead":"Az apró szertartások tehetik különlegessé a hétköznapokat. Ez az üzenete Michael Norton könyvének, A rituálhatásnak...","id":"20250330_michael-norton-a-ritualhatas-konyvajanlo-ritualek-szokasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a54f049a-aa54-4b31-9e9e-192fd6b3a616.jpg","index":0,"item":"9a3ed633-4897-4daa-9fa5-f91d1598d0cd","keywords":null,"link":"/elet/20250330_michael-norton-a-ritualhatas-konyvajanlo-ritualek-szokasok","timestamp":"2025. március. 30. 18:00","title":"Szürke az élete? Találjon ki magának rituálékat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852f15c7-cf21-4f96-a728-a084c02efbc0","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem is az alvásra van igazán szükségünk, mint inkább az álomra – derül ki Rahul Jandial agysebész új könyvéből, amiből azt is megtudjuk, mi a hasznuk a rémálmoknak és az erotikus álmoknak, és miért nem kell miattuk aggódnunk. ","shortLead":"Nem is az alvásra van igazán szükségünk, mint inkább az álomra – derül ki Rahul Jandial agysebész új könyvéből...","id":"20250329_hvg-alomkutatas-alvas-Rahul-Jandial-agysebesz-Miert-almodunk-alszanak-ra-egyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852f15c7-cf21-4f96-a728-a084c02efbc0.jpg","index":0,"item":"b22e44f5-8398-4279-b8fe-74fde1c6057c","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-alomkutatas-alvas-Rahul-Jandial-agysebesz-Miert-almodunk-alszanak-ra-egyet","timestamp":"2025. március. 29. 13:00","title":"Megcsalta a párját egy erotikus álomban? Ez nem szégyen, hanem az agyműködés csodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670e4dbd-8563-4ccb-9cf3-200094e06b26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április közepén indul az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás. A kormány mindent megtesz azért, hogy mindenki „helyesen” szavazzon.","shortLead":"Április közepén indul az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás. A kormány mindent megtesz...","id":"20250329_ukrajna-eu-tagsag-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/670e4dbd-8563-4ccb-9cf3-200094e06b26.jpg","index":0,"item":"b8ed961a-d94d-47d5-8bff-5682efa1cbf0","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_ukrajna-eu-tagsag-szavazas","timestamp":"2025. március. 29. 14:53","title":"A kormány ukránellenes propagandát is mellékel az Ukrajna EU-tagságáról szóló szavazólaphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74eb0aa7-4251-4b1f-adb0-9002da95901d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A francia napilap szerint magyarok nem tartják veszedelmesnek Oroszországot. De vajon miért nem?","shortLead":"A francia napilap szerint magyarok nem tartják veszedelmesnek Oroszországot. De vajon miért nem?","id":"20250329_Le-Monde-Magyarorszag-beket-akar-es-kozben-militarizalodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74eb0aa7-4251-4b1f-adb0-9002da95901d.jpg","index":0,"item":"8070af35-c8fb-4567-bdcc-a54d990b6e20","keywords":null,"link":"/360/20250329_Le-Monde-Magyarorszag-beket-akar-es-kozben-militarizalodik","timestamp":"2025. március. 29. 11:51","title":"Le Monde: Magyarország békét akar, és közben militarizálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e79db3b-c5e5-4d1c-981f-433c628ce8b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt csak azt közölte, a miniszterelnök-helyettes nem áll kapcsolatban Cs. Sándorral.","shortLead":"A párt csak azt közölte, a miniszterelnök-helyettes nem áll kapcsolatban Cs. Sándorral.","id":"20250329_Semjen-Zsolt-Cs-Sandor-KDNP-fenykep-Tisza-Part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e79db3b-c5e5-4d1c-981f-433c628ce8b0.jpg","index":0,"item":"56768a5d-49a6-441c-a134-6d50dd1d0135","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Semjen-Zsolt-Cs-Sandor-KDNP-fenykep-Tisza-Part","timestamp":"2025. március. 29. 12:07","title":"A KDNP nem árulta el, miért pózolt korábban Semjén azzal a férfival, aki rátámadt a Tisza standjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc71adf-849c-401a-b570-48861294f43f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az összehangolt demonstrációk ezúttal többnyire békésen zajlottak. ","shortLead":"Az összehangolt demonstrációk ezúttal többnyire békésen zajlottak. ","id":"20250330_tesla-elon-musk-doge-tuntetes-demonstracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddc71adf-849c-401a-b570-48861294f43f.jpg","index":0,"item":"1c068b60-d306-4145-af81-8cadafcc5e1c","keywords":null,"link":"/kkv/20250330_tesla-elon-musk-doge-tuntetes-demonstracio","timestamp":"2025. március. 30. 09:14","title":"Elon Musk „náci autói” ellen tüntettek több amerikai államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a0c6d4-695d-4b83-bdff-7019e90a798d","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A magyar lakosság több mint 40 százaléka ötven év fölötti, nekik kell elsőként szembenézniük az idő múlásával. Miben más ma az öregedés, mint néhány évtizede? Mi mindent tehetünk, hogy a lehető legjobban éljük meg ezt az időszakot, és mit tehetünk az öregséggel kapcsolatos sztereotípiák ellen, amelyek máig makacsul tartják magukat? ","shortLead":"A magyar lakosság több mint 40 százaléka ötven év fölötti, nekik kell elsőként szembenézniük az idő múlásával. Miben...","id":"20250329_Hogyan-oregedjunk-jol-tudatos-oregedes-aktiv-idoskor-Steigervald-Krisztian-Pokorny-Lia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a0c6d4-695d-4b83-bdff-7019e90a798d.jpg","index":0,"item":"450980ec-3085-47f8-b50b-ff1259a62122","keywords":null,"link":"/360/20250329_Hogyan-oregedjunk-jol-tudatos-oregedes-aktiv-idoskor-Steigervald-Krisztian-Pokorny-Lia","timestamp":"2025. március. 29. 20:00","title":"„Iszonyatos stressz az X generáción, hogy felfogja, mit jelent ma az öregedés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e5b3c4-898e-4270-a936-5e40b1e9feb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnézi, hogy a környező országokban hol, mennyit kell fizetni a gázért és az áramért.","shortLead":"Megnézi, hogy a környező országokban hol, mennyit kell fizetni a gázért és az áramért.","id":"20250330_Nemeth-Szilard-rezsibiztos-rezsikorut-Fidesz-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86e5b3c4-898e-4270-a936-5e40b1e9feb5.jpg","index":0,"item":"233e8d29-82b4-4c55-9286-1a72647f1636","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_Nemeth-Szilard-rezsibiztos-rezsikorut-Fidesz-kampany","timestamp":"2025. március. 30. 16:04","title":"Németh Szilárd rezsibiztos rezsikörútra indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]