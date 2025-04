Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d39c3c9c-d415-4b3c-be29-1cc5c467ee34","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az új amerikai vámok elsősorban a tengerentúli fogyasztókat és cégeket sújtják, de Európa rosszul teszi, ha megfontolatlanul a bosszúval próbálkozik. Ezt fejti ki elemzésében Eric Frey külpolitikai szerkesztő.","shortLead":"Az új amerikai vámok elsősorban a tengerentúli fogyasztókat és cégeket sújtják, de Európa rosszul teszi, ha...","id":"20250404_Der-Standard-figyelmeztetes-Az-amerikai-gazdasag-lesz-a-Trump-fele-kereskedelmi-haboru-elso-aldozata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d39c3c9c-d415-4b3c-be29-1cc5c467ee34.jpg","index":0,"item":"435138ad-e136-4813-ad8d-267b32c24101","keywords":null,"link":"/360/20250404_Der-Standard-figyelmeztetes-Az-amerikai-gazdasag-lesz-a-Trump-fele-kereskedelmi-haboru-elso-aldozata","timestamp":"2025. április. 04. 15:45","title":"Der Standard-elemzés: Az amerikai gazdaság lesz a Trump-féle kereskedelmi háború első áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30c3186-a97e-466e-8ce0-5c26d107ca32","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sterbinszky Amália magyar válogatottban 239 mérkőzésen lépett pályára. Az 1982-es világbajnoki ezüstérem mellett három vb-bronzérme és egy olimpiai harmadik helyezése van.","shortLead":"Sterbinszky Amália magyar válogatottban 239 mérkőzésen lépett pályára. Az 1982-es világbajnoki ezüstérem mellett három...","id":"20250403_sterbinszky-amalia-meghalt-kezilabda-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b30c3186-a97e-466e-8ce0-5c26d107ca32.jpg","index":0,"item":"23d9e6d1-d657-4140-b343-1533d8edb5f1","keywords":null,"link":"/sport/20250403_sterbinszky-amalia-meghalt-kezilabda-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 19:49","title":"Elhunyt Sterbinszky Amália, az évszázad legjobb magyar női kézilabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320a56e7-9704-453b-99b6-8433d54dac00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János miniszter szerint csak mese, hogy hamarosan letartóztatnak egy kormányközeli vállalkozót. Szerinte a vadászházának „nem a részvénykönyve az érdekes, hanem a vendégkönyve”.","shortLead":"Lázár János miniszter szerint csak mese, hogy hamarosan letartóztatnak egy kormányközeli vállalkozót. Szerinte...","id":"20250403_Lazar-Janos-poloska-csotany-kozlekedes-fidesz-luxus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/320a56e7-9704-453b-99b6-8433d54dac00.jpg","index":0,"item":"cacf5d73-5fb8-4e4c-bbe7-b44fac0dd24d","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Lazar-Janos-poloska-csotany-kozlekedes-fidesz-luxus","timestamp":"2025. április. 03. 10:04","title":"Lázár János szerint Rogán Antal és közte csak egészséges versengés folyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075d5582-cae8-4b6f-9386-2183eea2fa5e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Állítólag csak arról beszéltek, hogy Magyarország úgy döntött, kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.","shortLead":"Állítólag csak arról beszéltek, hogy Magyarország úgy döntött, kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.","id":"20250403_Benjamin-Netanjahu-es-Orban-Viktor-telefonon-egyeztetett-Donald-Trumppal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/075d5582-cae8-4b6f-9386-2183eea2fa5e.jpg","index":0,"item":"d40b2255-123e-45f4-b99a-073ceb362cbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Benjamin-Netanjahu-es-Orban-Viktor-telefonon-egyeztetett-Donald-Trumppal","timestamp":"2025. április. 03. 21:54","title":"Benjámin Netanjahu és Orbán Viktor telefonon egyeztetett Donald Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b91ef33-8697-4c84-8b40-070dd891e5bc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Genesis G90 luxusszedánra épülő újdonságok abszolút utánafordulós dizájnt kaptak.","shortLead":"A Genesis G90 luxusszedánra épülő újdonságok abszolút utánafordulós dizájnt kaptak.","id":"20250403_tekintetmagnes-szuperluxus-kupe-es-kabrio-erkezett-koreabol-genesis-g90","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b91ef33-8697-4c84-8b40-070dd891e5bc.jpg","index":0,"item":"6c91ec68-f351-423f-8fd7-1e81dc4be805","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_tekintetmagnes-szuperluxus-kupe-es-kabrio-erkezett-koreabol-genesis-g90","timestamp":"2025. április. 03. 08:41","title":"Tekintetmágnes szuperluxus kupé és kabrió érkezett Koreából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"697dc8a6-1c73-475d-b45f-a3879fc77a7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Ötéves korától szerepel filmekben, de csak tavalyelőtt kapta meg az Oscar-díjat az Oppenheimerért.","shortLead":"Ötéves korától szerepel filmekben, de csak tavalyelőtt kapta meg az Oscar-díjat az Oppenheimerért.","id":"20250404_Sherlocktol-a-Vasemberig-60-eves-Robert-Downey-Jr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/697dc8a6-1c73-475d-b45f-a3879fc77a7f.jpg","index":0,"item":"3d39a501-0faf-4e73-a49d-d9d3f066b6e8","keywords":null,"link":"/kultura/20250404_Sherlocktol-a-Vasemberig-60-eves-Robert-Downey-Jr","timestamp":"2025. április. 04. 14:30","title":"Sherlocktól a Vasemberig – 60 éves Robert Downey Jr.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"A Fehér Ház szerint nincs már köztük kereskedés, pedig – szankciók ide vagy oda – az áruk még mindig áramolnak.","shortLead":"A Fehér Ház szerint nincs már köztük kereskedés, pedig – szankciók ide vagy oda – az áruk még mindig áramolnak.","id":"20250403_trump-viszontvam-oroszorszag-kimaradt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"d2baa7fc-99fc-4e73-9ccb-e2207bb67738","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_trump-viszontvam-oroszorszag-kimaradt","timestamp":"2025. április. 03. 12:02","title":"Csak Oroszország maradt le Trump viszontvámos listájáról – pedig itt is volna mit megvámolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadf68cc-b19c-450e-a708-9a0c36d80065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább a vagyon elleni bűncselekmények szaporodtak el, ezen belül is a lopások és a különféle csalások.","shortLead":"Leginkább a vagyon elleni bűncselekmények szaporodtak el, ezen belül is a lopások és a különféle csalások.","id":"20250403_buncselekmenyek-szama-novekedes-statisztika-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cadf68cc-b19c-450e-a708-9a0c36d80065.jpg","index":0,"item":"7c73502e-7d91-4260-9279-927c61829b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_buncselekmenyek-szama-novekedes-statisztika-ksh","timestamp":"2025. április. 03. 16:43","title":"Hétéves csúcsot döntött a bűncselekmények száma tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]