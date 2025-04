Alig néhány nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök a legmeghatározóbb fenyegetését beváltva vámokat vetett ki a fél világ Amerikába irányuló exporttermékeire, az Európai Unióból származókra 20 százalékot, a köztisztviselői szféra karcsúsításáért felelős új hivatalt vezető Elon Musk videós összeköttetéssel jelentkezett be a Matteo Salvini vezette olasz Liga tisztújító gyűlésére. (Ahol vasárnap várhatóan ugyancsak video streamingen jelentkezik majd be Orbán Viktor is, továbbá a francia Nemzeti Tömörüléstől Jordan Barella és Marine Le Pen, a spanyol VOX-tól pedig Santiago Abascal.)

Ahhoz, ami ott elhangzott, fontos tudni, hogy az olasz szélsőjobboldalhoz sorolt Liga a gyökereit tekintve a leggazdagabb északolasz tartományok érdekvédő pártjaként indult, és bár azóta Salvini már nem csak ezeknek a régióknak formálja meg politikai üzeneteit, a párt beágyazottsága azért még mindig Liguria, Piemonte, Lombardia és Veneto tartományokban, vagyis a legiparosodottabb, legmasszívabb vállalkozói szférával bíró területen a legerősebb. Vagyis pontosan ott, ahol a leginkább aggódhatnak a Trump által kivetett vámok hatásai miatt. (Hogy hogyan lett oroszpárti migrációellenes párt Salvini alatt a Ligából, arról itt írtunk hosszabban.)

A szombat délután a firenzei kongresszusra Washingtonból bejelentkező Muskkal maga Matteo Salvini pártfőtitkár beszélgetett, és Musk vámokról azt mondta: reméli, hogy az Egyesült Államok és Európa a jövőben nagyon szoros partneri viszonyt képes majd kialakítani, a jelenlegi szövetségnél is erősebbet és szorosabbat. A jövőben pedig, tette hozzá további reményeit, az lenne a legjobb, ha szabadkereskedelmi övezet felé, nulla százalékos vámokra térnénk majd át. Hozzátette, hogy ez az ő reménye a jövőre nézve, de azt is, hogy ezt a tanácsot adta az amerikai elnöknek is.

Musk a tömeges bevándorlást ellenezve arról is beszélt, hogy az az ország, amelyik ezt engedi, el fog pusztulni. Egy ország nem pusztán földrajz, hanem a benne élő emberek – mondta. Aztán arról beszélt, hogy Európában tömeges terrortámadásokat, tömegmészárlásokat fogunk látni, bár a média megpróbálja kisebbíteni ennek a jelentőségét.

A világ leggazdagabb embere, az X platform tulajdonosa arról is beszélt, hogy a véleménynyilvánítási szabadság korlátozása fasiszta intézkedés, olyan, mint Mussolini, Hitler vagy Sztálin lépései, és aki a cenzúrát ösztönzi, az valamiképpen a szólásszabadságot akarja korlátozni.

A háborúról pedig azt mondta, nem tiszteli azokat, akik azt akarják, hogy a háború örökké folytatódjon, és a baloldal nem tervezi a háború leállítását. Trumpnak pedig igaza van, a békét el kell érni, hogy megálljon a fiatalok lemészárlása.

A bevezetőben említett olasz vállalkozói hátország miatt érdekes még, hogy Salvini a saját pártja tagsága számára hogyan oldja fel azt az ellentmondást, hogy az általa idolnak tekintett Trump ilyen mértékű vámokat vet ki az olasz exporttermékekre is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, szerinte jobb az Egyesült Államokkal párbeszédet folytatni, mint háborúzni ellenük, és hozzátette azt is, hogy meg kell védeni az olaszok megtakarításait, a munkahelyeket, a minőség védelmében az olasz termékeket, mivel az olasz áru a többinél jobb minőséget jelent. Szerinte az Európai Unió öngyilkos politikájának kellene megváltoznia, de a tudósítások nem idézik, hogy itt mire gondolt.

