[{"available":true,"c_guid":"770fa722-4dde-449c-87dc-6252309a04f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnöke tárgyalásokat szorgalmazott. Szerinte a káosznak, amit Trump rászabadított a világgazdaságra, borzasztó következményei lesznek.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke tárgyalásokat szorgalmazott. Szerinte a káosznak, amit Trump rászabadított...","id":"20250403_ursula-von-der-leyen-amerikai-vamok-donald-trump-valaszlepesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/770fa722-4dde-449c-87dc-6252309a04f4.jpg","index":0,"item":"856fb2f8-55a2-4487-a854-76603d8ad691","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_ursula-von-der-leyen-amerikai-vamok-donald-trump-valaszlepesek","timestamp":"2025. április. 03. 09:10","title":"Von der Leyen: Trump vámjainak hatása azonnal érezhető lesz, és a legvédtelenebbeket sújtja majd leginkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1174090f-0285-4039-8eca-1641058365ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még jó, hogy letettek az osztályozásról.","shortLead":"Még jó, hogy letettek az osztályozásról.","id":"20250403_kompetenciameres-baki-szlovak-szloven-zaszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1174090f-0285-4039-8eca-1641058365ff.jpg","index":0,"item":"fbd3238f-1247-4941-bf3a-6659c2d04805","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_kompetenciameres-baki-szlovak-szloven-zaszlo","timestamp":"2025. április. 03. 17:38","title":"Kínos baki a kompetenciamérésen: összekeverték Szlovákiát Szlovéniával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbc411f-8c68-4a2d-ba15-3283b68f001b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Külön bringasztráda is készülne. ","shortLead":"Külön bringasztráda is készülne. ","id":"20250403_velemenyezes-Vaci-ut-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fbc411f-8c68-4a2d-ba15-3283b68f001b.jpg","index":0,"item":"bb930848-88dc-468a-acda-0e9f767937ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_velemenyezes-Vaci-ut-fejlesztes","timestamp":"2025. április. 03. 14:02","title":"Most lehet beleszólni, hogyan alakuljon át a Váci út fontos városi szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7414a778-c995-4dbe-83f3-e2d5549550e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mark Rutte szerint Amerika stratégiai elmozdulása Ázsia felé koordináltan zajlik majd, pánikra semmi ok. ","shortLead":"Mark Rutte szerint Amerika stratégiai elmozdulása Ázsia felé koordináltan zajlik majd, pánikra semmi ok. ","id":"20250403_nato-rutte-egyesult-allamok-europai-vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7414a778-c995-4dbe-83f3-e2d5549550e8.jpg","index":0,"item":"03fc8d9b-3f34-40db-a9dc-caa438a8e2a4","keywords":null,"link":"/vilag/20250403_nato-rutte-egyesult-allamok-europai-vedelem","timestamp":"2025. április. 03. 12:46","title":"A NATO-főtitkár azt bizonygatja, hogy az Egyesült Államok nem tervez kivonulni Európa védelméből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd67167-db2c-47b2-bd80-097f120ea60d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A következő években nagy fejlesztésekre készül a légitársaság.","shortLead":"A következő években nagy fejlesztésekre készül a légitársaság.","id":"20250403_wizz-air-utaselegedettseg-fejlesztesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bd67167-db2c-47b2-bd80-097f120ea60d.jpg","index":0,"item":"6e00780d-41ed-4705-acd1-3d6252cee810","keywords":null,"link":"/kkv/20250403_wizz-air-utaselegedettseg-fejlesztesek","timestamp":"2025. április. 03. 12:43","title":"A Wizz Air apró betűk nélküli szabályzatot és új repülőket ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf59953-8346-4c4d-a609-bc3725a27085","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az alapító Zentai Pétert immár a cégvezetőként is segíti Tikos-Nagy Csaba. ","shortLead":"Az alapító Zentai Pétert immár a cégvezetőként is segíti Tikos-Nagy Csaba. ","id":"20250404_Zentai-Peter-Peters-Project-Hilaris-Hotel-Management-Tikos-Nagy-Csaba-Tiborcz-Istvan-Rahimkulov-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcf59953-8346-4c4d-a609-bc3725a27085.jpg","index":0,"item":"ffad0257-0c00-4019-9ee4-fba11e9e676e","keywords":null,"link":"/360/20250404_Zentai-Peter-Peters-Project-Hilaris-Hotel-Management-Tikos-Nagy-Csaba-Tiborcz-Istvan-Rahimkulov-csalad","timestamp":"2025. április. 04. 07:30","title":"Megújul a Tiborcztól átvett hotelekből álló szállodalánc vezetősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogy lesznek-e megtorló intézkedések, arról a kereskedelmi miniszter sejtelmesen nyilatkozott. ","shortLead":"Hogy lesznek-e megtorló intézkedések, arról a kereskedelmi miniszter sejtelmesen nyilatkozott. ","id":"20250403_usa-vam-japan-kormany-felszolitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c.jpg","index":0,"item":"94a3e384-1623-420f-aa75-aacadd33148d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_usa-vam-japan-kormany-felszolitas","timestamp":"2025. április. 03. 10:08","title":"A japán kormány felszólította Washingtont a vámintézkedések visszavonására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat sokáig rángatta a férfi karját, amit végül a kórházban amputálni kellett. Az esetről videofelvétel is készült.","shortLead":"Az állat sokáig rángatta a férfi karját, amit végül a kórházban amputálni kellett. Az esetről videofelvétel is készült.","id":"20250404_Egy-cirkuszi-tigris-majdnem-letepte-egy-ferfi-karjat-Egyiptomban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae.jpg","index":0,"item":"295dddfa-a461-4b57-b661-875361d17c52","keywords":null,"link":"/elet/20250404_Egy-cirkuszi-tigris-majdnem-letepte-egy-ferfi-karjat-Egyiptomban","timestamp":"2025. április. 04. 15:55","title":"Egy cirkuszi tigris előadás közben majdnem letépte egy férfi karját Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]