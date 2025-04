Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ceffb13a-3273-4439-aa97-382956f350c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nagy dobás lenne Elon Musk cégétől. ","shortLead":"Nagy dobás lenne Elon Musk cégétől. ","id":"20250408_Johet-a-Tesla-teljes-onvezetese-Europaba-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceffb13a-3273-4439-aa97-382956f350c3.jpg","index":0,"item":"f02e4d19-2c94-47f7-aa7c-653a07ed155e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Johet-a-Tesla-teljes-onvezetese-Europaba-video","timestamp":"2025. április. 08. 11:31","title":"Jöhet a Tesla teljes önvezetése Európába, Amszterdamot járják a tesztautók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bc47d8-ba44-4da7-8616-c7ffe9b5cd9c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magyar Bírói Egyesület szerint ez is azt igazolja, a hatalom nem tekinti partnernek a bírósági szervezetet.","shortLead":"A Magyar Bírói Egyesület szerint ez is azt igazolja, a hatalom nem tekinti partnernek a bírósági szervezetet.","id":"20250406_magyar-biroi-egyesulet-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37bc47d8-ba44-4da7-8616-c7ffe9b5cd9c.jpg","index":0,"item":"204667f9-4ccb-414a-bda9-1611d06c9893","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_magyar-biroi-egyesulet-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. április. 06. 20:30","title":"Néhány napot kaptak a bírók az őket érintő salátatörvény véleményezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7178169c-0a4a-42de-9ce6-522d67e7a06f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az emelkedő árak ellenére nagyon élénk a kereslet. ","shortLead":"Az emelkedő árak ellenére nagyon élénk a kereslet. ","id":"20250407_rekord-a-hasznaltauto-piacon-munkashitel-hajtotta-a-keresletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7178169c-0a4a-42de-9ce6-522d67e7a06f.jpg","index":0,"item":"80398e8b-3a17-407e-acd8-cc94eabfc077","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_rekord-a-hasznaltauto-piacon-munkashitel-hajtotta-a-keresletet","timestamp":"2025. április. 07. 08:18","title":"Márciusi rekord a használtautó-piacon: a munkáshitel is hajtotta a keresletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebff0702-f374-4a46-94e0-25426b9c5428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák–magyar határon több átkelőhelyen is felfüggesztették a személy- és járműforgalmat a száj- és körömfájás miatt. ","shortLead":"Az osztrák–magyar határon több átkelőhelyen is felfüggesztették a személy- és járműforgalmat a száj- és körömfájás...","id":"20250407_hegyeshalom-hatar-torlodas-utinform-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebff0702-f374-4a46-94e0-25426b9c5428.jpg","index":0,"item":"dd84d4e3-6460-4494-b0dc-352672629a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_hegyeshalom-hatar-torlodas-utinform-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. április. 07. 15:24","title":"Több mint tíz kilométeres kamionsor torlódott fel a határon Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ae5079-73ae-4d98-8750-330f803ecb5d","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A rongáló beismerő vallomást tett.","shortLead":"A rongáló beismerő vallomást tett.","id":"20250406_benedek-tibor-szusza-ferenc-ujpest-fradi-rongalas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4ae5079-73ae-4d98-8750-330f803ecb5d.jpg","index":0,"item":"858ce57f-ee22-4d74-b7d8-fef27bd6291e","keywords":null,"link":"/sport/20250406_benedek-tibor-szusza-ferenc-ujpest-fradi-rongalas-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 20:20","title":"Elkapták a férfit, aki megrongálta a Benedek Tibor és Szusza Ferenc emlékére állított falat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a3de3e-9d38-44fa-a498-504fd31a8c21","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hangja erőtlen volt és az orrán keresztül oxigént kapott.","shortLead":"A hangja erőtlen volt és az orrán keresztül oxigént kapott.","id":"20250406_Ferenc-papa-eloszor-lepett-a-hivei-ele-miota-kiengedtek-a-korhazbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a3de3e-9d38-44fa-a498-504fd31a8c21.jpg","index":0,"item":"e51e6360-0a50-4a41-bf75-28605aef1de6","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_Ferenc-papa-eloszor-lepett-a-hivei-ele-miota-kiengedtek-a-korhazbol","timestamp":"2025. április. 06. 12:55","title":"Ferenc pápa először lépett hívei elé, mióta kiengedték a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi elsősorban a vámháború miatt kritizálta az elnököt.","shortLead":"A férfi elsősorban a vámháború miatt kritizálta az elnököt.","id":"20250407_egyesult-allamok-florida-letartoztatas-donald-trump-halalos-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa.jpg","index":0,"item":"752e0aad-2e8c-4810-b235-b2cbdc9b93a5","keywords":null,"link":"/elet/20250407_egyesult-allamok-florida-letartoztatas-donald-trump-halalos-fenyegetes","timestamp":"2025. április. 07. 08:02","title":"Letartóztattak egy floridai férfit, aki Trump megölésével fenyegetőzött a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee216586-62ed-4644-a004-8d7f72eb4df1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A bátorságnak és türelemnek nagyság lesz az eredménye az amerikai elnök szerint, a pánikolók pedig a gyenge és hülye emberekre építenek.","shortLead":"A bátorságnak és türelemnek nagyság lesz az eredménye az amerikai elnök szerint, a pánikolók pedig a gyenge és hülye...","id":"20250407_Trump-ne-legyenek-gyengek-es-hulyek-az-amerikaiak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee216586-62ed-4644-a004-8d7f72eb4df1.jpg","index":0,"item":"8bc2a85d-7d38-43f9-91b7-626aa2741452","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Trump-ne-legyenek-gyengek-es-hulyek-az-amerikaiak","timestamp":"2025. április. 07. 15:59","title":"Trump arra kéri az amerikaiakat, ne legyenek gyengék és hülyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]