Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leköpték őket, az egyik férfinek eltörték a szemüvegét és a telefonját, aztán előkerült egy vascső is.","shortLead":"Leköpték őket, az egyik férfinek eltörték a szemüvegét és a telefonját, aztán előkerült egy vascső is.","id":"20250408_Ket-roman-ferfi-zsidosaguk-miatt-bantalmazott-osztrak-allampolgarokat-az-M3-as-autopalyan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565.jpg","index":0,"item":"1fc66743-f2ea-4c1f-933b-b4b30c1a94fa","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Ket-roman-ferfi-zsidosaguk-miatt-bantalmazott-osztrak-allampolgarokat-az-M3-as-autopalyan","timestamp":"2025. április. 08. 11:10","title":"Zsidóságuk miatt bántalmaztak két embert az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0418af01-0cbc-49c2-8f04-1be58506fc2b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sokkal olcsóbb lett a benzin, a szolgáltatásoknál működik a bázishatás, a rezsit a sok vitára okot adó módszertannal sokkal olcsóbbra hozta ki a KSH, az élelmiszerek ára pedig stagnált, így jött ki az, hogy 4,7 százalékosra lassult az infláció.","shortLead":"Sokkal olcsóbb lett a benzin, a szolgáltatásoknál működik a bázishatás, a rezsit a sok vitára okot adó módszertannal...","id":"20250408_inflacio-arak-dragulas-ksh-szolgaltatas-elelmiszer-benzin-rezsi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0418af01-0cbc-49c2-8f04-1be58506fc2b.jpg","index":0,"item":"d4808acc-5502-4de7-adce-c5f2670612f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_inflacio-arak-dragulas-ksh-szolgaltatas-elelmiszer-benzin-rezsi-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 08:35","title":"Nagyot fékezett az infláció, de bármit mondanak, ennek nincs köze az árrések szabályozásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee9be8e-1d84-4240-9881-b868858953f3","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Ilyen fényes miniszteri kiállást is régen láttunk.","shortLead":"Ilyen fényes miniszteri kiállást is régen láttunk.","id":"20250406_veszabo-noemi-hanko-balazs-schmidt-maria-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aee9be8e-1d84-4240-9881-b868858953f3.jpg","index":0,"item":"152763ba-caa2-498b-a6a0-dbb63fcec719","keywords":null,"link":"/kultura/20250406_veszabo-noemi-hanko-balazs-schmidt-maria-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 18:30","title":"A Munkácsy-díjas giccsfestőnél járt a kulturális miniszter, Schmidt Mária is elkísérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd64428b-493a-4684-9c8c-e0baad34d38c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A reggeli mínusz 23 százalékból kora délutánra plusz 5 lett, a 4iG-ban is résztulajdonos Rheinmetall ugyanakkor Budapestről továbbra sem kap jó híreket.","shortLead":"A reggeli mínusz 23 százalékból kora délutánra plusz 5 lett, a 4iG-ban is résztulajdonos Rheinmetall ugyanakkor...","id":"20250407_rheinmetall-tozsde-frankfurt-dax-vam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd64428b-493a-4684-9c8c-e0baad34d38c.jpg","index":0,"item":"b0c8e297-6728-4e2a-904e-af272c1a8d7c","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_rheinmetall-tozsde-frankfurt-dax-vam-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 14:10","title":"Nagyon ugrott a reggeli sokk után a Rheinmetall, délután már felfelé húzta a frankfurti tőzsdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0785fe-ac74-44a3-a641-976e29ee01e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, az amerikai elnök inkább elkerüli az újságírók közvetlen kérdéseit.","shortLead":"Úgy tűnik, az amerikai elnök inkább elkerüli az újságírók közvetlen kérdéseit.","id":"20250407_Elmarad-Trump-Netanjahu-sajtotajekoztato-vamhaboru-izrael-gazai-ovezet-amerikai-elnok-elfogatoparancs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a0785fe-ac74-44a3-a641-976e29ee01e5.jpg","index":0,"item":"1b9067e0-f0ab-4cd5-9da4-e3c93725102f","keywords":null,"link":"/vilag/20250407_Elmarad-Trump-Netanjahu-sajtotajekoztato-vamhaboru-izrael-gazai-ovezet-amerikai-elnok-elfogatoparancs","timestamp":"2025. április. 07. 20:17","title":"Váratlanul törölték Trump és Netanjahu közös sajtótájékoztatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8729b7bd-5649-421a-abc2-b3eaa265bcc9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Magyarországon is nő azoknak a szolgáltatásoknak a száma, amelyek csak okostelefon segítségével vehetők igénybe, így sokan, főleg idősek kiszorulnak ezekből. ","shortLead":"Magyarországon is nő azoknak a szolgáltatásoknak a száma, amelyek csak okostelefon segítségével vehetők igénybe...","id":"20250308_okostelefon-nelkul-hatranyok-szolgaltatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8729b7bd-5649-421a-abc2-b3eaa265bcc9.jpg","index":0,"item":"28728093-9075-4be0-8b02-33b5c019a6b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_okostelefon-nelkul-hatranyok-szolgaltatasok","timestamp":"2025. április. 08. 05:01","title":"Sok hátrány éri azokat, akiknek nincs okostelefonja, és ez idővel csak rosszabb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b160c90-a650-4c43-be3f-c5d12e640c61","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Így köszön el a tél.","shortLead":"Így köszön el a tél.","id":"20250406_idokep-havazas-aprilis-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b160c90-a650-4c43-be3f-c5d12e640c61.jpg","index":0,"item":"48ee1d23-d68d-455b-89af-2beaa8868fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_idokep-havazas-aprilis-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 19:39","title":"Videón, ahogy április első hétvégéjén hó lep el néhány magyar települést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a35a22-82dd-493b-ac82-0e217c25c101","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Krusovszky Dénesnek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: öntörvény, indulatvezér, vámokfutás, ítéletnap, vesztegzár.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250406_Az-en-hetem-Krusovszky-Denes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48a35a22-82dd-493b-ac82-0e217c25c101.jpg","index":0,"item":"b6cdc507-b44f-4417-ab0e-88f08e5a21c8","keywords":null,"link":"/360/20250406_Az-en-hetem-Krusovszky-Denes","timestamp":"2025. április. 06. 17:30","title":"Hogyan kúráljuk a hírundort cseresznyevirággal? Az én hetem Krusovszky Dénessel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]