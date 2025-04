A Rheinmetall a finn Patria hadiipari céggel kötött szerződést a Lynx KF41 gyalogsági harcjármű aknavetős változata tornyainak beszállításáról – erősítette meg utóbbi az Army Recognitionnek. A megállapodás szerint a legalább 24 új eszköz Magyarországra fog kerülni. A Lynx gyalogsági harcjárművet a világon először a Magyar Honvédség rendszeresítette 2020-ban. Az összesen több mint 200 beszerezni kívánt eszköz nagy része a Rheinmetall zalaegerszegi gyárában készül.

Az egységesített alapra szerelt különböző tornyokkal több konfigurációt lehet kialakítani. A Magyarország által megrendelt Lynx járművek is különböző típusokra szólnak: például ilyenek a hagyományos (katonák szállítására alkalmas) gyalogsági harcjárművek, parancsnoki, illetve vezetés-irányítási járművek, felderítő járművek és tűzfelderítő járművek, de készülő egészségügyi konfigurációról is lehet hallani. A partnerség azóta kibővült egy 2023 decemberében aláírt koncepciószerződéssel is, mely egy Lynx-alapú, Skyranger 30-as lövegtoronnyal felfegyverzett légvédelmi járműváltozatát álmodott meg.

Elkészült az első Lynx a Rheinmetall magyarországi gyárában A honvédelmi miniszter ünnepelt Zalaegerszegen.

A mostani szerződésből kiderült, hogy a tüzérségi kialakításhoz a Patria cég fogja szállítani a Patria NEMO nevű, 120 mm-es tornyos aknavetőrendszert. A Patria Land Oy által tervezett félautomata aknavetőrendszer távirányítású, közvetlen és közvetett tüzelésre is képes, valamint a hagyományos aknagránátok mellett intelligens lövedékek kezelésére is képes. A rendszer egy közel kéttonnás toronyban kap helyet, amit lánctalpas platformokra és 6×6 vagy 8×8 kerekes járművekre is lehet szerelni.

A torony 360 fokban tud mozogni horizontálisan, míg vertikálisan mínusz három foktól majdnem derékszögig tud helyezkedni a cső. Percenként hat-tíz lövést tud leadni. A más országokban ezzel a toronnyal rendszeresített eszközök jellemzően 50-60 lövedéket visznek.

Magyar hadiipar – ’56 tanulsága vagy sem, de ezen a téren határozottan reagált a kormány az orosz invázióra Magyarország az európai védelmi ipari fejlesztések eminens tanulója: miközben az unió hadiipari és versenyképességi programjai még csak most jelölik ki a feladatokat, az Orbán-kormány – a németekre támaszkodva – már a termelés beindításánál tart.

Az Army Recognition értékelése szerint a stratégiai együttműködés megkötésével tovább mélyül a német és finn védelmi ipar közti kapcsolat – elősegítve ezzel a szektor európai konszolidációját, melyben erősödik Magyarország pozíciója is a Lynx platform egyik legfontosabb európai üzemeltetőjeként és gyártójaként.

A világon másodikként Olaszország is úgy döntött, hogy a Rheinmetall páncélosaira cseréli a kiöregedett eszközparkját. Az ottani gyártásra a Leonardóval hoztak létre vegyesvállalatot a németek. Az újnak számító eszköz Ausztráliában ugyan elbukta a közbeszerzést, ám Amerikában még versenyben van az M2 Bradley cseréjére kiírt versenyben, sőt, másodmagával az utolsó körbe is bejutott.