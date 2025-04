Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mikulás Cernák a kilencvenes években volt aktív, ő és csapata csalásokkal kezdte, aztán védelmi pénzt szedett, majd beszállt a bérgyilkosságokba is.","shortLead":"Mikulás Cernák a kilencvenes években volt aktív, ő és csapata csalásokkal kezdte, aztán védelmi pénzt szedett, majd...","id":"20250410_mikulas-cernak-eletfogytiglan-szabadlabra-helyezes-kerelem-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000.jpg","index":0,"item":"ad7d497d-0b9b-4756-bc22-3a96ef565396","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_mikulas-cernak-eletfogytiglan-szabadlabra-helyezes-kerelem-birosag","timestamp":"2025. április. 10. 08:07","title":"Hat gyilkosságért ítélték el, tizenhatot vallott be, hamarosan akár szabadlábra is kerülhet a szlovák alvilág legismertebb maffiózója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed454b2-9ecb-4dfb-9865-e169d0f2f2a6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szinte titokban módosult. ","shortLead":"Szinte titokban módosult. ","id":"20250409_Modositott-emblemajan-a-Mercedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed454b2-9ecb-4dfb-9865-e169d0f2f2a6.jpg","index":0,"item":"64fc53db-148b-4f40-a2d6-4fb287c486da","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_Modositott-emblemajan-a-Mercedes","timestamp":"2025. április. 09. 20:20","title":"Kicsit más lett a Mercedes emblémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f6a1ab-496e-4c05-900d-07daaaa1b346","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ÁSZ azt bizonygatja, hogy a vizsgálatában kifogásolt felépítmény akkor jött létre, amikor Windisch László már nem volt az MNB alelnöke.","shortLead":"Az ÁSZ azt bizonygatja, hogy a vizsgálatában kifogásolt felépítmény akkor jött létre, amikor Windisch László már nem...","id":"20250409_allami-szamvevoszek-mnb-velemenycikk-reagalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77f6a1ab-496e-4c05-900d-07daaaa1b346.jpg","index":0,"item":"896f6e9f-47eb-4cff-9a3a-3909cdee36c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_allami-szamvevoszek-mnb-velemenycikk-reagalas","timestamp":"2025. április. 09. 15:08","title":"Kikérte magának a számvevőszék, hogy az elnöke szeme láttára zajlott volna a „Matolcsy-varázslat” a jegybanknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók mintegy 62 000 ember betegadatait nézték át, hogy kiderüljön, mennyire használható a szív- és érrendszeri betegségek előrejelzésére egy, már használatban lévő vérvizsgálat. A jelek szerint a módszer hatékony.","shortLead":"Brit kutatók mintegy 62 000 ember betegadatait nézték át, hogy kiderüljön, mennyire használható a szív- és érrendszeri...","id":"20250408_szivinfarktus-stroke-betegseg-troponin-verteszt-vervizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5.jpg","index":0,"item":"16d498e5-4ec0-4647-8e55-3236499fd49c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_szivinfarktus-stroke-betegseg-troponin-verteszt-vervizsgalat","timestamp":"2025. április. 08. 20:03","title":"Egy 2400 forintos teszt segíthet megmondani, hogy lehet-e az embernek szívrohama vagy stroke-ja 10 éven belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c984eda-f151-4846-93e5-f8fff55a8d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nobel-díjas fizikust „mélységesen zavarja”, hogy az intézmény nem emelt szólt Oroszország Ukrajnával szembeni agressziója ellen. ","shortLead":"A Nobel-díjas fizikust „mélységesen zavarja”, hogy az intézmény nem emelt szólt Oroszország Ukrajnával szembeni...","id":"20250409_krausz-ferenc-orosz-tudomanyos-akademia-kilepes-agresszio-ukrajna-lelkiismereti-okok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c984eda-f151-4846-93e5-f8fff55a8d33.jpg","index":0,"item":"fdfa29f6-6b1d-40fd-be2a-485d0ee0ffe3","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_krausz-ferenc-orosz-tudomanyos-akademia-kilepes-agresszio-ukrajna-lelkiismereti-okok","timestamp":"2025. április. 09. 12:31","title":"Krausz Ferenc lelkiismereti okokból megszünteti tagságát az Orosz Tudományos Akadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985c8b73-2214-4341-8478-2c12005758d5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De azt nem tudni, hogy akkor hogyan kerültek a luxuscikkek Rogán Barbarához.","shortLead":"De azt nem tudni, hogy akkor hogyan kerültek a luxuscikkek Rogán Barbarához.","id":"20250410_gulyas-gergely-rogan-antal-feleseg-barbara-ruhak-taskak-ekszerek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/985c8b73-2214-4341-8478-2c12005758d5.jpg","index":0,"item":"88128038-03b8-485f-a5e2-f0e0db2a1364","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_gulyas-gergely-rogan-antal-feleseg-barbara-ruhak-taskak-ekszerek-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 12:22","title":"Gulyás: Nem Rogán Antal feleségéé a milliókba kerülő ruha, táska és ékszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19b60b5-18cf-412f-a834-c19250cda2d5","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Peter Lindberghet sokan arról ismerik, hogy ott bábáskodott a legnagyobb szupermodellek megszületésénél. Fekete-fehér fotói nem hagytak sok mindent rejtve, és ezzel akarta megváltoztatni azt, ahogyan a világ a nőket látja. A híres német divatfotós ikonikus fényképei most Budapesten is láthatók. ","shortLead":"Peter Lindberghet sokan arról ismerik, hogy ott bábáskodott a legnagyobb szupermodellek megszületésénél. Fekete-fehér...","id":"20250409_peter-lindbergh-mucsarnok-budapesti-fotofesztival-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a19b60b5-18cf-412f-a834-c19250cda2d5.jpg","index":0,"item":"94b611bc-769a-4512-99fd-3f533668dad7","keywords":null,"link":"/360/20250409_peter-lindbergh-mucsarnok-budapesti-fotofesztival-kiallitas","timestamp":"2025. április. 09. 18:00","title":"A fotós, aki előtt a leghíresebbek is hagyták magukat lemezteleníteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6451138d-890a-49ec-b538-18a05341d0d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország fővárosában, Santo Domingóban történt balesetben egy tartományi kormányzó, egy korábban első osztályban játszó profi baseballjátékos és egy népszerű énekes is életét vesztette.","shortLead":"Az ország fővárosában, Santo Domingóban történt balesetben egy tartományi kormányzó, egy korábban első osztályban...","id":"20250409_dominika-diszkobaleset-halottak-enekes-politikus-baseball-jatekos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6451138d-890a-49ec-b538-18a05341d0d9.jpg","index":0,"item":"7799d81a-266a-4809-825b-f83ff3da91ea","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_dominika-diszkobaleset-halottak-enekes-politikus-baseball-jatekos","timestamp":"2025. április. 09. 07:21","title":"Legalább 98-an meghaltak, amikor beomlott egy szórakozóhely teteje Dominikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]