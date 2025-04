Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f85e7316-8032-4ba4-8ea1-4867c4f58e79","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Immár ötödik alkalommal szavazták meg, hogy kinek jár a díj. ","shortLead":"Immár ötödik alkalommal szavazták meg, hogy kinek jár a díj. ","id":"20250422_Oltas--es-tudomanyellenes-ugyvedno-kapta-meg-iden-a-Szkeptikus-Tarsasag-Laposfold-dijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f85e7316-8032-4ba4-8ea1-4867c4f58e79.jpg","index":0,"item":"253f5428-0333-4e6e-8387-abcf69a9d136","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_Oltas--es-tudomanyellenes-ugyvedno-kapta-meg-iden-a-Szkeptikus-Tarsasag-Laposfold-dijat","timestamp":"2025. április. 22. 21:10","title":"Oltásellenes ügyvédnő kapta meg idén a Szkeptikus Társaság Laposföld-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bc47fa-ab85-4a75-91e9-26a23d3337fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"És Jászai Gellérttel, a 4iG vezetőjével is. ","shortLead":"És Jászai Gellérttel, a 4iG vezetőjével is. ","id":"20250424_Az-ifjabbik-Trump-penteken-talalkozik-Szijjarto-Peterrel-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91bc47fa-ab85-4a75-91e9-26a23d3337fe.jpg","index":0,"item":"9b45fe33-0b50-4bfb-bf0c-f56334ec93db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Az-ifjabbik-Trump-penteken-talalkozik-Szijjarto-Peterrel-Budapesten","timestamp":"2025. április. 24. 14:53","title":"Az ifjabbik Donald Trump pénteken Szijjártó Péterrel is találkozik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955495f0-52a4-43f7-9dce-3e9ac8c11ab6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy kispesti utcában ment végig az autókon. ","shortLead":"Egy kispesti utcában ment végig az autókon. ","id":"20250423_Elkaptak-a-ferfit-aki-nyolc-autot-tort-fel-egy-este","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/955495f0-52a4-43f7-9dce-3e9ac8c11ab6.jpg","index":0,"item":"2868399c-3d77-4cb4-bcde-b969c61366af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Elkaptak-a-ferfit-aki-nyolc-autot-tort-fel-egy-este","timestamp":"2025. április. 23. 08:39","title":"Elkapták a férfit, aki nyolc autót tört fel egymás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen betegség, a prosztatagyulladás áll. A prosztatitisz nem ritka probléma, ez a férfiak egyik leggyakoribb betegsége, noha gyógyításához csak kevés esetben kérnek orvosi segítséget. Pedig ha már nagy a baj és a tünetek hónapok óta fennállnak, a terápia hosszú és nehézkes lehet. Ezért érdemes már az első panaszok jelentkezésekor szakorvos segítségét kérni. ","shortLead":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen...","id":"20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb.jpg","index":0,"item":"b6d47bb6-bd53-47d6-864d-c6d7347c9964","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","timestamp":"2025. április. 23. 07:30","title":"A férfiak népbetegsége: a prosztatagyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"2c7c51c0-49ce-45a1-bc2a-bef4cfcfa354","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezek az első büntetések, amelyeket a digitális piacokról szóló jogszabály alapján szabtak ki.","shortLead":"Ezek az első büntetések, amelyeket a digitális piacokról szóló jogszabály alapján szabtak ki.","id":"20250423_apple-meta-birsag-digitalis-piacokrol-szolo-jogszabaly-europai-bizottsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c7c51c0-49ce-45a1-bc2a-bef4cfcfa354.jpg","index":0,"item":"7fc91891-4662-4736-8b85-1aec89fd888d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_apple-meta-birsag-digitalis-piacokrol-szolo-jogszabaly-europai-bizottsag-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 12:35","title":"700 millió euróra bírságolta az Apple-t és a Metát az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edec54d9-e626-47fb-9309-4598d13cdfca","c_author":"Szentirmai Áron","category":"kultura","description":"A húsvéti locsolás ma már leginkább azt jelenti, hogy kölnivel öntözzük a barátokat, rokonokat. Bezzeg régen a legények vödörrel járták a falut! – halljuk sokan szüleinktől, nagyszüleinktől. A hagyományos locsolkodás ma jobbára látványosság a skanzenben, azonban a BME néptáncegyüttese a mai napig közösségi élményként őrzi a magyar kultúrának ezt a szeletét. Fiatalok minden évben vödrökkel, szifonokkal járják Budapestet, és öntözik a lányokat – a szó szoros értelmében.","shortLead":"A húsvéti locsolás ma már leginkább azt jelenti, hogy kölnivel öntözzük a barátokat, rokonokat. Bezzeg régen a legények...","id":"20250422_Budapest-husvet-hagyomanyos-locsolas-locsolkodas-neptancegyuttes-muegyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edec54d9-e626-47fb-9309-4598d13cdfca.jpg","index":0,"item":"09b48e67-7972-41dc-8b86-fa2af991e103","keywords":null,"link":"/kultura/20250422_Budapest-husvet-hagyomanyos-locsolas-locsolkodas-neptancegyuttes-muegyetem","timestamp":"2025. április. 22. 17:10","title":"Budapesten is vannak, akik vödörrel locsoltak húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Princetoni Egyetem politológiaprofesszora nem ért egyet azokkal, akik szerint kár a tüntetésekért, mivel azok nem tudják megbuktatni az éppen aktuális hatalmat. Katasztrófa lenne az egók győzelme, a jobboldali populizmus és a katolikus egyház összefogása – írja a Die Zeit szerzője. Amikor Trump megpróbálja megkaparintani az ellenőrzést a Harvard felett, akkor Hitler, Orbán és Erdogan példáját követi – mondja az egyetem jogászprofesszora. Trump soha nem lesz „a megtermékenyítő elnök” – elemzés a The New York Timesban. Témák és vélemények a világlapokból.","shortLead":"A Princetoni Egyetem politológiaprofesszora nem ért egyet azokkal, akik szerint kár a tüntetésekért, mivel azok nem...","id":"20250423_Jan-Werner-Muller-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"b39e8597-7611-4e8a-8043-ce0ce3f83fa3","keywords":null,"link":"/360/20250423_Jan-Werner-Muller-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 23. 10:44","title":"Jan-Werner Müller: Ne higgy a kétkedőknek – a tüntetéseknek még mindig van erejük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae23e20-3c4d-49cc-9705-2bd98dcb6ecd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság azt írta, a gyűlés résztvevői előbb jogellenesen a Ferenciek terénél akadályozták a közlekedőket, majd egy csoportjuk a Szabadság hídhoz vonult, ahol blokkolta a forgalmat.","shortLead":"A hatóság azt írta, a gyűlés résztvevői előbb jogellenesen a Ferenciek terénél akadályozták a közlekedőket, majd...","id":"20250423_rendorseg-eljaras-feljelentes-hadhazy-akos-tuntetes-demonstracio-ferenciek-tere-erzsebet-hid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dae23e20-3c4d-49cc-9705-2bd98dcb6ecd.jpg","index":0,"item":"5a7498fc-18c2-4986-8dc6-72edcd4f9f82","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_rendorseg-eljaras-feljelentes-hadhazy-akos-tuntetes-demonstracio-ferenciek-tere-erzsebet-hid","timestamp":"2025. április. 23. 10:25","title":"Ötvenhat ember ellen indított eljárást a rendőrség Hadházyék keddi tüntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]