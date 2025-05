Az Európai Unió júniusban kész megtenni a javaslatát az orosz gáz importjának teljes körű betiltására, írja a Bloomberg.

Ismert, hogy az EU által az ukrajnai invázió megindítását követően elfogadott stratégia szerint 2027-re az egész uniónak készen kell állnia az orosz energiahordozóktól való függetlenedésre. Ezt a stratégiát Magyarország is elfogadta, és bár a kormány kommunikációs szinten továbbra is az oroszok pótolhatatlanságát hangsúlyozza, a háttérben lépéseket folytat a beszerzési források és a szállítási lehetőségek diverzifikálására.

A Bloomberg által most megírt fejlemény szerint az orosz gáz behozatalát tiltó javaslat az új gázbeszerzéseket és a már létező határidős ügyleteket – ezek adják a behozatal mintegy harmadát – legkésőbb 2025 végén betiltaná, a hosszú távú szerződések szerint történő beszerzések pedig 2027 végétől lennének betiltva. Magyarország is utóbbi szerint vásárolja orosz gázának többségét, a 2021 szeptemberében aláírt, 15 éves szerződés értelmében, de erre az alap szerződésre jócskán rakódnak egyéb beszerzések is. A tiltás mind a légnemű, mind a cseppfolyós (LNG) oroszgáz-beszerzésekre vonatkozna.

A tiltási javaslat tervezetét a Bloomberg szerint kedden mutathatják be Strasbourgban. Rálátó források szerint ugyanakkor a fent említett, kétlépcsős tiltási ütemterv attól függ, hogy az EU képes lesz-e alternatív LNG-ellátást biztosítani az Egyesült Államokból, Katarból, Kanadából és Afrikából. A Bloomberg szerint az EU a Trump-kormányzattal folytatott kereskedelmi tárgyalások részeként foglalkozik az USA-ból történő vásárlások felpörgetéséről.

A Bloomberg forrásai úgy vélekednek, az orosz gáz vásárlásának fokozatos kivezetése korlátozott hatással lesz az árakra és az energiabiztonságra, tekintettel arra, hogy az elkövetkező években világszerte nagy mennyiségű LNG fog a piacra kerülni. Az importtiltásról szóló tervek ugyanakkor még a keddi bejelentés előtt is változhatnak.

Bár az Oroszországból származó gázimport tavaly az EU teljes gázbeszerzéseinek mintegy 19%-ára zsugorodott a háború előtti több mint 40%-ról, a Moszkvától való függés még mindig jelentősnek mondható, és nem csak Magyarország tekintetében, hiszen orosz LNG-t több tagállam is vásárol. A cseppfolyósított földgáz beszállítása rekordszintre ugrott, miután a Gazprom majdnem teljesen kiszorult az európai csővezetékes gázpiacról.