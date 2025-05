Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9a271f8e-a571-4256-a7b6-a1d88699713d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hiába egyenlített Lenny a hosszabbításban.","shortLead":"Hiába egyenlített Lenny a hosszabbításban.","id":"20250514_magyar-kupa-paks-ferencvaros-4-3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a271f8e-a571-4256-a7b6-a1d88699713d.jpg","index":0,"item":"4541710f-2c8e-4323-b34f-3ba94a7f022d","keywords":null,"link":"/sport/20250514_magyar-kupa-paks-ferencvaros-4-3","timestamp":"2025. május. 14. 22:01","title":"A Paks nyerte a Magyar Kupát, újra legyőzték a Ferencvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ae8c5-135e-451b-9956-f641a54b9b0f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Segítséget kapnak a nemzetiségi iskolák is, a nem egyházi magániskolák viszont nem.","shortLead":"Segítséget kapnak a nemzetiségi iskolák is, a nem egyházi magániskolák viszont nem.","id":"20250515_Tamogatast-kapnak-az-egyhazi-es-mas-nem-allami-intezmenyeknek-az-energiaszamlak-kifizetesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f9ae8c5-135e-451b-9956-f641a54b9b0f.jpg","index":0,"item":"e7ca640c-fc85-4cd0-946a-3c94d8ad39f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Tamogatast-kapnak-az-egyhazi-es-mas-nem-allami-intezmenyeknek-az-energiaszamlak-kifizetesere","timestamp":"2025. május. 15. 10:16","title":"Támogatást kapnak az egyházi és más nem állami intézmények az energiaszámlák kifizetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26709b67-156a-4994-9456-8b2f0786b17f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért egy kis brüsszelezés is belefért pluszban. ","shortLead":"Azért egy kis brüsszelezés is belefért pluszban. ","id":"20250516_Szentkiralyi-megigerte-hogy-a-kormany-kifizeti-az-uj-budapesti-villamosokat-es-felujitja-a-szentendrei-HEV-et","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26709b67-156a-4994-9456-8b2f0786b17f.jpg","index":0,"item":"cb74fef5-034b-4d22-9a41-de9df2d9f58d","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Szentkiralyi-megigerte-hogy-a-kormany-kifizeti-az-uj-budapesti-villamosokat-es-felujitja-a-szentendrei-HEV-et","timestamp":"2025. május. 16. 12:19","title":"Szentkirályi megígérte, hogy a kormány kifizeti az új budapesti villamosokat és felújítja a szentendrei HÉV-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92865ba4-23fc-4db0-9353-a1687899bcaf","c_author":"Galicza Dorina ","category":"360","description":"A Tisza Párt leültetett néhány száz roma szimpatizánst, és bemutatta, hogyan képzeli el a részvételi demokráciát.","shortLead":"A Tisza Párt leültetett néhány száz roma szimpatizánst, és bemutatta, hogyan képzeli el a részvételi demokráciát.","id":"20250515_magyar-peter-tisza-part-roma-forum-ciganysag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92865ba4-23fc-4db0-9353-a1687899bcaf.jpg","index":0,"item":"fb02849c-52b2-4002-8773-67b8068f1c8a","keywords":null,"link":"/360/20250515_magyar-peter-tisza-part-roma-forum-ciganysag","timestamp":"2025. május. 15. 17:10","title":"Ne féljetek, cigányok, itt van a Magyar! – roma fórumot tartott a Tisza Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808048e9-c026-425e-a47b-e0f13e09a1ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt a kormány által „átláthatósági” törvénynek nevezett javaslat ellen tiltakozott.","shortLead":"A párt a kormány által „átláthatósági” törvénynek nevezett javaslat ellen tiltakozott.","id":"20250516_Voros-festekkel-ontottek-le-a-Szuverenitasvedelmi-Hivatal-villajat-a-Momentum-kepviseloi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/808048e9-c026-425e-a47b-e0f13e09a1ba.jpg","index":0,"item":"4114a114-ef18-47f7-929f-22ea979e5a18","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Voros-festekkel-ontottek-le-a-Szuverenitasvedelmi-Hivatal-villajat-a-Momentum-kepviseloi","timestamp":"2025. május. 16. 10:06","title":"Vörös festékkel öntötték le a Szuverenitásvédelmi Hivatal villáját a Momentum képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d21811-673b-4584-857d-6ab47ec88865","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint mégiscsak számít a méret: három évtized alatt átlagosan jelentős mértékben megnövekedtek a férfi nemi szervek. Vajon miért?","shortLead":"Egy kutatás szerint mégiscsak számít a méret: három évtized alatt átlagosan jelentős mértékben megnövekedtek a férfi...","id":"20250515_penisz-himvesszo-atlag-meret-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d21811-673b-4584-857d-6ab47ec88865.jpg","index":0,"item":"67b2bdfd-5ce8-4168-8143-5472e9bd2cdb","keywords":null,"link":"/elet/20250515_penisz-himvesszo-atlag-meret-novekedes","timestamp":"2025. május. 15. 05:31","title":"Nagyot nőtt az átlagos péniszméret, de ez nem feltétlenül ad okot az örömre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af71976b-82b7-46f6-b611-1c666fb2f3f9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"130 éve persze még nem is Skodának hívták a céget. ","shortLead":"130 éve persze még nem is Skodának hívták a céget. ","id":"20250514_Elektromoskent-tert-vissza-a-Skoda-1899-ben-gyartott-elso-motorkerekparja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af71976b-82b7-46f6-b611-1c666fb2f3f9.jpg","index":0,"item":"8c455581-ca6f-4e44-a41f-762f6cb18fa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Elektromoskent-tert-vissza-a-Skoda-1899-ben-gyartott-elso-motorkerekparja","timestamp":"2025. május. 14. 20:20","title":"Autók előtt motorok: visszatért gyökereihez a Skoda egy retrofuturista géppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"067d6e16-b621-4ca3-b17e-1782b35f03cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 1 éves és egy 1 hónapos orángutánbébit adott volna el épp, amikor a hatóság lecsapott rá.","shortLead":"Egy 1 éves és egy 1 hónapos orángutánbébit adott volna el épp, amikor a hatóság lecsapott rá.","id":"20250515_Orangutanbebi-csempeszes-miatt-tartoztattak-le-egy-thai-ferfit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/067d6e16-b621-4ca3-b17e-1782b35f03cb.jpg","index":0,"item":"0bed7ebb-b12e-4962-a669-d296fa7f791e","keywords":null,"link":"/elet/20250515_Orangutanbebi-csempeszes-miatt-tartoztattak-le-egy-thai-ferfit","timestamp":"2025. május. 15. 12:57","title":"Orángutánbébivel bukott le egy thai csempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]