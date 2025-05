Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"afe47a14-47cd-4628-8a3a-947854be8907","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dubaji vásárlások tucatjaival nullázták le a bankszámláját.","shortLead":"Dubaji vásárlások tucatjaival nullázták le a bankszámláját.","id":"20250521_Internetes-csalok-aldozataul-esett-Zalatnay-Sarolta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afe47a14-47cd-4628-8a3a-947854be8907.jpg","index":0,"item":"cde04ded-175e-406c-a50c-527abfc56650","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Internetes-csalok-aldozataul-esett-Zalatnay-Sarolta","timestamp":"2025. május. 21. 13:30","title":"Internetes csalók áldozatául esett Zalatnay Sarolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbaaca58-856e-4f68-b70e-0a1d1ad10a78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hátsó gumikat gyötrő komoly teljesítmény és a szerény tömeg igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"A hátsó gumikat gyötrő komoly teljesítmény és a szerény tömeg igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20250521_vissza-a-jovobe-300-loeros-v6-az-apro-nissan-micra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbaaca58-856e-4f68-b70e-0a1d1ad10a78.jpg","index":0,"item":"1c27201d-f84c-475e-a76b-da8ea341d204","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_vissza-a-jovobe-300-loeros-v6-az-apro-nissan-micra","timestamp":"2025. május. 21. 06:41","title":"Vissza a jövőbe: 300 lóerős V6 az apró Nissan Micrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a298ee-fb00-4b5d-98d7-7f6d857cc896","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csak azért is kipróbálnád, milyen egy független szerkesztőségben újságot csinálni? Ha igen, jelentkezz a HVG szeptemberben induló gyakornoki programjára!","shortLead":"Csak azért is kipróbálnád, milyen egy független szerkesztőségben újságot csinálni? Ha igen, jelentkezz a HVG...","id":"20250520_HVG-gyakornoki-program-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a298ee-fb00-4b5d-98d7-7f6d857cc896.jpg","index":0,"item":"329c12a4-0858-47b6-aea9-73ffa8ca9d91","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_HVG-gyakornoki-program-2025","timestamp":"2025. május. 20. 17:51","title":"Jelentkezz gyakornoknak a HVG-hez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600e3cd9-a482-4081-851e-d5fcca9b6bfc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Júniusban tesztelheti a kínai hadsereg a Csiu Tien nevű drónhordozó drónt, ami megbéníthatja az ellenséges légvédelmet.","shortLead":"Júniusban tesztelheti a kínai hadsereg a Csiu Tien nevű drónhordozó drónt, ami megbéníthatja az ellenséges légvédelmet.","id":"20250519_csiu-tien-kinai-harci-dron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/600e3cd9-a482-4081-851e-d5fcca9b6bfc.jpg","index":0,"item":"86886812-5f64-41d4-9051-d95fd6d53063","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_csiu-tien-kinai-harci-dron","timestamp":"2025. május. 19. 17:03","title":"Kész az új kínai drón, 100 másik drónt képes kiengedni magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a94704-9429-407d-81f2-679eece34abc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A francia-holland Thorizon nevű cég a már kiégett fűtőelemekből nyerné ki a még bennük lévő energiát, amivel az atomhulladék kezelésének problémája is megoldódhat.","shortLead":"A francia-holland Thorizon nevű cég a már kiégett fűtőelemekből nyerné ki a még bennük lévő energiát, amivel...","id":"20250519_atomeromu-modularis-soolvadek-reaktor-thorizon-one-nuklearis-hulladek-kezelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a94704-9429-407d-81f2-679eece34abc.jpg","index":0,"item":"048dd780-89ef-4d44-bd54-b85c9d53333a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_atomeromu-modularis-soolvadek-reaktor-thorizon-one-nuklearis-hulladek-kezelese","timestamp":"2025. május. 19. 19:33","title":"Speciális atomerőmű épülhet Európában, évtizedekre megoldaná az energiakérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a050feee-06b8-4262-a4ac-2920aaf95f06","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A teljes rádiós kínálat legnépszerűbb előadójának dalai átlagosan 28 évesek, a legtöbbször játszott dalt pedig egy templomi kórus adja elő.","shortLead":"A teljes rádiós kínálat legnépszerűbb előadójának dalai átlagosan 28 évesek, a legtöbbször játszott dalt pedig...","id":"20250520_Nem-talalna-ki-melyik-magyar-eloado-dalait-jatszottak-a-legtobbszor-a-radiok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a050feee-06b8-4262-a4ac-2920aaf95f06.jpg","index":0,"item":"71ce3c15-f001-4173-8d17-2b03439d8a34","keywords":null,"link":"/kultura/20250520_Nem-talalna-ki-melyik-magyar-eloado-dalait-jatszottak-a-legtobbszor-a-radiok","timestamp":"2025. május. 20. 14:21","title":"Nem találná ki, melyik magyar előadó dalait játszották a legtöbbször a rádiók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b211ce1d-1de2-479d-91bf-0c451040458c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Samsung SDI egyebek mellett a gödi üzem bővítését finanszírozná a tervezett részvénykibocsátásból.","shortLead":"A Samsung SDI egyebek mellett a gödi üzem bővítését finanszírozná a tervezett részvénykibocsátásból.","id":"20250520_Az-akkugyarak-szenvednek-megis-bovitenek-godi-gyarat-a-penzszerzesre-is-megvan-a-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b211ce1d-1de2-479d-91bf-0c451040458c.jpg","index":0,"item":"70851708-c468-4335-8009-c870579b3e82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_Az-akkugyarak-szenvednek-megis-bovitenek-godi-gyarat-a-penzszerzesre-is-megvan-a-terv","timestamp":"2025. május. 20. 07:53","title":"Az akkugyárak szenvednek, mégis bővítenék a gödi gyárat, a pénzszerzésre is megvan a terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72518ce8-b0d1-4d58-b203-878dab2f6329","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A TV Comot korábban a Fidesz is félmilliárd forintért bízta meg videók készítésével.","shortLead":"A TV Comot korábban a Fidesz is félmilliárd forintért bízta meg videók készítésével.","id":"20250519_kalomista-gabor-marton-allami-atmogatas-tv-com-nemzeti-filmintezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72518ce8-b0d1-4d58-b203-878dab2f6329.jpg","index":0,"item":"38827959-8195-4806-a3ec-61c3998a99df","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_kalomista-gabor-marton-allami-atmogatas-tv-com-nemzeti-filmintezet","timestamp":"2025. május. 19. 18:38","title":"Félmilliárdos állami támogatást kapott Kálomista Gábor fiának cége egy filmre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]