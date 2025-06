Spanyolországban vezeti be saját fejlesztésű, saját márkás ATM-jét a Revolut – jelentette be a fintech szolgáltató. Az első ötven Revolut bankautomatát Madridban és Barcelonában telepítik. További 150 egység várhatóan olyan nagyvárosokban jelenik meg, mint Valencia és Málaga, így összesen akár 200 ATM-et is üzembe helyezhetnek az országban. A gépeket forgalmas, jól látható helyeken helyezik el.

A helyszínválasztás nem véletlen, hiszen Spanyolország az egyik leginkább készpénzre épülő gazdaság Európában – a Spanyol Nemzeti Bank adatai szerint a bolti fizetések több mint 60%-a készpénzzel történik. Emellett a Revolut digitális szolgáltatásai már most is nagy népszerűségnek örvendenek a közel 5 millió spanyol felhasználó körében. Ezzel Spanyolország a Revolut második legnagyobb piaca a kontinentális Európában Franciaország után.

A Revolut-ügyfelek számára az egyik legnagyobb előny a díjmentes készpénzfelvétel. Ha az ügyfél más pénznemben vesz fel pénzt, mint ami a Revolut-számláján van (pl. egy britfont-alapú kártyával eurót vesz fel Spanyolországban), akkor is a Revolut által az applikációban kínált árfolyamokkal találkozik.

A Revoluton még nem regisztrált ügyfelek pénzfelvételi díjjal használhatják az automatákat. Ám

a nem Revolut-ügyfelek néhány perc alatt regisztrálhatnak közvetlenül az ATM-en keresztül, és helyben fizikai kártyát is kaphatnak.

Mindehhez egy nagy, 32 colos érintőképernyőt használhatnak. A Revolut kétféle modellt fejlesztett ki, egy beltéri és egy kültéri verziót.

Készpénzbefizetés a bankautomatába Veres Viktor

A Revolut ígérete szerint a spanyolországi bevezetés után más „nagy” európai piacokra is kiterjesztik a hálózatot 2026-tól. A cég közleménye Németországot, Olaszországot és Portugáliát említi.

Magyarországot nem, pedig a Magyar Nemzeti Bank egy ideje rendszeresen felhánytorgatja, hogy a Revolut itt nincs jelen leányvállalattal, hanem határon átnyúló szolgáltatás keretében működik. Az ATM-ek miatt pedig a bankok elégedetlenkednek: a kormány/párt ugyanis előírta, hogy a szolgáltatóknak minden településen (a legkisebbeken is) biztosítaniuk kell a készpénzfelvételi lehetőséget. A bankok szerint ha ez a kötelezettség nem vonatkozik a Revolutra, az további versenyelőnyt jelent számára.