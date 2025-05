Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hétfőn még átadhatták a tiszások néhány gyermekotthonban az ajándékaikat, kedden a csepeli intézmény vezetője már megtagadta ezt, felsőbb utasításra hivatkozva.","shortLead":"Hétfőn még átadhatták a tiszások néhány gyermekotthonban az ajándékaikat, kedden a csepeli intézmény vezetője már...","id":"20250527_Magyar-szerint-ismet-akadalyozza-a-hatalom-hogy-megajandekozzak-a-gyermekotthonok-lakoit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"669ae6de-54c3-4626-aac0-78ee944ab8a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Magyar-szerint-ismet-akadalyozza-a-hatalom-hogy-megajandekozzak-a-gyermekotthonok-lakoit","timestamp":"2025. május. 27. 13:40","title":"Magyar Péter szerint ismét akadályozza a hatalom, hogy ajándékot vigyenek a gyermekotthonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87be1dc9-d825-4d80-8c10-7bd3f4ad7eb1","c_author":"Balla István ","category":"360","description":"Ma is igen nagy bérelőnyt biztosít a diploma az alacsonyabb végzettségekhez képest – bizonyítja a kedden bemutatott Munkaerőpiaci Tükör több tanulmánya. Ugyanebből az is kiderült, hogy nagyon gyengék a felnőttek alapkompetenciái is, továbbá, hogy önmagában sem a tankötelezettségi korhatár emelése, sem a csökkentése nem növeli a fiatalok elhelyezkedési esélyeit.","shortLead":"Ma is igen nagy bérelőnyt biztosít a diploma az alacsonyabb végzettségekhez képest – bizonyítja a kedden bemutatott...","id":"20250528_Munkaeropiaci-Tukor-erettsegizettek-olvasas-tankotelezettsegi-korhatar-kompetenciak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87be1dc9-d825-4d80-8c10-7bd3f4ad7eb1.jpg","index":0,"item":"c8c3adf3-b064-451d-a810-d2ba8a881ee2","keywords":null,"link":"/360/20250528_Munkaeropiaci-Tukor-erettsegizettek-olvasas-tankotelezettsegi-korhatar-kompetenciak","timestamp":"2025. május. 28. 13:35","title":"Elkeserítő adatokat mutat be egy tanulmány: a magyar érettségizettek fele alig érti, amit olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A NER egyik első nagy fociprojektje az volt, hogy a Videotont nemzetközi szinten elismert csapattá fejlesszék fel, ehhez képest a csapat a hétvégén az NB I.-ből is kiesett. A fehérvári foci nem politikai ellentét miatt zuhant össze: amikor 2020 körül kiderült, hogy nem a BL a következő lépcsőfok, hanem az, hogy a Ferencvárost visszaelőzzék, a tulajdonosnak, a szponzoroknak és a stábnak is eltűnt a motivációja.","shortLead":"A NER egyik első nagy fociprojektje az volt, hogy a Videotont nemzetközi szinten elismert csapattá fejlesszék fel...","id":"20250527_Fehervar-videoton-kieses-foci-ner-sport-labdarugas-garancsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c.jpg","index":0,"item":"cfb3b14f-5c7e-483b-ae31-1296ca0cb4af","keywords":null,"link":"/360/20250527_Fehervar-videoton-kieses-foci-ner-sport-labdarugas-garancsi","timestamp":"2025. május. 27. 15:01","title":"Csúfos szétesés lett a NER sikerprojektjéből – hogyan bukott a Fehérvár egy rakás pénzzel a másodosztályig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18dbc313-f171-4c69-a787-4fd434435ef6","c_author":"Köves Gábor","category":"elet","description":"Május 29-én kezdődik a Friss Hús, Budapest népszerű rövidfilmfesztiválja, amely immár Oscar-kvalifikáló filmfeszt is, az egyetlen e honban. Mi tegyen az ember, ha Oscart akar nyerni, és mit, ha Novák Előd akciózik a queer-szekció miatt? Mi változott a Káel Csaba-vezette NFI-ben, miután nem támogatták a cannes-i győztes magyar animációt? A Friss Hús igazgatójával, Deák Dániellel erről is beszélgettünk.","shortLead":"Május 29-én kezdődik a Friss Hús, Budapest népszerű rövidfilmfesztiválja, amely immár Oscar-kvalifikáló filmfeszt is...","id":"20250528_Novak-Elod-jott-tuntetett-es-miutan-elment-telt-hazunk-volt-Deak-Daniel-fesztivaligazgato-a-Friss-Husrol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18dbc313-f171-4c69-a787-4fd434435ef6.jpg","index":0,"item":"40f359c9-cb17-4bbe-9f2e-400435d05ad6","keywords":null,"link":"/elet/20250528_Novak-Elod-jott-tuntetett-es-miutan-elment-telt-hazunk-volt-Deak-Daniel-fesztivaligazgato-a-Friss-Husrol-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 17:30","title":"„Novák Előd jött, tüntetett és miután elment, telt házunk volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce00343a-47c8-4372-8924-52af0904220a","c_author":"Seres Szilvia ","category":"360","description":"Az információmorzsák önmagukban sokszor értelmetlenek, de ha összerakjuk, összekapcsoljuk őket, akkor sémákra lelhetünk. A feldolgozott adatok révén hálózatok, összefüggések mutathatnak rá a valóság rejtett folyamataira. Azt, hogy fontos-e a művészek, a művészeti intézmények számára az adat, az adatvezéreltség és a hálózatkutatás, jól mutatja, hogy a 19. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálé idei „arculatát” egy adatvezérelt kutatás és annak online platformja adja, amelyet Barabási Albert-László és csapata készített el. Ez a Giardini Központi Pavilonjának homlokzatát helyettesíti, az ugyanis felújítása miatt zárva tart.","shortLead":"Az információmorzsák önmagukban sokszor értelmetlenek, de ha összerakjuk, összekapcsoljuk őket, akkor sémákra...","id":"20250528_A-mu-Velencei-Epiteszeti-Biennale-Barabasi-Albert-Laszlo-halozatkutato-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce00343a-47c8-4372-8924-52af0904220a.jpg","index":0,"item":"e3524d07-caff-44b0-bce5-a26ba301b892","keywords":null,"link":"/360/20250528_A-mu-Velencei-Epiteszeti-Biennale-Barabasi-Albert-Laszlo-halozatkutato-interju","timestamp":"2025. május. 28. 14:30","title":"Adatművészek Velencében, „Covid-apostolok” Budapesten – interjú Barabási Albert-László hálózatkutatóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d32542-37a6-4d5c-b3ad-920f9f4c0900","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kétféle búcsúzó szériával és 441 lóerős csúcsteljesítménnyel búcsúzik a Toyota GR Supra.","shortLead":"Kétféle búcsúzó szériával és 441 lóerős csúcsteljesítménnyel búcsúzik a Toyota GR Supra.","id":"20250527_vege-a-dalnak-stilusosan-int-bucsut-a-toyota-gr-supra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d32542-37a6-4d5c-b3ad-920f9f4c0900.jpg","index":0,"item":"5fedbdc0-6295-4204-ab60-a52ce12db1bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_vege-a-dalnak-stilusosan-int-bucsut-a-toyota-gr-supra","timestamp":"2025. május. 27. 07:59","title":"Vége a dalnak: stílusosan int búcsút a Toyota Supra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már teszteli az OpenAI azt az újítást, amellyel a nagy technológiai cégekhez nőne fel a vállalat.","shortLead":"Már teszteli az OpenAI azt az újítást, amellyel a nagy technológiai cégekhez nőne fel a vállalat.","id":"20250528_openai-chatgpt-fiok-bejelentkezes-kulso-szolgaltatasok-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"f492c92b-6748-4d1c-8b57-1cefa8841db9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_openai-chatgpt-fiok-bejelentkezes-kulso-szolgaltatasok-teszt","timestamp":"2025. május. 28. 16:03","title":"Jelszó? Ugyan, hamarosan a ChatGPT-t is használhatja bejelentkezésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gyorsan terjedő, bár általában megelőzhető melanóma az esetek több mint 80 százalékában az UV-sugárzásnak való kitettségnek tudható be – derül ki a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) friss jelentéséből.","shortLead":"A gyorsan terjedő, bár általában megelőzhető melanóma az esetek több mint 80 százalékában az UV-sugárzásnak való...","id":"20250528_who-iarc-jelentes-melanoma-uv-sugarzas-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9.jpg","index":0,"item":"a56c1b64-4852-4892-b411-ad9af70e32c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_who-iarc-jelentes-melanoma-uv-sugarzas-kutatas","timestamp":"2025. május. 28. 18:03","title":"Sokkoló adatokat közölt a WHO – erre nagyon figyeljen a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]