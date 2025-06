Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"„Boldogság vagy aggodalom, hogy éjájjal szól már a dalom?”, tette fel aztán a költői kérdést. ","shortLead":"„Boldogság vagy aggodalom, hogy éjájjal szól már a dalom?”, tette fel aztán a költői kérdést. ","id":"20250610_Brody-Janos-mesterseges-intelligencia-AI-ujrahangszerelt-dal-Lesz-meg-egyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a.jpg","index":0,"item":"e22fc0c4-a939-4bf5-a692-b349388d9927","keywords":null,"link":"/kultura/20250610_Brody-Janos-mesterseges-intelligencia-AI-ujrahangszerelt-dal-Lesz-meg-egyszer","timestamp":"2025. június. 10. 16:14","title":"Bródy János újrahangszereltette a mesterséges intelligenciával az egyik számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sorozatban a második évben szerzett több bevételt külföldről a Wallis Csoport, mint amennyit Magyarországról.","shortLead":"Sorozatban a második évben szerzett több bevételt külföldről a Wallis Csoport, mint amennyit Magyarországról.","id":"20250610_wallis-beszamolo-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd.jpg","index":0,"item":"fd705094-ae62-4577-9ff6-da39e84cd52c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_wallis-beszamolo-nyereseg","timestamp":"2025. június. 10. 13:20","title":"Bejött a Wallisnak a külföldi terjeszkedés, 100 milliárd forint fölé nőtt az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c1c7f4-039d-41cf-bcc8-e362e7a782e5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 21 éves férfi indítékait még vizsgálják.","shortLead":"A 21 éves férfi indítékait még vizsgálják.","id":"20250611_ausztria-graz-iskolai-lovoldozes-csobomba-bucsulevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3c1c7f4-039d-41cf-bcc8-e362e7a782e5.jpg","index":0,"item":"e940a9b8-7191-4ce6-9d8e-75a6952ffa1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_ausztria-graz-iskolai-lovoldozes-csobomba-bucsulevel","timestamp":"2025. június. 11. 10:14","title":"Csőbombát és búcsúleveleket is találtak a grazi ámokfutó otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2af8526-1860-4c25-a0af-a7fb192cb4d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bekerült a Samsung tévés alkalmazásboltjába a Selekt, amely 1800 órányi filmet és sorozatot kínál a felhasználóknak úgy, hogy fizetni sem kell érte.","shortLead":"Bekerült a Samsung tévés alkalmazásboltjába a Selekt, amely 1800 órányi filmet és sorozatot kínál a felhasználóknak...","id":"20250611_amc-selekt-samsung-store-okosteve-alkalmazas-streaming-ingyen-film-sorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2af8526-1860-4c25-a0af-a7fb192cb4d0.jpg","index":0,"item":"0bec1ea6-b469-4c63-b011-fbb58c6a4d80","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_amc-selekt-samsung-store-okosteve-alkalmazas-streaming-ingyen-film-sorozat","timestamp":"2025. június. 11. 08:03","title":"Samsung tévéje van? Lehet, hogy most ingyen kap valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8106be-a357-412a-867b-b59d0adbc257","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az F1 című film trailere a versenyautók mozgására is reagál, már amennyiben iPhone-on nézi meg az ember.","shortLead":"Az F1 című film trailere a versenyautók mozgására is reagál, már amennyiben iPhone-on nézi meg az ember.","id":"20250612_negy-dimenzios-rezgo-haptikus-elozetes-Brad-Pitt-filmje-F1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b8106be-a357-412a-867b-b59d0adbc257.jpg","index":0,"item":"ea85aff1-5edb-4a0c-9df0-98283f3a93ca","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_negy-dimenzios-rezgo-haptikus-elozetes-Brad-Pitt-filmje-F1","timestamp":"2025. június. 12. 12:02","title":"A világon először „négy dimenziós” előzetes készült Brad Pitt filmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfdeee24-07f5-4bf4-bc20-3db68e4174e1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Senki nem vette észre, hogy a kislány ottmaradt a harmincfokos buszon, végül a gyerek oldotta meg a helyzetet a kalapáccsal.","shortLead":"Senki nem vette észre, hogy a kislány ottmaradt a harmincfokos buszon, végül a gyerek oldotta meg a helyzetet...","id":"20250611_busz-heteves-kislany-osztalykirandulas-tata-ablakot-tores","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfdeee24-07f5-4bf4-bc20-3db68e4174e1.jpg","index":0,"item":"59638913-4552-4cad-9a1e-a3c86c2922a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_busz-heteves-kislany-osztalykirandulas-tata-ablakot-tores","timestamp":"2025. június. 11. 17:19","title":"A buszon felejtettek egy hétéves kislányt az osztálykirándulás után Tatán, az ablakot betörve jutott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4399f0b5-7d37-42e8-87de-aed5e86f5b4e","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tavalyinál nagyobb lehet a lakásárak idei emelkedése, de a javán valószínűleg már túl vagyunk az OTP szerint.","shortLead":"A tavalyinál nagyobb lehet a lakásárak idei emelkedése, de a javán valószínűleg már túl vagyunk az OTP szerint.","id":"20250610_OTP-lakas-vasarlas-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4399f0b5-7d37-42e8-87de-aed5e86f5b4e.jpg","index":0,"item":"de9efe97-ad1c-4f97-8f32-dcb472a9c25b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250610_OTP-lakas-vasarlas-ingatlan","timestamp":"2025. június. 10. 14:46","title":"OTP: 15 százalékkal drágulhatnak a lakások idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"100 lakásvásárlásból már csak 3 kapcsolódik olyan fiatalokhoz, akik épp elköltöznének a szülői házból.","shortLead":"100 lakásvásárlásból már csak 3 kapcsolódik olyan fiatalokhoz, akik épp elköltöznének a szülői házból.","id":"20250610_lakas-dragulas-fiatalok-szulok-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472.jpg","index":0,"item":"5c232b45-45f0-4cfc-aa87-bcfeb04f016f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250610_lakas-dragulas-fiatalok-szulok-ingatlan","timestamp":"2025. június. 10. 12:25","title":"Akkorát drágultak a lakások, hogy fiatalok tömegei képtelenek elköltözni a szüleiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]