[{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly is így szavaztak a Grosswiese Zrt. részvényesei, csak azt nem tudni, hogy miért.","shortLead":"Tavaly is így szavaztak a Grosswiese Zrt. részvényesei, csak azt nem tudni, hogy miért.","id":"20250610_lazar-janos-batida-vadaszhaz-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"08b0f563-c095-4f77-bd99-6ccecdefce08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_lazar-janos-batida-vadaszhaz-osztalek","timestamp":"2025. június. 10. 11:28","title":"Hiába az érdeklődés, nem derül ki, miért csak Lázár János kap osztalékot a batidai vadászkastélyt tulajdonló cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Khaby Lame, aki a Met-gálán is részt vett, a hatóság szerint tovább maradt, mint amennyit a vízuma lehetővé tett.","shortLead":"Khaby Lame, aki a Met-gálán is részt vett, a hatóság szerint tovább maradt, mint amennyit a vízuma lehetővé tett.","id":"20250610_khaby-lame-orizetbe-vetel-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4.jpg","index":0,"item":"4f069679-d96b-4ad9-b648-75c04008e42a","keywords":null,"link":"/elet/20250610_khaby-lame-orizetbe-vetel-usa","timestamp":"2025. június. 10. 16:24","title":"Elhagyta Amerikát az egyik legnépszerűbb influenszer, miután őrizetbe vette a bevándorlási hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3864644-806c-41b1-88c2-fa5d19767fb8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lakat kerül a NASA számos közösségimédia-oldalára, köztük több fontos misszióéra is. Bár ezt igyekeznek racionalizálásként tálalni, a lépéssel épp az a típusú tudománykommunikáció szenvedhet csorbát, amely eddig népszerűvé tette az egyes NASA-missziókat.","shortLead":"Lakat kerül a NASA számos közösségimédia-oldalára, köztük több fontos misszióéra is. Bár ezt igyekeznek...","id":"20250612_nasa-bezaras-kozossegi-media-egyszerusites-leepites-tudomanykommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3864644-806c-41b1-88c2-fa5d19767fb8.jpg","index":0,"item":"7cbfd120-dfe8-4282-9323-fda1d470147f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_nasa-bezaras-kozossegi-media-egyszerusites-leepites-tudomanykommunikacio","timestamp":"2025. június. 12. 10:03","title":"Bezárásokat jelentett be a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih szerint a nagyobb vásárcsarnokokban kezd kiszorulni a hazai őstermelői áru.","shortLead":"A Nébih szerint a nagyobb vásárcsarnokokban kezd kiszorulni a hazai őstermelői áru.","id":"20250610_Fokozott-szamocaellenorzeseket-tartott-a-Nebih-paran-megprobaltak-kijatszani-a-hatosagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b.jpg","index":0,"item":"d1e5168c-af10-4ecb-a7b6-c5be42aaeb4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_Fokozott-szamocaellenorzeseket-tartott-a-Nebih-paran-megprobaltak-kijatszani-a-hatosagot","timestamp":"2025. június. 10. 12:47","title":"Tényleg annyi termelői eper lenne az országban, hogy szinte minden sarkon találkozni vele? Ennek akart utánajárni a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f6c213-c913-4474-ad4e-50c0e5717047","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Többlettel zárt májusban a költségvetés.","shortLead":"Többlettel zárt májusban a költségvetés.","id":"20250610_koltsegvetes-hiany-mvm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14f6c213-c913-4474-ad4e-50c0e5717047.jpg","index":0,"item":"5a19d4ed-9446-48be-9c38-7ec6d50ab28c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_koltsegvetes-hiany-mvm","timestamp":"2025. június. 10. 11:20","title":"Annyi pénzt fizetett az MVM az államnak, hogy már csak 2800 milliárd forint az idei költségvetési hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974db1c1-b171-41ed-8028-4c7876a04e05","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A jövő nem fenyegető, befolyásolhatatlan árnykép, hanem feltérképezhető és alakítható valóság – állítja új könyvében Meskó Bertalan orvosi jövőkutató. Miért beszélgessünk a jövőbeni énünkkel, mi az, hogy jövőkerék, és hogyan vessük be a backcastingot? Aggódjunk-e a mesterséges intelligencia miatt, és mit kellett volna tenni a parajdi sóbányánál?","shortLead":"A jövő nem fenyegető, befolyásolhatatlan árnykép, hanem feltérképezhető és alakítható valóság – állítja új könyvében...","id":"20250611_hvg-Onsorsjavitas-mesko-bertalan-jovokutatas-szorongas-forgatokonyvek-elorejelzes-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/974db1c1-b171-41ed-8028-4c7876a04e05.jpg","index":0,"item":"f401a675-9854-438c-b46e-b81859d4a048","keywords":null,"link":"/360/20250611_hvg-Onsorsjavitas-mesko-bertalan-jovokutatas-szorongas-forgatokonyvek-elorejelzes-interju","timestamp":"2025. június. 11. 13:50","title":"Magyarország, konstans jövősokk – hogyan csökkentsük a szorongást a jövőkutató módszereivel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56874985-1867-4bb1-ada7-77bbec3aaafe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A dél-koreai cég állítása szerint az új, hajlítható kijelzős csúcsmobiljaként heteken belülre várt Galaxy Z Fold7 a valaha volt legvékonyabb, legkönnyebb és legfejlettebb készülék lesz.","shortLead":"A dél-koreai cég állítása szerint az új, hajlítható kijelzős csúcsmobiljaként heteken belülre várt Galaxy Z Fold7...","id":"20250610_samsung-galaxy-z-fold7-hajlithato-kijelzo-vastagsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56874985-1867-4bb1-ada7-77bbec3aaafe.jpg","index":0,"item":"d8b213b2-2b73-40c6-adcf-7d966255e409","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_samsung-galaxy-z-fold7-hajlithato-kijelzo-vastagsaga","timestamp":"2025. június. 10. 17:08","title":"Rengeteg konkurens mobilt lenyomhat szinte mindenben a Samsung új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a655ee-3f43-4b2e-a7aa-26003f8fc9b6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jöhetne már az új KRESZ, bár a szabálytalankodókat vélhetően az sem fogja elrettenteni. ","shortLead":"Jöhetne már az új KRESZ, bár a szabálytalankodókat vélhetően az sem fogja elrettenteni. ","id":"20250611_szabalytalan-rolleres-Erzsebet-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99a655ee-3f43-4b2e-a7aa-26003f8fc9b6.jpg","index":0,"item":"a450205b-4cda-4add-a7bf-fe7deea475db","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_szabalytalan-rolleres-Erzsebet-hidon","timestamp":"2025. június. 11. 08:52","title":"„Menjen már le az útról!” – rolleresnek kiabáltak az autósok az Erzsébet hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]