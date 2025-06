Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"22d5a104-4a9b-4fff-8a55-f5e273933812","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy XIX. kerületi üzletben vizsgálódott a fogyasztóvédelem és a NAV.","shortLead":"Egy XIX. kerületi üzletben vizsgálódott a fogyasztóvédelem és a NAV.","id":"20250612_kis-es-nagykereskedo-nkfh-fogyasztovedelem-nyerstej-kosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22d5a104-4a9b-4fff-8a55-f5e273933812.jpg","index":0,"item":"3f97e028-0eee-40fe-a2e5-1ffadaf058f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_kis-es-nagykereskedo-nkfh-fogyasztovedelem-nyerstej-kosz","timestamp":"2025. június. 12. 10:14","title":"Nyerstejet palackoztak az öltözőben, ahová kóbor macskák is bejárhattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e19798-cd45-4c8f-9d7f-6b9703c6805f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"35 milliárd forintba kerül az új Mezőgazdasági Múzeum felépítése a gödöllői egyetemen, ahol 6 és fél hektáros élménygazdaság is lesz. A Vajdahunyad várát a Trianon Múzeum nézte ki, de inkább turisztikai projekt lesz, ami állítólag Orbán Ráhelt is érdekli.","shortLead":"35 milliárd forintba kerül az új Mezőgazdasági Múzeum felépítése a gödöllői egyetemen, ahol 6 és fél hektáros...","id":"20250612_Trianon-Muzeum-Mezogazdasagi-Muzeum-koltoztetes-vajdahunyad-vara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3e19798-cd45-4c8f-9d7f-6b9703c6805f.jpg","index":0,"item":"1388dc24-77a8-474a-84f5-af1632dfc036","keywords":null,"link":"/360/20250612_Trianon-Muzeum-Mezogazdasagi-Muzeum-koltoztetes-vajdahunyad-vara","timestamp":"2025. június. 12. 09:55","title":"A Trianon Múzeum kedvéért pakolják ki a Városligetből a Mezőgazdasági Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd58b21-d152-443b-a8d1-71a3d179b5a6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Egyesült Államok néhány héttel ezelőtt kiadta a figyelmeztetést: génszerkesztett szuperkatonákat fejleszthet Kína. Mi lenne, ha Magyarországon is lenne egy hasonló projekt. A Duma Aktuál csapata szerint a pálinkának és a tojásos babnak fontos is szerep jutna. KAP annak örülne nagyon, ha lenne valaki, aki levenné neki a minőségi italokat, amelyeket általában a felső polcokra tesznek. Persze nem hazai erőforrásokat kellene erre pazarolni. Miért éppen a szuperkatonák lennének azok, akiket nem Kínából rendelünk. ","shortLead":"Az Egyesült Államok néhány héttel ezelőtt kiadta a figyelmeztetést: génszerkesztett szuperkatonákat fejleszthet Kína...","id":"20250611_kina-intelligens-hadviseles-duma-aktual","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dd58b21-d152-443b-a8d1-71a3d179b5a6.jpg","index":0,"item":"2c0e4cc2-497d-45d1-bf73-774f2b3997a1","keywords":null,"link":"/360/20250611_kina-intelligens-hadviseles-duma-aktual","timestamp":"2025. június. 11. 19:30","title":"„A magyar szuperkatonák úgy viselkednének a harctéren, mint Donald Trump a külpolitikában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8968cd-b5ee-4b17-a85c-eba266d4725c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy bizonyos Samuel Haidert neveztek meg elkövetőként, de ilyen nevű személy nem is létezik.","shortLead":"Egy bizonyos Samuel Haidert neveztek meg elkövetőként, de ilyen nevű személy nem is létezik.","id":"20250612_tv2-mem-grazi-lovoldozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc8968cd-b5ee-4b17-a85c-eba266d4725c.jpg","index":0,"item":"020aafde-b902-4a77-9110-3ab192562053","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_tv2-mem-grazi-lovoldozo","timestamp":"2025. június. 12. 09:52","title":"A TV2 egy mém szereplőjét mutatta be grazi lövöldözőként, egy kitalált történetet is szőttek köré","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2abdac4-b9bb-4272-aecf-d078fbf4ad89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 787 Dreamliner közvetlenül a felszállás után egy lakónegyedbe csapódott. A pilóta vészjelzést adott le a katasztrófa előtt, majd megszakadt a kommunikáció. A katasztrófát egy utas kivételével senki sem élte túl, valószínűleg a házakban tartózkodók között is lehetnek halálos áldozatok.","shortLead":"A Boeing 787 Dreamliner közvetlenül a felszállás után egy lakónegyedbe csapódott. A pilóta vészjelzést adott le...","id":"20250612_repulogepbaleset-india-london-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2abdac4-b9bb-4272-aecf-d078fbf4ad89.jpg","index":0,"item":"08b45c7e-1787-4154-ba06-18865d50b28c","keywords":null,"link":"/vilag/20250612_repulogepbaleset-india-london-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 11:15","title":"242 emberrel a fedélzetén lezuhant az Air India Londonba tartó gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlan tulajdonosa Orbán Balázs volt cége.","shortLead":"Az ingatlan tulajdonosa Orbán Balázs volt cége.","id":"20250613_Kepeken-Orban-Balazs-aposanak-tobb-szazmillio-forintos-Balaton-parti-villaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066.jpg","index":0,"item":"9f29a41e-98ea-44dd-98c8-fe232c7dae87","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250613_Kepeken-Orban-Balazs-aposanak-tobb-szazmillio-forintos-Balaton-parti-villaja","timestamp":"2025. június. 13. 10:44","title":"Képeken Orbán Balázs apósának több száz millió forintos Balaton-parti villája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433c5205-79f1-46c8-a0ff-31a2d6ca9080","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kifogott rajtuk a mérőszalag.","shortLead":"Kifogott rajtuk a mérőszalag.","id":"20250611_A-Metropol-megmerte-hogy-17-centi-szelesek-az-ulesek-a-metron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/433c5205-79f1-46c8-a0ff-31a2d6ca9080.jpg","index":0,"item":"65b7fbeb-30a4-403d-8400-d712b0732fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_A-Metropol-megmerte-hogy-17-centi-szelesek-az-ulesek-a-metron","timestamp":"2025. június. 11. 20:08","title":"A Metropol megmérte, hogy 17 centi szélesek az ülések a metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2a54d4-ce15-4246-9248-34e406b6c27a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amikor egy weboldalon az az üzenet tűnik fel, hogy az ön számítógépe vírusos, de pár kattintással helyreállíthatja, akkor nagyon valószínű, hogy éppen az a pár kattintás sodorja majd bajba. A legújabb módszer a megszokott kiberbűnözői trükköket finomítja, és teszi még meggyőzőbbé.","shortLead":"Amikor egy weboldalon az az üzenet tűnik fel, hogy az ön számítógépe vírusos, de pár kattintással helyreállíthatja...","id":"20250613_clickfix-atveres-kartevo-telepitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb2a54d4-ce15-4246-9248-34e406b6c27a.jpg","index":0,"item":"e1063315-964f-4ab6-ace2-d5867e702382","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_clickfix-atveres-kartevo-telepitese","timestamp":"2025. június. 13. 08:03","title":"Ha ezt az üzenetet dobja fel egy weboldal, akkor lesz ám igazi baj, ha rákattint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]