Hetvenöt éve a mai napon törtek ki a német és a magyar katonák a Budai Várból. A megemlékezések körül eddig is volt botrány, idén talán még nagyobbra is nőtt, mint eddig. Hogyan jutott oda az ország, hogy a magyarságot érintő egyik legnagyobb tragédiára, Budapest ostromára nem lehet békésen emlékezni?

\r

","shortLead":"Hetvenöt éve a mai napon törtek ki a német és a magyar katonák a Budai Várból. A megemlékezések körül eddig is volt botrány, idén talán még nagyobbra is nőtt, mint eddig. A kitörés napjától a becsület napjáig: miért nem tudjuk meggyászolni Budapest ostromát?

Amerikaiak buktatták le a gyerekpornóval vádolt nagykövetet, előzetesben a brit-amerikai késelő, világjárvány lehet koronavírusból egy kutató szerint. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.

Egyik oldalról szakmai érvekkel támadják a NAT2020-at – most már teljes tantestületek is –, a másik oldal nem tartja eléggé hazafinak a támadókat. Pedig már a Fodor Gábor oktatási minisztersége idején kiadott első NAT-ban is hangsúlyosan jelentek meg a nemzeti érdekek. Sorra állnak bele a NAT elleni tiltakozásba a gimnáziumok

Bernie Sanders győzött a New Hampshire-i előválasztáson, a delegáltak számában pedig döntetlenre végezhet ő és Pete Buttigieg. Az igazi meglepetés azonban a harmadik helyen van. Minimális előnnyel Sanders nyerte meg a New Hampshire-i előválasztást

A magyar női vízilabda-válogatott egyik ellenfele még nem ismert. A magyar pólósok olimpiai selejtezőjébe is beleszól a koronavírus

Kézilabdára 2,5 milliárd jut, míg birkózóversenyre 760 millió forintot szánnak. Újabb milliárdokat tol a kormány a sportba, de jut kórházfelújításra is

A szerelem rózsaszín ködén át is érdemes látni a fogyasztóvédelmi jogokat. Az ITM üzent a szerelmeseknek Valentin-napra

Több százezer fontot is megkereshetnek a gyerekekkel az angol klubok. Nagy üzlet az angol focicsapatoknál a gyerekek vonultatása Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Amerikaiak buktatták le a gyerekpornóval vádolt nagykövetet, előzetesben a brit-amerikai késelő, világjárvány lehet...","id":"20200211_Radar360_Gyarfas_a_vadlottak_padjan_durva_napja_volt_a_tuzoltoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebc04e5-67b3-46fd-86eb-c863b985c31a","keywords":null,"link":"/360/20200211_Radar360_Gyarfas_a_vadlottak_padjan_durva_napja_volt_a_tuzoltoknak","timestamp":"2020. február. 11. 17:30","title":"Radar360: Gyárfás a vádlottak padján, durva napja volt a tűzoltóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyik oldalról szakmai érvekkel támadják a NAT2020-at – most már teljes tantestületek is –, a másik oldal nem tartja eléggé hazafinak a támadókat. Pedig már a Fodor Gábor oktatási minisztersége idején kiadott első NAT-ban is hangsúlyosan jelentek meg a nemzeti érdekek.","shortLead":"Egyik oldalról szakmai érvekkel támadják a NAT2020-at – most már teljes tantestületek is –, a másik oldal nem tartja...","id":"20200212_Sorra_allnak_bele_a_NAT2020_elleni_tiltakozasba_a_gimnaziumok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7158920a-0d89-4dea-b65c-89be8cd7926e","keywords":null,"link":"/kultura/20200212_Sorra_allnak_bele_a_NAT2020_elleni_tiltakozasba_a_gimnaziumok","timestamp":"2020. február. 12. 10:44","title":"Sorra állnak bele a NAT elleni tiltakozásba a gimnáziumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Bernie Sanders győzött a New Hampshire-i előválasztáson, a delegáltak számában pedig döntetlenre végezhet ő és Pete Buttigieg. Az igazi meglepetés azonban a harmadik helyen van.","shortLead":"Bernie Sanders győzött a New Hampshire-i előválasztáson, a delegáltak számában pedig döntetlenre végezhet ő és Pete...","id":"20200212_Sanders_New_Hampshire_elovalasztas_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401bcb41-35d2-4b43-adaf-f7b7b5294de4","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Sanders_New_Hampshire_elovalasztas_usa","timestamp":"2020. február. 12. 05:13","title":"Minimális előnnyel Sanders nyerte meg a New Hampshire-i előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2829aab-a5d9-4eff-b95e-4f6032f05a71","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női vízilabda-válogatott egyik ellenfele még nem ismert.","shortLead":"A magyar női vízilabda-válogatott egyik ellenfele még nem ismert.","id":"20200211_koronavirus_vizilabda_olimpiai_kvalifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2829aab-a5d9-4eff-b95e-4f6032f05a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39495a46-0151-4140-99b1-0eaf811a5f58","keywords":null,"link":"/sport/20200211_koronavirus_vizilabda_olimpiai_kvalifikacio","timestamp":"2020. február. 11. 18:16","title":"A magyar pólósok olimpiai selejtezőjébe is beleszól a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15","c_author":"Domány András","category":"sport","description":"Kézilabdára 2,5 milliárd jut, míg birkózóversenyre 760 millió forintot szánnak.","shortLead":"Kézilabdára 2,5 milliárd jut, míg birkózóversenyre 760 millió forintot szánnak.","id":"20200213_Ujabb_milliardokat_tol_a_kormany_a_sportba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1f1152-7b0d-4946-90b7-9a95cdbfaa45","keywords":null,"link":"/sport/20200213_Ujabb_milliardokat_tol_a_kormany_a_sportba","timestamp":"2020. február. 13. 09:35","title":"Újabb milliárdokat tol a kormány a sportba, de jut kórházfelújításra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerelem rózsaszín ködén át is érdemes látni a fogyasztóvédelmi jogokat.\r

","shortLead":"A szerelem rózsaszín ködén át is érdemes látni a fogyasztóvédelmi jogokat.\r

","id":"20200213_Az_innovaciominiszterium_uzent_a_szerelmeseknek_Valentinnapra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5b2274-531a-4f9f-879f-f2dc225da6e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Az_innovaciominiszterium_uzent_a_szerelmeseknek_Valentinnapra","timestamp":"2020. február. 13. 11:27","title":"Az ITM üzent a szerelmeseknek Valentin-napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5531f29f-3abb-4d54-9bf7-6d36cd526cff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több százezer fontot is megkereshetnek a gyerekekkel az angol klubok.","shortLead":"Több százezer fontot is megkereshetnek a gyerekekkel az angol klubok.","id":"20200212_Nagy_uzlet_az_angol_focicsapatoknal_a_gyerekek_vonultatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5531f29f-3abb-4d54-9bf7-6d36cd526cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b3b1a7-0fec-4402-8463-749c8cd32f84","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Nagy_uzlet_az_angol_focicsapatoknal_a_gyerekek_vonultatasa","timestamp":"2020. február. 12. 09:50","title":"Nagy üzlet az angol focicsapatoknál a gyerekek vonultatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]