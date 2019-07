Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Húzódik a jogi procedúra.","shortLead":"Húzódik a jogi procedúra.","id":"20190704_Ot_nap_es_eldolhet_Bige_sorsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f591757-f014-47b1-8133-faa2ca99b4f6","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Ot_nap_es_eldolhet_Bige_sorsa","timestamp":"2019. július. 04. 16:38","title":"Öt nap és eldőlhet Bige sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abcdbe75-7b6c-415f-b268-ba0fdc903cd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusban mutatta be az Apple hírekkel kapcsolatos új előfizetési szolgáltatását, kellemes bevételt ígérve a kiadóknak. Ám mintha valami nem stimmelne, legalábbis közel nem úgy jön a pénz, mint ahogyan azt tervezték.","shortLead":"Márciusban mutatta be az Apple hírekkel kapcsolatos új előfizetési szolgáltatását, kellemes bevételt ígérve...","id":"20190703_apple_news_plus_bevetel_elmaradasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abcdbe75-7b6c-415f-b268-ba0fdc903cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1aafe3a-c6bc-4330-91ad-e0ea741b3ab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_apple_news_plus_bevetel_elmaradasa","timestamp":"2019. július. 03. 16:03","title":"Gond van az Apple új hírszolgáltatásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9f5136-bfc1-4fa1-a314-837858394a9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset most is Németországban történt, szerencsére jó vége lett. ","shortLead":"Az eset most is Németországban történt, szerencsére jó vége lett. ","id":"20190703_Csatornafedellel_egyutt_vittek_orvoshoz_a_beszorult_nyestet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9f5136-bfc1-4fa1-a314-837858394a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60424863-4b48-41d2-b586-cfa00b0419fe","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Csatornafedellel_egyutt_vittek_orvoshoz_a_beszorult_nyestet","timestamp":"2019. július. 03. 15:18","title":"Csatornafedéllel együtt vitték orvoshoz a beszorult nyestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8007dd4a-451c-45d2-b214-3a301ee6c6c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minimális szinten, de a haltermelésre szolgáló magyarországi halastavakban is kimutathatók a mikroműanyagok. ","shortLead":"Minimális szinten, de a haltermelésre szolgáló magyarországi halastavakban is kimutathatók a mikroműanyagok. ","id":"20190704_halastavak_magyarorszagon_mikromuanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8007dd4a-451c-45d2-b214-3a301ee6c6c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb7678a-c83a-4a5b-b49f-987d0735a3ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_halastavak_magyarorszagon_mikromuanyag","timestamp":"2019. július. 04. 15:03","title":"A magyarországi halastavakban is ott vannak a mikroműanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8789c2-906b-433a-80a2-71db9f0f003e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapest mellett Baja, Esztergom, Fót, Gödöllő, Hajdúböszörmény, Kecskemét, Pápa, Szeged, Székesfehérvár és Szolnok futói örülhetnek. ","shortLead":"Budapest mellett Baja, Esztergom, Fót, Gödöllő, Hajdúböszörmény, Kecskemét, Pápa, Szeged, Székesfehérvár és Szolnok...","id":"20190703_Tizenket_uj_ingyenes_futopalya_epul_az_orszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa8789c2-906b-433a-80a2-71db9f0f003e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f534abe9-33e5-4039-a2a7-8aadf6344787","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Tizenket_uj_ingyenes_futopalya_epul_az_orszagban","timestamp":"2019. július. 03. 16:58","title":"Tizenkét új, ingyenes futópálya épül az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes képviselő-testület megszavazta Sára Botond polgármester előterjesztését. ","shortLead":"A teljes képviselő-testület megszavazta Sára Botond polgármester előterjesztését. ","id":"20190705_jozsefvaros_biztonsagi_kamera_tarsashaz_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80d6e5e-682d-464f-ab7c-14df2e4c32af","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_jozsefvaros_biztonsagi_kamera_tarsashaz_onkormanyzat","timestamp":"2019. július. 05. 13:42","title":"Ingyen ad biztonsági kamerákat Józsefváros a társasházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem csoportosíthat át 2,5 milliárd dollárt a Pentagontól falépítésre, így döntött a testület.","shortLead":"Nem csoportosíthat át 2,5 milliárd dollárt a Pentagontól falépítésre, így döntött a testület.","id":"20190704_A_Legfelsobb_Birosag_miatt_mondhat_le_Trump_a_mexikoi_hatarfalrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673c9585-3a34-438a-ac45-86e580a3be32","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_A_Legfelsobb_Birosag_miatt_mondhat_le_Trump_a_mexikoi_hatarfalrol","timestamp":"2019. július. 04. 06:06","title":"A Legfelsőbb Bíróság miatt mondhat le Trump a mexikói határfalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ eddigi legnagyobb LMBTQ-felméréséből kiderül: a magyarok 40 százaléka kifejezetten ellenzi az azonos neműek törvényes házasságát.","shortLead":"A világ eddigi legnagyobb LMBTQ-felméréséből kiderül: a magyarok 40 százaléka kifejezetten ellenzi az azonos neműek...","id":"20190704_LMBTQ_felmeres_kutatas_homoszexualis_azonos_nemuek_hazassaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775d710a-0fe1-414f-88a1-6e5d89acf13a","keywords":null,"link":"/elet/20190704_LMBTQ_felmeres_kutatas_homoszexualis_azonos_nemuek_hazassaga","timestamp":"2019. július. 04. 16:20","title":"Mit tenne az átlag magyar, ha kiderülne, hogy a szomszédja meleg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]