[{"available":true,"c_guid":"6cd14649-6b6e-4ff0-95dd-95033c390931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a The Globe and Mailnek Michael Ignatieff, a CEU rektora, aki arról beszélt, hogy nem jogállami keretek között nem tud működni az egyetem.","shortLead":"Interjút adott a The Globe and Mailnek Michael Ignatieff, a CEU rektora, aki arról beszélt, hogy nem jogállami keretek...","id":"20181120_michael_ignatieff_ceu_rektor_magyar_kormany_jogallam_budapest_becs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cd14649-6b6e-4ff0-95dd-95033c390931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7b4a6b-dde3-49b5-8772-f22158c07093","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_michael_ignatieff_ceu_rektor_magyar_kormany_jogallam_budapest_becs","timestamp":"2018. november. 20. 21:58","title":"Ignatieff: Nem ultimátumot adtunk, de ami sok, az sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Attila egyelőre marad az államigazgatásban a Népszava értesülése szerint: a Nemzeti Népegészségügyi Központot továbbra is ő vezetheti. ","shortLead":"Kovács Attila egyelőre marad az államigazgatásban a Népszava értesülése szerint: a Nemzeti Népegészségügyi Központot...","id":"20181121_Ugy_hirlik_Kasler_felmentette_a_tisztifoorvost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a60b9f-fe2a-42b9-b425-844c5ba1a06d","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Ugy_hirlik_Kasler_felmentette_a_tisztifoorvost","timestamp":"2018. november. 21. 06:10","title":"Úgy hírlik, Kásler felmentette a tiszti főorvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c4e62f-966b-4b11-88ab-cea6a18c09ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fájlmegosztókkal foglalkozó TorrentFreak szakoldal összeállította az elmúlt időszak legnépszerűbb filmes letöltéseit soroló toplistáját.","shortLead":"A fájlmegosztókkal foglalkozó TorrentFreak szakoldal összeállította az elmúlt időszak legnépszerűbb filmes letöltéseit...","id":"20181121_torrentezes_filmletoltes_torrenten_nepszeru_film_letoltesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23c4e62f-966b-4b11-88ab-cea6a18c09ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd867c3-0964-4006-b84e-1b7ff6781072","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_torrentezes_filmletoltes_torrenten_nepszeru_film_letoltesek","timestamp":"2018. november. 21. 20:03","title":"Berobbant egy új film a torrenten, már két hete rengetegen töltik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2313573f-7e32-4085-87b2-fb19ac398c9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virgin a módosított Boeing 747-400-as géppel a kis műholdakat juttatná el a Föld körüli pályára.","shortLead":"A Virgin a módosított Boeing 747-400-as géppel a kis műholdakat juttatná el a Föld körüli pályára.","id":"20181121_virgin_orbit_muhold_raketa_launcherone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2313573f-7e32-4085-87b2-fb19ac398c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a584fd2-7b86-48cc-bece-038bfef5b6cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_virgin_orbit_muhold_raketa_launcherone","timestamp":"2018. november. 21. 10:03","title":"Hatalmas rakétával a szárnya alatt szállt fel a Virgin repülőgépe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28487213-dcb7-4dfa-adab-492db332f44b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva Seremetyevo repülőterén egy felszálló gép halálra gázolt egy örmény férfit. A 25 éves fiatalembert Spanyolországból akarták hazatoloncolni, de nem volt hajlandó felszállni a Jerevánba tartó gépre.



","shortLead":"Moszkva Seremetyevo repülőterén egy felszálló gép halálra gázolt egy örmény férfit. A 25 éves fiatalembert...","id":"20181121_Utasszallito_gep_gazolt_halalra_egy_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28487213-dcb7-4dfa-adab-492db332f44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a994723a-d113-44cc-b13a-e893ec5e6934","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Utasszallito_gep_gazolt_halalra_egy_ferfit","timestamp":"2018. november. 21. 13:37","title":"Utasszállító gép gázolt halálra egy férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce2a2a3-a4c4-4de4-99ed-31ff2402791e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a rendőrök szeme láttára hajította ki betöréshez használt eszközeit az autója ablakán.","shortLead":"A férfi a rendőrök szeme láttára hajította ki betöréshez használt eszközeit az autója ablakán.","id":"20181120_Hiaba_probalkozott_nem_tudott_megszabadulni_a_bizonyitekoktol_az_amator_betoro__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ce2a2a3-a4c4-4de4-99ed-31ff2402791e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c902db-f311-4b43-a4c9-ce03228cff2f","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Hiaba_probalkozott_nem_tudott_megszabadulni_a_bizonyitekoktol_az_amator_betoro__video","timestamp":"2018. november. 20. 10:22","title":"Hiába próbálkozott, nem tudott megszabadulni a bizonyítékoktól az amatőr betörő – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c55a33-1729-4a50-8a6f-c7b6854ef6cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Húszévi házasság után Robert De Niro elválik feleségétől, Grace Hightowertől – osztotta meg értesülését a The Hollywood Reporter.","shortLead":"Húszévi házasság után Robert De Niro elválik feleségétől, Grace Hightowertől – osztotta meg értesülését a The Hollywood...","id":"20181121_Robert_De_Niro_valas_husz_ev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73c55a33-1729-4a50-8a6f-c7b6854ef6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efe299a-736e-4a41-a84f-575f243c3cef","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Robert_De_Niro_valas_husz_ev","timestamp":"2018. november. 21. 09:55","title":"Robert De Niro húsz év után elválik feleségétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cefdc0-a677-4694-b45c-85e6d324138b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Didier Roche 1995-ben lett vállalkozó. Alapított egy céget, amely a látássérülteknek gyárt segédeszközöket. Roche nagyon is tudta miről van szó, hiszen ő maga száz százalékos látássérült, vagyis vak.","shortLead":"Didier Roche 1995-ben lett vállalkozó. Alapított egy céget, amely a látássérülteknek gyárt segédeszközöket. Roche...","id":"20181121_Minden_akadalyt_lekuzdott_ma_kilenc_cege_van_es_sorstarsain_is_segit_a_vak_francia_vallalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66cefdc0-a677-4694-b45c-85e6d324138b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79b2658-b20f-4d84-8572-5887620f5408","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Minden_akadalyt_lekuzdott_ma_kilenc_cege_van_es_sorstarsain_is_segit_a_vak_francia_vallalkozo","timestamp":"2018. november. 21. 11:34","title":"Minden akadályt leküzdött, ma kilenc cége van és sorstársain is segít a vak francia vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]