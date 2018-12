Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"699c79f5-3528-49f2-9173-2206c75e06f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Network Rail sínekre eső részeg utasokkal mutatja meg, mekkora veszélyben vannak a karácsonyi partiról egyedül hazafelé tartók.","shortLead":"A Network Rail sínekre eső részeg utasokkal mutatja meg, mekkora veszélyben vannak a karácsonyi partiról egyedül...","id":"20181205_Dramai_videoval_figyelmeztet_a_brit_vasuttarsasag_hogy_vigyazzunk_ittas_baratainkra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=699c79f5-3528-49f2-9173-2206c75e06f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e41b15-fe0b-4ce1-861a-ef3f318474e9","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Dramai_videoval_figyelmeztet_a_brit_vasuttarsasag_hogy_vigyazzunk_ittas_baratainkra","timestamp":"2018. december. 05. 18:07","title":"Drámai videóval figyelmeztet a brit vasúttársaság, hogy vigyázzunk ittas barátainkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6310ba-3d5d-4f74-b3ce-df1f121ad5f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak tíz napig maradnak jogosultak az egészségügyi szolgáltatásra azok, akiknek idén október végén járt le a diákigazolványuk, és nem tanulnak vagy dolgoznak.","shortLead":"Már csak tíz napig maradnak jogosultak az egészségügyi szolgáltatásra azok, akiknek idén október végén járt le...","id":"20181205_Figyelmeztet_a_NAV_fizethet_akinek_lejart_a_diakigazolvanya_es_nem_szerzett_munkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d6310ba-3d5d-4f74-b3ce-df1f121ad5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc88afe-7a68-4a84-924c-a1060bf3e15f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Figyelmeztet_a_NAV_fizethet_akinek_lejart_a_diakigazolvanya_es_nem_szerzett_munkat","timestamp":"2018. december. 05. 12:22","title":"Figyelmeztet a NAV: fizethet, akinek lejárt a diákigazolványa, és nem szerzett munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1e95d4-afbb-4e84-a070-446bc88e505d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szomszédok azt mondták, nem gondolták, hogy anyagi gondjai vannak a férfinak.","shortLead":"A szomszédok azt mondták, nem gondolták, hogy anyagi gondjai vannak a férfinak.","id":"20181206_Blikk_tevevetelkedon_nyert_milliokat_a_nyiregyhazi_gyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d1e95d4-afbb-4e84-a070-446bc88e505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a696d13-154a-4e12-b385-d37c25657151","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Blikk_tevevetelkedon_nyert_milliokat_a_nyiregyhazi_gyilkos","timestamp":"2018. december. 06. 08:25","title":"Blikk: tévévetélkedőn nyert milliókat a nyíregyházi gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A becsült ár két-háromszorosáért, 2,89 millió dollárért (826 millió forint) kelt el egy keddi New York-i árverésen Albert Einstein (1879-1955) kézzel írott levele, amelyben a világhírű fizikus az emberi gyengeség termékeként veti el Istent, és küszködik zsidó identitásával. ","shortLead":"A becsült ár két-háromszorosáért, 2,89 millió dollárért (826 millió forint) kelt el egy keddi New York-i árverésen...","id":"20181205_Rekordaron_kelt_el_Albert_Einstein_levele_amelyben_hatat_forditott_Istennek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3de3eb6-b787-46e7-96f3-b13f0c3b2797","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Rekordaron_kelt_el_Albert_Einstein_levele_amelyben_hatat_forditott_Istennek","timestamp":"2018. december. 05. 09:17","title":"Rekordáron kelt el Albert Einstein levele, amelyben hátat fordított Istennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dd2e82-7e71-4332-9878-6ec7acb29247","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai színész a szaúdi főkonzulátus előtt jelent meg egy operatőrrel, de állítólag találkozik majd a megölt újságíró menyasszonyával is.","shortLead":"Az amerikai színész a szaúdi főkonzulátus előtt jelent meg egy operatőrrel, de állítólag találkozik majd a megölt...","id":"20181205_Sean_Penn_a_Hasogdzsigyilkossagrol_forgat_dokumentumfilmet_Isztambulban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6dd2e82-7e71-4332-9878-6ec7acb29247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec5b4fd-9c4a-4db2-9df1-dd132450989f","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Sean_Penn_a_Hasogdzsigyilkossagrol_forgat_dokumentumfilmet_Isztambulban","timestamp":"2018. december. 05. 18:24","title":"Sean Penn a Hasogdzsi-gyilkosságról forgat dokumentumfilmet Isztambulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kamarai pénzből finanszírozott családi nyaralások, pazarló rendezvények és gyanús kifizetések – évek óta tart ad muníciót a sajtónak a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) működése. A sorozatos skandallumok után kedden új alelnököt választott, ma pedig bejelenti lemondását a szervezet elnöke. ","shortLead":"Kamarai pénzből finanszírozott családi nyaralások, pazarló rendezvények és gyanús kifizetések – évek óta tart ad...","id":"20181205_Tovabbgyuruzik_a_kamarai_botrany_lemond_az_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03bd774-e5f7-4720-bedb-976e3f2cc397","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Tovabbgyuruzik_a_kamarai_botrany_lemond_az_elnok","timestamp":"2018. december. 05. 10:58","title":"Továbbgyűrűzik a kamarai botrány, lemond az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e301d5-4039-4d92-8165-d4684a7f1fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Ezt a hőmérsékletet a Nyírségben mérték. Nappalra 0 fok fölé melegszik a hőmérséklet országszerte, a nyugati határnál ónos eső is jöhet.","shortLead":"Ezt a hőmérsékletet a Nyírségben mérték. Nappalra 0 fok fölé melegszik a hőmérséklet országszerte, a nyugati határnál...","id":"20181206_9_fok_is_volt_hajnalban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42e301d5-4039-4d92-8165-d4684a7f1fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa37528-9365-42d7-87f2-987724ea88ab","keywords":null,"link":"/idojaras/20181206_9_fok_is_volt_hajnalban","timestamp":"2018. december. 06. 07:10","title":"-9 fok is volt hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2011 óta hirdet rendszeresen hibavadász programot a Facebook. Az elmúlt időszakban annyi támadás érte a legnagyobb közösségi oldalt, hogy úgy gondolta, ideje megemelni a hibavadászok jutalmát.","shortLead":"2011 óta hirdet rendszeresen hibavadász programot a Facebook. Az elmúlt időszakban annyi támadás érte a legnagyobb...","id":"20181205_facebook_bug_bounty_program_kifizetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f4d6b8-451e-4ad6-a427-fe89d2bb5380","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_facebook_bug_bounty_program_kifizetesek","timestamp":"2018. december. 05. 08:03","title":"Törje fel a Facebookot, nem fogja megbánni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]