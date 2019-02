Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajosnak eseménydús éve volt – elég csak például a csengeri örökösnővel való kapcsolatára gondolni –, de nem anyagi értelemben. ","shortLead":"Kósa Lajosnak eseménydús éve volt – elég csak például a csengeri örökösnővel való kapcsolatára gondolni –, de nem...","id":"20190202_kosa_lajos_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930c80de-9687-4140-b975-5e042be7d02c","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_kosa_lajos_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:25","title":"Kósa Lajos vagyona mit sem változott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8229320b-35d7-43b0-9815-00c1e9142c90","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A volt magyar szövetségi kapitány szerint az egymillió euró nem számít magas összegnek, és sajnos még nem garancia arra, hogy a focista játszani is fog.","shortLead":"A volt magyar szövetségi kapitány szerint az egymillió euró nem számít magas összegnek, és sajnos még nem garancia...","id":"20190201_Dardai_a_Genoaba_igazolt_fiatal_magyarrol_Ennyiert_szinte_ajandek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8229320b-35d7-43b0-9815-00c1e9142c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede99055-1f10-46c0-88ec-c77d8f333b39","keywords":null,"link":"/sport/20190201_Dardai_a_Genoaba_igazolt_fiatal_magyarrol_Ennyiert_szinte_ajandek","timestamp":"2019. február. 01. 16:18","title":"Dárdai a Genoába igazolt fiatal magyarról: Ennyiért szinte ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagyonnyilatkozatok jönnek-mennek, de egy valami biztos: Pintér Sándor vagyona óriási.","shortLead":"Vagyonnyilatkozatok jönnek-mennek, de egy valami biztos: Pintér Sándor vagyona óriási.","id":"20190201_pinter_sandor_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d194c2b-40a8-41f8-8a29-88537bbd1c87","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_pinter_sandor_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 01:52","title":"Pintér Sándor még mindig várja, hogy kifizessék a félmilliárdját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f23f5be-2c1b-4033-93d1-51c578da44fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időre ingyenessé vált a Kholat, egy orosz játékfejlesztők által készített túlélőhorror, melynek érdekessége, hogy valós eseményeket dolgoz fel. ","shortLead":"Rövid időre ingyenessé vált a Kholat, egy orosz játékfejlesztők által készített túlélőhorror, melynek érdekessége...","id":"20190201_kholat_horrorjatek_steam_ingyenes_jatek_pc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f23f5be-2c1b-4033-93d1-51c578da44fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166eca47-a511-4255-9a5c-3f95775b09ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_kholat_horrorjatek_steam_ingyenes_jatek_pc","timestamp":"2019. február. 01. 19:33","title":"Most ingyen tölthet le egy megtörtént eseményeken alapuló, izgalmas horrorjátékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hitelét ugyan csökkentette Hódmezővásárhely tavaly februárban megválasztott polgármestere, de a megtakarításai is megcsappantak. Vagyona alapján a megyei jogú városok vezetői között hátul kullog Márki-Zay Péter.","shortLead":"Hitelét ugyan csökkentette Hódmezővásárhely tavaly februárban megválasztott polgármestere, de a megtakarításai is...","id":"20190201_MarkiZay_Peter_polgarmesterkent_is_szegenyebb_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c99ce39-cf27-4dfb-90e1-c9ff718af327","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_MarkiZay_Peter_polgarmesterkent_is_szegenyebb_lett","timestamp":"2019. február. 01. 10:44","title":"Márki-Zay Péter polgármesterként is szegényebb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d7ff78-188f-4753-ac5e-76147ac234ca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A korrupció nem más, mint az intézmények betegsége, a gyenge intézményrendszer pedig életveszélyes – mondja Tóth István János, a független Korrupciókutató Központ Budapest (CRCB) igazgatója a HVG-nek adott interjújában.","shortLead":"A korrupció nem más, mint az intézmények betegsége, a gyenge intézményrendszer pedig életveszélyes – mondja Tóth István...","id":"20190131_Ha_egy_kormany_korrupt_arra_torekszik_az_allampolgarok_se_lassanak_tisztan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9d7ff78-188f-4753-ac5e-76147ac234ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad83e2f6-5e50-4689-996d-48031b75eb21","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Ha_egy_kormany_korrupt_arra_torekszik_az_allampolgarok_se_lassanak_tisztan","timestamp":"2019. január. 31. 15:36","title":"„Ha egy kormány korrupt, arra törekszik, az állampolgárok se lássanak tisztán”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok változás a szegedi polgármester vagyonnyilatkozatában nincs, ingóságai és ingatlanjai sem gyarapodtak, csupán a banki számlakövetelése nőtt.","shortLead":"Sok változás a szegedi polgármester vagyonnyilatkozatában nincs, ingóságai és ingatlanjai sem gyarapodtak, csupán...","id":"20190201_Botka_Laszlo_nehany_millio_forinttal_gazdagabb_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfa8bd0-f41f-4a21-a852-703c07bf3881","keywords":null,"link":"/kkv/20190201_Botka_Laszlo_nehany_millio_forinttal_gazdagabb_lett","timestamp":"2019. február. 01. 13:42","title":"Botka László néhány millió forinttal gazdagabb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99baa93-e4a0-4c71-8145-99dad0ffff51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó sikerült a Facebook-alapító keddi napja; 6,2 milliárd dollárral nőtt a vagyona, és ez elég volt ahhoz, hogy rögtön két helyet ugorjon előre a leggazdagabbak listáján.","shortLead":"Jó sikerült a Facebook-alapító keddi napja; 6,2 milliárd dollárral nőtt a vagyona, és ez elég volt ahhoz, hogy rögtön...","id":"20190201_Zuckerberg_egy_nap_alatt_megkereste_vagyonanak_tobb_mint_10_szazalaket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d99baa93-e4a0-4c71-8145-99dad0ffff51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06fcda4-98fb-4904-9dde-8baa55207d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Zuckerberg_egy_nap_alatt_megkereste_vagyonanak_tobb_mint_10_szazalaket","timestamp":"2019. február. 01. 14:35","title":"Zuckerberg egy nap alatt megkereste vagyonának több mint 10 százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]