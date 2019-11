Október közepén országszerte majd 25 fokot mutatott a hőmérő higanyszála, megdőltnek az évtizedes melegrekordok. Emelkedik a tengerszint, és sosem látott tűzvész tombol a világ több pontján. A klímaváltozás nemcsak kopogtat, hanem már át is lépte a bejárati ajtó küszöbét. Egy új uniós szabályozás miatt ráadásul itthon is mindenkire új szabályok vonatkoznak majd, akár új építésű házba szeretne költözni, akár régi otthonát újítaná fel. Beköszöntött a közel nulla energiaigényű házak korszaka: de egészen pontosan mit is jelent ez?