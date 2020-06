Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A sörfőzdék után a Coca-Cola is italosztással ünnepli a szigorú korlátozások végét.","shortLead":"A sörfőzdék után a Coca-Cola is italosztással ünnepli a szigorú korlátozások végét.","id":"20200615_coca_cola_ujranyito_ettermek_kola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac21c4e5-6f1e-47fa-9447-2d101c7d2104","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_coca_cola_ujranyito_ettermek_kola","timestamp":"2020. június. 15. 17:29","title":"100 ezer palack ingyenüdítőt oszt szét a Coca-Cola az újranyitó éttermek vendégeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az FKF nyolc kerületben kompenzációs csomagot állít össze az elmaradt szolgáltatások miatt.","shortLead":"Az FKF nyolc kerületben kompenzációs csomagot állít össze az elmaradt szolgáltatások miatt.","id":"20200616_lomtalanitas_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7d2bbc-7d25-4797-8602-08c2c100c56c","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_lomtalanitas_Budapesten","timestamp":"2020. június. 16. 13:24","title":"Újraindul a lomtalanítás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc591875-e5db-421e-a80a-c15140c37e77","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Környezeti szempontból és az állatvédők szemszögéből is igencsak támadható a selyem. Már van olyan divatcég, amelyik felhagyott a forgalmazásával, ám van egy probléma: kistermelők millióinak megélhetése kerülhet veszélybe.","shortLead":"Környezeti szempontból és az állatvédők szemszögéből is igencsak támadható a selyem. Már van olyan divatcég, amelyik...","id":"20200616_selyem_fenntarthatosag_kornyezetiterheles_energia_divatipar_textilipar_ruhazatiipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc591875-e5db-421e-a80a-c15140c37e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a058018-0b89-4dfc-bb5f-8ccfca3b5b23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_selyem_fenntarthatosag_kornyezetiterheles_energia_divatipar_textilipar_ruhazatiipar","timestamp":"2020. június. 16. 18:00","title":"A bőr után a selyem lehet az új közellenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655cf1cf-0a7a-4883-8249-7af1e3baf324","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán Interstellar Technolgies nevű cég újabb, a MOMO-5 nevű rakétát próbálta eljuttatni a világűrbe, de ismét csütörtököt mondott a technológia.","shortLead":"A japán Interstellar Technolgies nevű cég újabb, a MOMO-5 nevű rakétát próbálta eljuttatni a világűrbe, de ismét...","id":"20200615_interstellar_technologies_momo_5_japan_raketainditas_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=655cf1cf-0a7a-4883-8249-7af1e3baf324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35330e3d-9521-421e-a888-1f9ff4cc7c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_interstellar_technologies_momo_5_japan_raketainditas_teszt","timestamp":"2020. június. 15. 14:03","title":"Videó: 70 másodpercig rendben repült, aztán valami elromlott a japán rakétában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ecd747-2763-4206-9238-650294ee44cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk politikusa lemondott mentelmi jogáról.","shortLead":"A Mi Hazánk politikusa lemondott mentelmi jogáról.","id":"20200616_elaras_duro_duro_mentelmi_jog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47ecd747-2763-4206-9238-650294ee44cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b00e05-5cd8-4717-974d-cfbac886d576","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_elaras_duro_duro_mentelmi_jog","timestamp":"2020. június. 16. 15:45","title":"Két rendőrségi eljárás is folyik Dúró Dóra ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter Balajti László szerződtetése mellett az MSZP álmentős videójáról is beszélt.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter Balajti László szerződtetése mellett az MSZP álmentős videójáról is beszélt.","id":"20200615_Kasler_Miklos_Emmi_kemfonok_Balajti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b6d60a-1540-4355-9147-d0bf6dba9744","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_Kasler_Miklos_Emmi_kemfonok_Balajti","timestamp":"2020. június. 15. 14:25","title":"Kellett egy tolmács, ezért alkalmazták a volt kémfőnököt Káslerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd19c2-dd6c-4c42-ab02-d10d5b2f3c73","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Öten is megterveznék a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémiát, de egyik ajánlat sem volt érvényes a közbeszerzésen. A kormány 2020-ra 1,8 milliárdot irányzott elő a projektre.","shortLead":"Öten is megterveznék a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémiát, de egyik ajánlat sem volt érvényes...","id":"20200617_hajogyari_sziget_sportakademia_beruhazas_kajak_kenu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28dd19c2-dd6c-4c42-ab02-d10d5b2f3c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee1622c-fed6-4e01-b3e9-76e487b0db9e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200617_hajogyari_sziget_sportakademia_beruhazas_kajak_kenu","timestamp":"2020. június. 17. 11:30","title":"Pénz van, tervező nincs a Hajógyári-szigeten építendő sportakadémiához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25883c5f-35a9-4520-8685-4f249572f817","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Franciaország az utolsó pillanatig várt a határnyitással, de most már biztos: akinek a Riviéra kell, megkapja idén is. Egyelőre nehéz megmondani, mennyit változott Nizza az elmúlt hónapok során. Nehéz időszakon vannak túl.","shortLead":"Franciaország az utolsó pillanatig várt a határnyitással, de most már biztos: akinek a Riviéra kell, megkapja idén is...","id":"20200615_Nizza_a_jarvany_alatt_a_mult_sebeit_is_jobban_erezte_de_kesz_a_visszateresre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25883c5f-35a9-4520-8685-4f249572f817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdea98a-8126-4f8b-808b-20337d4d43a7","keywords":null,"link":"/360/20200615_Nizza_a_jarvany_alatt_a_mult_sebeit_is_jobban_erezte_de_kesz_a_visszateresre","timestamp":"2020. június. 15. 16:00","title":"Nizza a járvány alatt a múlt sebeit is jobban érezte, de kész a visszatérésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]