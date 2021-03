Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8698d3ba-7905-4e16-b4d6-8a83ef66388e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk egyik politikusa szerint rendőrök bántalmazták, de ha nem tudja bizonyítani, akkor ellene indítanak eljárást hamis vád miatt, ezért nem tesz feljelentést. A rendőrség szerint azonnal kivizsgálták az ügyet, a politikus állítását nem támasztja alá semmi.","shortLead":"A Mi Hazánk egyik politikusa szerint rendőrök bántalmazták, de ha nem tudja bizonyítani, akkor ellene indítanak...","id":"20210315_Egy_politikus_azt_allitja_rendorok_gumibotoztak_Budapesten_de_nem_tesz_feljelentest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8698d3ba-7905-4e16-b4d6-8a83ef66388e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b108b2af-3879-488d-85b5-fb50a2f82d7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Egy_politikus_azt_allitja_rendorok_gumibotoztak_Budapesten_de_nem_tesz_feljelentest","timestamp":"2021. március. 15. 17:42","title":"Egy politikus azt állítja, rendőrök gumibotozták Budapesten, de nem tesz feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49840fd8-a476-4415-9aaa-55676e371d6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kerületből is jelentették, hogy nem kaptak oltóanyagot.","shortLead":"Két kerületből is jelentették, hogy nem kaptak oltóanyagot.","id":"20210314_Tobb_fovarosi_oltopont_is_hiaba_varta_a_vakcinakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49840fd8-a476-4415-9aaa-55676e371d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7edb0c-1b6b-4124-aec7-b21d06067104","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_Tobb_fovarosi_oltopont_is_hiaba_varta_a_vakcinakat","timestamp":"2021. március. 14. 18:51","title":"Több fővárosi oltópont is hiába várta a vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae4f73d2-2620-48dd-8914-a684da4fd727","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Március 14-e a matematika egyik leghíresebb számának, a π (pí) számnak az ünnepe.","shortLead":"Március 14-e a matematika egyik leghíresebb számának, a π (pí) számnak az ünnepe.","id":"20210314_pi_nap_marcius_14","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae4f73d2-2620-48dd-8914-a684da4fd727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436ee771-340c-4dbe-b6f5-987820ac0f8a","keywords":null,"link":"/elet/20210314_pi_nap_marcius_14","timestamp":"2021. március. 14. 13:46","title":"Ezt a napot a Covid sem veheti el tőlünk: ma van a nemzetközi pí-nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c309e97-574f-4cea-aa01-f6317b501f7c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos figura, újító, jótékony dollárszázmilliárdos, közben pedig keménykezű, szinte diktatórikus vezető, aki nemcsak a gazdaságot, a technológiát, hanem az életmódot és a kultúrát, egyebek közt az olvasási szokásokat is megváltoztatta. A HVG Könyvek által gondozott Minden eladó Jeff Bezos életét kíséri végig, melyet az elmúlt hetekben több epizódban mutattunk be. Ez itt sorozatunk záróepizódja.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos...","id":"20210315_Az_Amazon_maganugyei__Jeff_Bezos_eletutja_6_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c309e97-574f-4cea-aa01-f6317b501f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac83036-783b-4c64-bb29-ece0811b9008","keywords":null,"link":"/360/20210315_Az_Amazon_maganugyei__Jeff_Bezos_eletutja_6_resz","timestamp":"2021. március. 15. 19:00","title":"Az Amazon ijesztő és lenyűgöző magánügyei – Jeff Bezos életútja, 6. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Zöldek és a szocdemek nyerték a két vasárnapi tartományi választást.\r

\r

","shortLead":"A Zöldek és a szocdemek nyerték a két vasárnapi tartományi választást.\r

\r

","id":"20210315_Nagy_pofont_kapott_a_CDU_es_a_szelsojobb_is_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3ac0a5-4a77-4b83-928a-4d911bebbc46","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Nagy_pofont_kapott_a_CDU_es_a_szelsojobb_is_Nemetorszagban","timestamp":"2021. március. 15. 09:40","title":"Nagy pofont kapott a CDU és a szélsőjobb is Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3110586-5990-4ca8-9b9f-6316875c9baf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ingyenes, QR-kóddal ellátott igazolvány lehet az utazásokhoz szükséges immunitásigazolás. ","shortLead":"Ingyenes, QR-kóddal ellátott igazolvány lehet az utazásokhoz szükséges immunitásigazolás. ","id":"20210314_Europai_biztos_nyaron_mar_itt_lesz_a_zold_utlevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3110586-5990-4ca8-9b9f-6316875c9baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c23e546-3964-4cf8-9551-f0eed31581d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_Europai_biztos_nyaron_mar_itt_lesz_a_zold_utlevel","timestamp":"2021. március. 14. 16:38","title":"Európai biztos: Nyárra már működnie kell az immunitást igazoló zöld útlevélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány idején felértékelődött a helyi élelmiszerek fogyasztása - hallottuk sokszor. Egy évvel a járvány kitörése után annak jártunk utána, beigazolódott-e az a jóslat, miszerint az emberek szívesebben vásárolnak közvetlenül a termelőktől, sőt, akár maguk is termelni kezdenek.","shortLead":"A koronavírus-járvány idején felértékelődött a helyi élelmiszerek fogyasztása - hallottuk sokszor. Egy évvel a járvány...","id":"20210314_rovidebbellatasilanc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f320972c-6126-4818-b0f6-a528cebd123b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210314_rovidebbellatasilanc","timestamp":"2021. március. 14. 20:00","title":"Kinek is fizetjük meg az egyre drágább élelmiszereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2addef57-4df2-4a3a-93bc-9676feb07380","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az újságíró, főszerkesztő, kommunikációs tanácsadó ötvenöt éves volt.","shortLead":"Az újságíró, főszerkesztő, kommunikációs tanácsadó ötvenöt éves volt.","id":"20210314_elhunyt_Muranyi_Marcell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2addef57-4df2-4a3a-93bc-9676feb07380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae110e2-7e17-4906-b48e-6f0bf4327ba0","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_elhunyt_Muranyi_Marcell","timestamp":"2021. március. 14. 17:57","title":"Elhunyt Murányi Marcell újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]