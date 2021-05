Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két-két forinttal többe kerülnek az üzemanyagok.","shortLead":"Két-két forinttal többe kerülnek az üzemanyagok.","id":"20210503_Szerdatol_emelkedik_a_benzin_es_a_gazolaj_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf398b0-4cfe-4f0c-aa69-f9d65ddd7b20","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Szerdatol_emelkedik_a_benzin_es_a_gazolaj_ara","timestamp":"2021. május. 03. 13:17","title":"Szerdától emelkedik a benzin és a gázolaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b40a595-c9a3-43d3-accb-85fc781020bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Harvard Egyetem kutatói egy, a CRISPR eljárásnál jóval hatékonyabb \"genetikai ollót\" alkottak meg, amivel több millió kísérletet lehet egyszerre elvégezni.","shortLead":"A Harvard Egyetem kutatói egy, a CRISPR eljárásnál jóval hatékonyabb \"genetikai ollót\" alkottak meg, amivel több millió...","id":"20210504_genetikai_olllo_genszerkesztes_genmanipulacio_rlr_retrony_library_recombineering","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b40a595-c9a3-43d3-accb-85fc781020bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10942c5a-024c-46e5-86c2-1ae7c2583ab6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_genetikai_olllo_genszerkesztes_genmanipulacio_rlr_retrony_library_recombineering","timestamp":"2021. május. 04. 13:03","title":"Új módszerrel nyúlnának bele a DNS-be a tudósok, tömeges génmódosításra is használható a fejlesztésük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cd29ba-0252-4bd5-b9c5-46823077d62a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem készít többé természetes gyémántokkal díszített ékszereket a Pandora dán cég, a jövőben megfizethetőbb, fenntartható módon, laboratóriumban előállított drágaköveket használ.","shortLead":"Nem készít többé természetes gyémántokkal díszített ékszereket a Pandora dán cég, a jövőben megfizethetőbb...","id":"20210505_A_Pandora_hatat_fordit_a_termeszetes_gyemantoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27cd29ba-0252-4bd5-b9c5-46823077d62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7791b82-68b7-4655-874f-9e83e09103c0","keywords":null,"link":"/elet/20210505_A_Pandora_hatat_fordit_a_termeszetes_gyemantoknak","timestamp":"2021. május. 05. 09:02","title":"A Pandora hátat fordít a természetes gyémántoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Június elejére ígért a kormány nyitást, legalább ötmillió embert akarnak addig beoltani.","shortLead":"Június elejére ígért a kormány nyitást, legalább ötmillió embert akarnak addig beoltani.","id":"20210504_romania_oltas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6541fa-64a7-4b04-bcc5-3804d14b4221","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_romania_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 04. 21:28","title":"Mentesülhetnek a korlátozások alól a beoltottak Romániában, eltörölnék a regisztrációt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aec5fce-589f-4b4b-94f9-6b1a43633a38","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210504_Marabu_Feknyuz_Nem_kell_rabloalarcot_venni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aec5fce-589f-4b4b-94f9-6b1a43633a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b7b538-083a-4756-9708-03b8dbb2b9e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_Marabu_Feknyuz_Nem_kell_rabloalarcot_venni","timestamp":"2021. május. 04. 14:59","title":"Marabu Féknyúz: Nem kell rablóálarcot venni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben akár 23 fok is lehet.","shortLead":"Napközben akár 23 fok is lehet.","id":"20210504_Csak_nehany_felho_zavarja_meg_a_napsutest_kedden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2d2046-6163-41c6-ac7a-629a7cc45e28","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_Csak_nehany_felho_zavarja_meg_a_napsutest_kedden","timestamp":"2021. május. 04. 06:14","title":"Csak néhány felhő zavarja meg a napsütést kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc60268-ed64-430d-9491-25f1b6221329","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2021 második negyedévében még inkább erőre kaphat a piac a CBRE szerint.","shortLead":"2021 második negyedévében még inkább erőre kaphat a piac a CBRE szerint.","id":"20210504_kulfoldi_befekteto_ingatlanpiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddc60268-ed64-430d-9491-25f1b6221329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5c43be-56a3-44eb-b5f1-11b416071d90","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210504_kulfoldi_befekteto_ingatlanpiac","timestamp":"2021. május. 04. 08:37","title":"Csak hazai befeketetők kötöttek üzletet a magyar ingatlanpiacon idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A normalizált élethez visszatérésnek része az is, hogy a kötelezettségeket határidőre kell teljesíteni – ezzel indokolta meg Tállai András, hogy idén nem tolják szeptemberre az éves beszámolók leadási határidejét. Ha valaki indokolni tudja, hogy a járvány miatt van csúszásban, az kérhet némi haladékot.","shortLead":"A normalizált élethez visszatérésnek része az is, hogy a kötelezettségeket határidőre kell teljesíteni – ezzel...","id":"20210504_ceges_beszamolok_leadasi_hatarido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2e5e53-bce1-4f73-92b4-fbe3dd16ae44","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_ceges_beszamolok_leadasi_hatarido","timestamp":"2021. május. 04. 10:52","title":"Idén nem tolja ki a kormány a céges beszámolók leadási határidejét, külön kell kérvényezni a halasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]