Az Országgyűlésben elkezdődött a lakástörvény módosításának tárgyalása. A javaslatot a Fidesz képviselője, Böröcz László nyújtotta be, és az a lényege, hogy a bérlők kedvezményesen, a piaci ár legfeljebb 30 százalékáért vehetnék meg az önkormányzati bérlakásokat. Ez országszerte nagyjából 100 ezer lakást érint. Ha megszavazzák az új törvényt, az önkormányzatok 800 milliárdos vagyontól esnének el. A módosítást fideszes polgármesterek is bírálták, azt sem Papp László debreceni, sem Cser-Palkovics András székesfehérvári, de a győri városvezető Dézsi Csaba András sem tartja jó ötletnek.

Közben Az atv.hu-t fideszes források arról tájékoztatták, hogy megegyezett a Fidesz-frakció és a kormány. Ez alapján

a lakástörvényhez benyújtott módosító indítványt a kormány – meghallgatva és megértve a frakció álláspontját – csak a főváros világörökségi részére vonatkozóan fogja támogatni

– közölték.

Politikai siker

– értékelte a Facebookon a kiszivárgott, még meg nem erősített információt a VIII. kerületi polgármester, Pikó András is. Azt is hozzátette azonban, hogy "tartsuk szárazon a puskaport".

Pikó az egyik résztvevője volt a parlamenti vitával egy időben, civil szervezetek képviselői álta a Kossuth téren szervezett sajtótájékoztatónak is. Azt mondta, civilek és polgármesterek közös fellépése kellett ahhoz, hogy „a hatalom meghátráljon”. Az új javaslatot lex-Rákaynak, illetve lex-Bayernek nevezte, mivel a budai Várban bérelt ingatlanok kapcsán több botrány is kirobbant az elmúlt években. A hvg.hu is többször írt már arról, hogyan jutottak ingatlanhoz a Várban a közélet prominens alakjai. Írtunk arról, hogy Szijjártó barátja is rendkívül alacsony áron bérel lakást, ahogy arról is, hogy Palkovics László egy győri panelt adott a várbeli lakásáért cserébe. De van itt ingatlanja Bayer Zsoltnak és Rákay Philipnek is.

„Még mindig rablás” – utalt a polgármester arra, hogy noha eredményként tekint a sajtóban kiszivárgott változatra, azt támogatni ebben a formában sem tudja. Pikó András szerint a kormánynak fel kell vennie a kapcsolatot az érintett önkormányzatokkal, „tárgyalni kell”.

Szélsőséges megoldás

– jelentette ki Kovács Vera, az Utcáról Lakásba! Egyesület társelnöke a sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy a jogszabály módosításának ezt a formáját ő is elfogadhatatlannak tartja. Szerinte a képviselők álljanak elő olyan javaslattal, amely a fiatalok és a hátrányos helyzetűek lakáshoz jutását segíti.

Gosztonyi Géza, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke a módosítás módosításáról megjelent sajtóhíreket úgy értékelte, hogy "a Parlamentet se veszi meg senki, a műemlék lakásokkal miért tennének kivételt?". Szerinte, ha a törvényt ebben a formában fogadják el a képviselők, azzal „igazságtalan módon kerülnek előtérbe a tehetősebbek a szegényekkel szemben”.

A felszólalók azt mondták, hogy ha a jelenlegi formájában szavazzák meg az új törvényt, azzal arra kényszerítik az önkormányzatokat, hogy a tulajdonukban lévő lakásokat a piaci töredékéért adják el az ott lakóknak, ami szociális válsághoz vezet.

Szegfalvi Zsolt, a Habitat for Humanity Magyarország ügyvezetője arról beszélt, hogy a parlament előtt lévő javaslat „minden szakmai alapot nélkülöz, nincs helye a parlament előtt egy ilyen törvénytervezetnek”. Az ügyvezető a többi felszólalóhoz hasonlóan a Parlament épülete előtt arra kérte a képviselőket, ne szavazzák meg a tervezetet.

A módosító javaslatról leghamarabb június 14-én szavazhatnak a képviselők.