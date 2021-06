Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6545f712-68e2-4edd-9c4a-f530d1a67603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi már épp elköltözött volna, erre a volt párja összevagdosta a felsőtestét.","shortLead":"A férfi már épp elköltözött volna, erre a volt párja összevagdosta a felsőtestét.","id":"20210620_Nem_akarta_elfogadni_hogy_szakitott_vele_a_parja_kest_rantott_a_soproni_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6545f712-68e2-4edd-9c4a-f530d1a67603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d9660c-6ed0-4fc3-b739-0d5a9f9cb9e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Nem_akarta_elfogadni_hogy_szakitott_vele_a_parja_kest_rantott_a_soproni_no","timestamp":"2021. június. 20. 15:24","title":"Nem akarta elfogadni, hogy szakított vele a párja, kést rántott a soproni nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59d7a6d-8c94-4d2f-bd23-831da4a7e9aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szállodák közel fele nem nyitott ki. Az Európa-bajnokság sem segített nagyon a szektoron.\r

","shortLead":"A szállodák közel fele nem nyitott ki. Az Európa-bajnokság sem segített nagyon a szektoron.\r

","id":"20210622_Nagyobb_a_szakemberhiany_a_vendeglatasban_mint_korabban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c59d7a6d-8c94-4d2f-bd23-831da4a7e9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4fc7af-1157-41ba-8860-e07b1289386b","keywords":null,"link":"/kkv/20210622_Nagyobb_a_szakemberhiany_a_vendeglatasban_mint_korabban","timestamp":"2021. június. 22. 06:26","title":"Nagyobb a szakemberhiány a vendéglátásban, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde48ce6-b0db-411e-9f08-83dfd8314cb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi weboldal, illetve alkalmazás a Spotifyon alapszik, de azon belül fókuszában csak a komolyzene áll.","shortLead":"Az alábbi weboldal, illetve alkalmazás a Spotifyon alapszik, de azon belül fókuszában csak a komolyzene áll.","id":"20210620_concertmaster_spotify_alapu_komolyzenei_oldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cde48ce6-b0db-411e-9f08-83dfd8314cb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1620ab76-f275-4f49-b70b-f3bbb900d93e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_concertmaster_spotify_alapu_komolyzenei_oldal","timestamp":"2021. június. 20. 15:03","title":"Kedveli a klasszikus zenét? Akkor ez az oldal önnek készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tart attól a fideszes Simonka György, hogy börtönbe kell mennie, szerinte az ügye nem áll rosszul. Nem tartja magát bűnösnek, és különösebben vagyonosnak sem. Lázár Jánosnak pedig szerinte csendben kellene maradnia.","shortLead":"Nem tart attól a fideszes Simonka György, hogy börtönbe kell mennie, szerinte az ügye nem áll rosszul. Nem tartja magát...","id":"20210622_simonka_gyorgy_interju_24hu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2298ca5-5209-46ab-8c21-7b0720434cec","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_simonka_gyorgy_interju_24hu","timestamp":"2021. június. 22. 08:07","title":"Simonka György: Én Lázár Jánosról regényt tudnék írni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e936705-8953-41f1-b5d0-ce56dc9ed78c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó azokat is igyekszik kiszolgálni, akiknek már elegük van a mindent elárasztó SUV-okból.","shortLead":"A francia gyártó azokat is igyekszik kiszolgálni, akiknek már elegük van a mindent elárasztó SUV-okból.","id":"20210622_szemrevalo_kombi_itt_a_vadonatuj_peugeot_308_sw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e936705-8953-41f1-b5d0-ce56dc9ed78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6ee6c3-a14c-4f2c-ac90-7d89fc51257a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_szemrevalo_kombi_itt_a_vadonatuj_peugeot_308_sw","timestamp":"2021. június. 22. 07:59","title":"Szemrevaló kombi: itt a vadonatúj, akár zöld rendszámos Peugeot 308 SW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66cd214-a36e-495c-988a-fd24184817ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Metrómegállókban, BKK-s ügyfélközpontokban, hűsítőszigeteken várják a kitikkadt fővárosiakat.","shortLead":"Metrómegállókban, BKK-s ügyfélközpontokban, hűsítőszigeteken várják a kitikkadt fővárosiakat.","id":"20210622_hosegriado_kanikula_bkk_ivokut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e66cd214-a36e-495c-988a-fd24184817ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fbf1bf-357d-4e0f-ae89-5554591f9478","keywords":null,"link":"/elet/20210622_hosegriado_kanikula_bkk_ivokut","timestamp":"2021. június. 22. 09:49","title":"Ezeken a helyeken frissülhet fel Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d97c98-ed94-45ad-9caa-ee16e4db86c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadó ököllel ütötte az áldozatát, majd repült a szék is.","shortLead":"A támadó ököllel ütötte az áldozatát, majd repült a szék is.","id":"20210621_pecs_belvaros_kiraly_utcaetterem_verekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39d97c98-ed94-45ad-9caa-ee16e4db86c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e83255-e619-4dc4-b87c-f71bc7c8eb2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_pecs_belvaros_kiraly_utcaetterem_verekedes","timestamp":"2021. június. 21. 19:35","title":"Videó: Bokszmeccsé fajult két férfi vitája egy pécsi belvárosi étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b5625d-b380-4a33-bd2b-00ae4209e663","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Főkert méhlegelős kezdeményezése után kormányzati gesztust is kapnak a méhek.","shortLead":"A Főkert méhlegelős kezdeményezése után kormányzati gesztust is kapnak a méhek.","id":"20210620_Mehcsaladot_koltoztetnek_az_Agrarminiszterium_erkelyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1b5625d-b380-4a33-bd2b-00ae4209e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac50342-0d69-41da-b8c7-737b5e676f1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210620_Mehcsaladot_koltoztetnek_az_Agrarminiszterium_erkelyere","timestamp":"2021. június. 20. 13:51","title":"Méhcsaládot költöztetnek az Agrárminisztérium erkélyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]