[{"available":true,"c_guid":"9ad9a063-ffd6-4a3d-8ba7-c5371b99cbd7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Momentum képviselője újra elindul egyéniben.","shortLead":"A Momentum képviselője újra elindul egyéniben.","id":"20250414_szabo-szabolcs-2026-valasztas-indulas-momentum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ad9a063-ffd6-4a3d-8ba7-c5371b99cbd7.jpg","index":0,"item":"4442a47d-2890-44ad-8084-289e4aef882a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_szabo-szabolcs-2026-valasztas-indulas-momentum","timestamp":"2025. április. 14. 11:55","title":"Szabó Szabolcs negyedszer is legyőzné Németh Szilárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a84060-833c-4ad5-8dba-0ef08ebbb9a5","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Az Oscar-díjas lett Andrea Arnold filmje Kentnek abban a részében játszódik, ahol a mocskos matracokat kihajítják az ablakon.","shortLead":"Az Oscar-díjas lett Andrea Arnold filmje Kentnek abban a részében játszódik, ahol a mocskos matracokat kihajítják...","id":"20250414_hvg-Bird-film-Andrea-Arnold-Barry-Keoghan-Nykiya-Adams-Franz-Rogowski","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8a84060-833c-4ad5-8dba-0ef08ebbb9a5.jpg","index":0,"item":"5dbdb600-7f32-423e-9493-aaba0ce607c2","keywords":null,"link":"/360/20250414_hvg-Bird-film-Andrea-Arnold-Barry-Keoghan-Nykiya-Adams-Franz-Rogowski","timestamp":"2025. április. 14. 12:15","title":"Lepusztult környezet, düh, erőszak – innen elszakadva kellene felnőnie a Bird főhősének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b01334-4ad1-41af-ae1c-1bef9712b2ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémikus elmondta azt is, hogy a törvényhozásnak nincs joga marginalizálni több tízezer embert. ","shortLead":"Az akadémikus elmondta azt is, hogy a törvényhozásnak nincs joga marginalizálni több tízezer embert. ","id":"20250414_falus-andras-alaptorveny-biologiai-nem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5b01334-4ad1-41af-ae1c-1bef9712b2ea.jpg","index":0,"item":"e1427e5b-f207-4a5b-a425-851ce5f8302c","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_falus-andras-alaptorveny-biologiai-nem","timestamp":"2025. április. 14. 12:48","title":"Falus András az Alaptörvény-módosításról: Tudományosan nem igaz, hogy valaki vagy férfi, vagy nő lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ad83fd-0b64-4e1d-894f-fedd20632aab","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Több mint 10 éve már, hogy saját földje van az egykori vízilabdázó Szécsi Zoltánnak, aki ma már egyre többször ad tanácsot is a környékbeli gazdáknak. De hogyan jutott el idáig, milyen változásokat hoz a mesterséges intelligencia, és mit tervez a jövőben? Kiderült a Mérlegen podcastból.","shortLead":"Több mint 10 éve már, hogy saját földje van az egykori vízilabdázó Szécsi Zoltánnak, aki ma már egyre többször ad...","id":"20250415_Szecsi-Zoltan-merlegen-gazda-mezogazdasag-tehen-olimpiai-bajnok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31ad83fd-0b64-4e1d-894f-fedd20632aab.jpg","index":0,"item":"6ddef70f-c913-4e4f-8257-a52e4f941cf1","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Szecsi-Zoltan-merlegen-gazda-mezogazdasag-tehen-olimpiai-bajnok-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 19:52","title":"Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok: Te, figyelj, nagyon szép a repcéd, milyen csíraszámmal vetetted?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9568aff4-21fc-470e-8ed6-59436308a4aa","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Február a zsugorodás hónapja volt, jóval kevesebb lett a megkötött új szerződés is.","shortLead":"Február a zsugorodás hónapja volt, jóval kevesebb lett a megkötött új szerződés is.","id":"20250414_KSH-epitoipar-februar-eves-es-havi-szinten-is-csokkent-a-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9568aff4-21fc-470e-8ed6-59436308a4aa.jpg","index":0,"item":"32da18be-12ce-4872-bbc2-0ec6291bed55","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250414_KSH-epitoipar-februar-eves-es-havi-szinten-is-csokkent-a-termeles","timestamp":"2025. április. 14. 08:30","title":"Szenved az építőipar is, éves és havi szinten is csökkent a termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fa6266-161e-480c-90d2-288af665c4ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról írt, hogy kerülné az összeesküvés-elméleteket, de egy év alatt három tűzeset több mint gyanús.","shortLead":"A főpolgármester arról írt, hogy kerülné az összeesküvés-elméleteket, de egy év alatt három tűzeset több mint gyanús.","id":"20250414_karacsony-gergely-gyujtogatas-rakosrendezo-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fa6266-161e-480c-90d2-288af665c4ab.jpg","index":0,"item":"1aa99e46-f03d-4bab-a944-634b400dedef","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_karacsony-gergely-gyujtogatas-rakosrendezo-tuz","timestamp":"2025. április. 14. 11:00","title":"Karácsony Gergely: Gyújtogatásra gyanakodnak az illetékesek a rákosrendezői tűznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce361b1f-36e1-40dd-aa77-b2be5fc5e561","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Orbán Viktor zebraügye nem igényelt eddig állatorvosi konzíliumot” – nyílt levelet kapott a rektor a látogatással kapcsolatban, amire ő szintén nyílt levél formájában reagált.","shortLead":"„Orbán Viktor zebraügye nem igényelt eddig állatorvosi konzíliumot” – nyílt levelet kapott a rektor a látogatással...","id":"20250415_Orban-Viktor-zebras-videoja-komoly-hullamokat-vetett-az-Allatorvostudomanyi-egyetemen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce361b1f-36e1-40dd-aa77-b2be5fc5e561.jpg","index":0,"item":"43184a70-a8e9-4495-bc35-90cea8502606","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Orban-Viktor-zebras-videoja-komoly-hullamokat-vetett-az-Allatorvostudomanyi-egyetemen","timestamp":"2025. április. 15. 07:25","title":"Orbán Viktor zebrás videója komoly hullámokat vetett az Állatorvostudományi Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f59a8f-0256-40da-b8d5-85fa4dc6f26e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A technika kész van, az üzleti modellt kell kitalálni mögé, hogy ne legyen bukás. ","shortLead":"A technika kész van, az üzleti modellt kell kitalálni mögé, hogy ne legyen bukás. ","id":"20250416_Mazda-kesz-az-uj-Wankel-motoros-sportkocsink","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9f59a8f-0256-40da-b8d5-85fa4dc6f26e.jpg","index":0,"item":"8a904dbb-7f0a-417f-a087-2a39e546c5d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Mazda-kesz-az-uj-Wankel-motoros-sportkocsink","timestamp":"2025. április. 16. 07:25","title":"Mazda: lényegében készen állunk egy új Wankel-motoros sportkocsira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]