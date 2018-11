Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f97202db-a9a7-45d5-9fbf-9cb9170cadf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A decemberben érkező Chrome 71 mobilokra és asztali gépekre kiadott változatában is benne lesz az a funkció, ami megóvhatja a gyanútlan felhasználókat attól, hogy anyagi kár érje őket.","shortLead":"A decemberben érkező Chrome 71 mobilokra és asztali gépekre kiadott változatában is benne lesz az a funkció, ami...","id":"20181109_google_chrome_71_telefonszamla_sms_elofizetes_weboldalak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f97202db-a9a7-45d5-9fbf-9cb9170cadf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c2995f-5374-4847-9931-16d32775d1f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_google_chrome_71_telefonszamla_sms_elofizetes_weboldalak","timestamp":"2018. november. 09. 09:33","title":"A telefonszámlával is segít spórolni a Google Chrome új verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a3857d-1cf4-4dac-9c00-2f36d292bfa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állam építi az új csarnokot a férfi kézilabda-Eb-re, ami azért szükséges – a már létező csarnokok kibővítésével együtt –, mert a meglévők befogadóképessége nem elég nagy, beleértve a Papp László Arénát is.","shortLead":"Az állam építi az új csarnokot a férfi kézilabda-Eb-re, ami azért szükséges – a már létező csarnokok kibővítésével...","id":"20181109_Kicsik_a_hazai_sportcsarnokok_a_kezilabdaEbre_ezert_kell_ujat_epiteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66a3857d-1cf4-4dac-9c00-2f36d292bfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b418421-ac4c-4f1e-8598-31434c248347","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Kicsik_a_hazai_sportcsarnokok_a_kezilabdaEbre_ezert_kell_ujat_epiteni","timestamp":"2018. november. 09. 14:35","title":"Kicsik a hazai sportcsarnokok a kézilabda-Eb-re, ezért kell újat építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere beszédet tartott az egészségügyi és oktatási díjak átadásán, amelyben nem kisebbeket álított, minthogy a magyar kultúra hagyománya a megértés és a menekülők segítése.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere beszédet tartott az egészségügyi és oktatási díjak átadásán, amelyben nem kisebbeket...","id":"20181109_Kasler_A_magyar_kultura_hagyomanya_a_tolerancia_a_menekulok_es_raszorulok_segitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af53e2c-4d65-404e-8285-a110f082b084","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Kasler_A_magyar_kultura_hagyomanya_a_tolerancia_a_menekulok_es_raszorulok_segitese","timestamp":"2018. november. 09. 10:15","title":"Kásler: A magyar kultúra hagyománya a tolerancia, a menekülők és rászorulók segítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091aa8b3-9e0e-455f-b67c-ce55f5165e64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Air France-hoz tartozó butik légitársaság elsősorban az ezredfordulós generációra koncentrál.","shortLead":"Az Air France-hoz tartozó butik légitársaság elsősorban az ezredfordulós generációra koncentrál.","id":"20181109_Mackonacis_szemelyzettel_vinne_Parizsba_a_35_ev_alatti_magyarokat_az_uj_legitarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=091aa8b3-9e0e-455f-b67c-ce55f5165e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bb096b-7e80-417f-a2a5-b6840b28a2cf","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Mackonacis_szemelyzettel_vinne_Parizsba_a_35_ev_alatti_magyarokat_az_uj_legitarsasag","timestamp":"2018. november. 09. 09:56","title":"Tornacipős személyzettel vinné Párizsba a 35 év alatti magyarokat az új légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62bb41f-a91a-4f5a-a17b-b6efc38933e9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több jel is arra utal, hogy javulásnak indultak az utóbbi hónapokban látványosan megromlott ukrán-magyar kapcsolatok: Ukrajna – a magyar külügyminisztérium képviselőinek a jelenlétében – tiszteletbeli konzulátust nyitott Siófokon, Kijev megadta a beleegyezést Íjgyártó István kijevi nagyköveti kinevezéséhez, Budapest pedig megváltoztatta Grezsa István miniszteri biztos Ukrajna által kifogásolt titulusát. Az sem kizárt, hogy Magyarország is hamarosan tiszteletbeli konzulátust nyit Ukrajnában.\r

","shortLead":"Több jel is arra utal, hogy javulásnak indultak az utóbbi hónapokban látványosan megromlott ukrán-magyar kapcsolatok...","id":"20181109_Javulasnak_indultak_a_magyarukran_kapcsolatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f62bb41f-a91a-4f5a-a17b-b6efc38933e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33be59a2-979a-4a6a-b62f-4eba016e4a24","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Javulasnak_indultak_a_magyarukran_kapcsolatok","timestamp":"2018. november. 09. 11:48","title":"A kormány titokban békülni kezdett Ukrajnával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja mutatta be a Huawei leányvállalata, a Honor legújabb csúcstelefonját, a Honor Magic 2-t. A felhasználói érdeklődés még a gyártót is meglepte.","shortLead":"Néhány napja mutatta be a Huawei leányvállalata, a Honor legújabb csúcstelefonját, a Honor Magic 2-t. A felhasználói...","id":"20181109_huawei_honor_magic2_okostelefon_eladasok_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b9cefd-2d73-4a3b-bf52-b30938615767","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_huawei_honor_magic2_okostelefon_eladasok_kina","timestamp":"2018. november. 09. 10:03","title":"Valamit tudhatnak: már a megjelenésük napján elkapkodták a Huawei új Honor mobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő a magyarországi euró esélyeiről is beszélt.","shortLead":"A magyar kormányfő a magyarországi euró esélyeiről is beszélt.","id":"20181109_Orban_Mostantol_csak_keleti_devizaban_bocsatunk_ki_devizakotvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f03354c-6e7a-4852-a9c6-9eec99c36371","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Orban_Mostantol_csak_keleti_devizaban_bocsatunk_ki_devizakotvenyt","timestamp":"2018. november. 09. 12:13","title":"Orbán: Mostantól csak keleti devizában bocsátunk ki devizakötvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d0f904-3fbb-4bfc-8c22-66c47a5ba463","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán ezt sem hagyta ki. ","shortLead":"Orbán ezt sem hagyta ki. ","id":"20181108_Foto_Orban_most_is_Csanyival_nezi_a_Vidimeccset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72d0f904-3fbb-4bfc-8c22-66c47a5ba463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1351506-ca83-4af0-83ff-32ea39d63448","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Foto_Orban_most_is_Csanyival_nezi_a_Vidimeccset","timestamp":"2018. november. 08. 20:08","title":"Fotó: Orbán most is Csányival nézi a Vidi-meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]