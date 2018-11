Hont: Pávatánc a szakadék szélén

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak Albániából Montenegróig, hanem Montenegrótól Szerbiáig is egy magyar követségi autóban utazott a hazájában korrupció miatt kétéves börtönre ítélt Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő. Már csak azt nem tudni, hogyan érkezett a Budapesten politikai menedéket kérő politikus Magyarországra. Valószínűleg egy szerbiai magyar követségi autóval.

","shortLead":"Nem csak Albániából Montenegróig, hanem Montenegrótól Szerbiáig is egy magyar követségi autóban utazott a hazájában...","id":"20181116_Montenegroban_is_a_magyar_kovetsegi_autoval_utazott_Gruevszki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70dea591-c97a-418c-80eb-a10a3a7dc26f","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Montenegroban_is_a_magyar_kovetsegi_autoval_utazott_Gruevszki","timestamp":"2018. november. 16. 11:42","title":"Montenegróban is a magyar követségi autóval utazott Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea9fe5d-e0c9-4924-af0c-a7de45606e4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arra kérik a költözőket, amiket nem vinnének magukkal, de nem is dobnának ki, ajánlják fel szegény gyerekeknek.","shortLead":"Arra kérik a költözőket, amiket nem vinnének magukkal, de nem is dobnának ki, ajánlják fel szegény gyerekeknek.","id":"20181114_A_koltozeskor_megmarado_targyakat_gyujti_ossze_raszorloknak_egy_ingatlaniroda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eea9fe5d-e0c9-4924-af0c-a7de45606e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22f63a4-0884-43c4-9734-7e409feca551","keywords":null,"link":"/elet/20181114_A_koltozeskor_megmarado_targyakat_gyujti_ossze_raszorloknak_egy_ingatlaniroda","timestamp":"2018. november. 14. 21:29","title":"A költözéskor megmaradó tárgyakat gyűjti össze rászorulóknak egy ingatlaniroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efec839a-ac18-41d3-8aa9-b58627fdaa4d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két góllal legyőzte Magyarország az észteket a Nemzetek Ligája 5. fordulójában.","shortLead":"Két góllal legyőzte Magyarország az észteket a Nemzetek Ligája 5. fordulójában.","id":"20181115_MmagyarorszagEsztorszag_00__elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efec839a-ac18-41d3-8aa9-b58627fdaa4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c196121-f2d1-4cba-8c0f-314570525c35","keywords":null,"link":"/sport/20181115_MmagyarorszagEsztorszag_00__elo","timestamp":"2018. november. 15. 20:45","title":"Magyarország-Észtország 2-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Ha egy folyamatosan kérdező, tényfeltáró parlamenti képviselőt elhallgattatnak, az ön alapvető jogai is sérülnek. Vélemény.","shortLead":"Ha egy folyamatosan kérdező, tényfeltáró parlamenti képviselőt elhallgattatnak, az ön alapvető jogai is sérülnek...","id":"20181115_Seres_Mit_tudhat_Demeter_Marta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92ba59f-5062-4a42-bf79-7d2c2597f08e","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Seres_Mit_tudhat_Demeter_Marta","timestamp":"2018. november. 15. 14:11","title":"Seres: Mit tudhat Demeter Márta?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f8d920-7958-4c63-b69a-38903955f668","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy karikatúrán a délutáni londoni sajtóból.","shortLead":"Egy karikatúrán a délutáni londoni sajtóból.","id":"20181115_Igy_jon_ossze_a_giccses_karacsonyi_reklam_a_Brexitdramaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26f8d920-7958-4c63-b69a-38903955f668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3490f865-df27-401c-8cc6-34f01eda655b","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Igy_jon_ossze_a_giccses_karacsonyi_reklam_a_Brexitdramaval","timestamp":"2018. november. 15. 15:09","title":"Így jön össze a giccses karácsonyi reklám a Brexit-drámával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e5f88d-96c8-4037-b65c-c70e7a94b257","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vásárlási roham első nagy hullámának webes próbavásárlásaira másfélszeres pénzt kapott a fogyasztóvédelem.","shortLead":"A vásárlási roham első nagy hullámának webes próbavásárlásaira másfélszeres pénzt kapott a fogyasztóvédelem.","id":"20181116_Megtomte_a_fogyasztovedelem_bukszajat_az_allam_a_Black_Fridayre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09e5f88d-96c8-4037-b65c-c70e7a94b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9f4a56-bbbf-4177-bba0-879a77b7e802","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Megtomte_a_fogyasztovedelem_bukszajat_az_allam_a_Black_Fridayre","timestamp":"2018. november. 16. 13:20","title":"Megtömte a fogyasztóvédelem bukszáját az állam a Black Friday-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abf3e25-c6c6-476b-857c-e7d66841a5a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Katar még a 32 csapatos vébére érkező szurkolóknak sem tud majd szállást biztosítani.","shortLead":"Katar még a 32 csapatos vébére érkező szurkolóknak sem tud majd szállást biztosítani.","id":"20181115_Erik_a_vilagbotrany_a_kovetkezo_labdarugo_vebe_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4abf3e25-c6c6-476b-857c-e7d66841a5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f807bbf-7659-4b0e-a104-25b206209a01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Erik_a_vilagbotrany_a_kovetkezo_labdarugo_vebe_korul","timestamp":"2018. november. 15. 10:29","title":"Érik a világbotrány a következő labdarúgó-vb körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ea4a87-3ddb-46e6-84e8-1eb741d0602b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociális ügyekért felelős államtitkár szerint lényegesen többen vettek igénybe férőhelyet a hajléktalan-ellátásban, a Vöröskereszt szerint azonban ez csak vidéken lehet igaz, Budapesten inkább a külterületekre menekültek a fedél nélküliek.","shortLead":"A szociális ügyekért felelős államtitkár szerint lényegesen többen vettek igénybe férőhelyet a hajléktalan-ellátásban...","id":"20181116_Kormany_tobb_hajlektalan_ment_be_szallora_Voroskereszt_tobben_bujtak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39ea4a87-3ddb-46e6-84e8-1eb741d0602b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a181a84-82cb-4382-a7dd-718299320080","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Kormany_tobb_hajlektalan_ment_be_szallora_Voroskereszt_tobben_bujtak_el","timestamp":"2018. november. 16. 06:35","title":"Kormány: több hajléktalan ment be szállóra. Vöröskereszt: többen bújtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]