[{"available":true,"c_guid":"f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megbukik Trump, fellázadnak a vegánok és a magyar kormány helyét mesterséges intelligencia veszi át – amennyire elképzelhetetlennek tűnnek ma ezek a dolgok, az elmúlt évek fordulatai után simán benne vannak a pakliban. Összeszedtünk hét disztópia-forgatókönyvet, csak be ne következzenek!","shortLead":"Megbukik Trump, fellázadnak a vegánok és a magyar kormány helyét mesterséges intelligencia veszi át – amennyire...","id":"20191228_Csak_ne_legyen_igazunk_remiszto_joslataink_2020ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b35a9b3-596a-4a28-8d20-6393e83b8dd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191228_Csak_ne_legyen_igazunk_remiszto_joslataink_2020ra","timestamp":"2019. december. 28. 11:00","title":"Csak ne legyen igazunk: rémisztő jóslataink 2020-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcon egy lakóház gyulladt ki, Vas megyében egy családi ház tetőszerkezete ég.","shortLead":"Miskolcon egy lakóház gyulladt ki, Vas megyében egy családi ház tetőszerkezete ég.","id":"20191229_Ket_ego_hazhoz_riasztottak_a_tuzoltokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b224a192-035d-4c0e-9529-d24fb9e93602","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Ket_ego_hazhoz_riasztottak_a_tuzoltokat","timestamp":"2019. december. 29. 09:00","title":"Két égő házhoz riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfce707-ec49-425b-9c99-11509626a000","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gépén talált fotók cáfolták az állításait.","shortLead":"A gépén talált fotók cáfolták az állításait.","id":"20191228_Napfelkeltet_mondott_de_katonai_tamaszpontot_fotozott_Floridaban_egy_kinai_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bfce707-ec49-425b-9c99-11509626a000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0517c28b-3987-4aa5-b398-2e6e28fe678f","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Napfelkeltet_mondott_de_katonai_tamaszpontot_fotozott_Floridaban_egy_kinai_ferfi","timestamp":"2019. december. 28. 08:57","title":"Napfelkeltét mondott, de katonai támaszpontot fotózott Floridában egy kínai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Idén közel nyolcvan autót teszteltünk itthon, vagy próbáltunk ki nemzetközi rendezvényeken. Ebből a népes felhozatalból válogattuk most ki a legemlékezetesebbeket.","shortLead":"Idén közel nyolcvan autót teszteltünk itthon, vagy próbáltunk ki nemzetközi rendezvényeken. Ebből a népes felhozatalból...","id":"20191229_tesztautok_2019_a_legcukibbtol_a_legfurcsabbig_tesztek_velemenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e3ed67-8d9f-4e7a-88d3-ea235b9f0aad","keywords":null,"link":"/cegauto/20191229_tesztautok_2019_a_legcukibbtol_a_legfurcsabbig_tesztek_velemenyek","timestamp":"2019. december. 29. 17:00","title":"2019 tesztautói a legcukibbtól a legfurcsábbig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még jó, hogy kilépnek az EU-ból, nincs többé GDPR.","shortLead":"Még jó, hogy kilépnek az EU-ból, nincs többé GDPR.","id":"20191228_Nem_csak_az_ujevi_kituntetettek_listajat_adta_ki_a_brit_kormany_hanem_veletlenul_a_lakcimeiket_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176d1dec-0c57-47fa-afa0-0377e267bbd0","keywords":null,"link":"/kultura/20191228_Nem_csak_az_ujevi_kituntetettek_listajat_adta_ki_a_brit_kormany_hanem_veletlenul_a_lakcimeiket_is","timestamp":"2019. december. 28. 21:23","title":"Nem csak az újévi kitüntetettek listáját adta ki a brit kormány, hanem véletlenül a lakcímeiket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök hazudik a második világháború kitöréséről, az ebben az összefüggésben Lengyelországról tett kijelentésekkel Vlagyimir Putyin Moszkva jelenlegi problémáit akarja elfedni. Ezt vasárnap kiadott nyilatkozatában Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő írja.","shortLead":"Az orosz elnök hazudik a második világháború kitöréséről, az ebben az összefüggésben Lengyelországról tett...","id":"20191229_A_lengyel_miniszterelnok_szerint_Putyin_tudatosan_hazudik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f5b552-556f-4a36-a29e-4f47e8958b7c","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_A_lengyel_miniszterelnok_szerint_Putyin_tudatosan_hazudik","timestamp":"2019. december. 29. 21:40","title":"A lengyel miniszterelnök szerint Putyin tudatosan hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mindenütt ott vannak!","shortLead":"Mindenütt ott vannak!","id":"20191229_Tudta_hogy_a_szamvevoszeknek_koszonhetjuk_hogy_meg_demokracia_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059aebab-5645-4aa8-8981-bbe3595bac5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191229_Tudta_hogy_a_szamvevoszeknek_koszonhetjuk_hogy_meg_demokracia_van","timestamp":"2019. december. 29. 10:15","title":"Tudta, hogy a számvevőszéknek köszönhetjük, hogy még demokrácia van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb47e3a-0f76-48ce-bb6f-d3ccaa9b1cd9","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Radnóti Színház új játszóhelyén Alföldi Róbert rendezésében mutatták be a kortárs német drámairodalom fenegyerekének A vágy című fekete komédiáját. A premiert megtekintő Franz Xaver Kroetz 20 éve nem írt új darabot, a HVG-nek adott interjújában pedig azt állítja: a politikai színház már rég halott.","shortLead":"A Radnóti Színház új játszóhelyén Alföldi Róbert rendezésében mutatták be a kortárs német drámairodalom fenegyerekének...","id":"201951__franz_xaver_kroetz_dramairo__fantomokrol_utvesztokrol__alulnezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdb47e3a-0f76-48ce-bb6f-d3ccaa9b1cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736c9bee-3639-491d-a716-9f159d2fd353","keywords":null,"link":"/360/201951__franz_xaver_kroetz_dramairo__fantomokrol_utvesztokrol__alulnezetek","timestamp":"2019. december. 29. 08:15","title":"Félénk nyárspolgárok szexuális nyomora a Tesla Laborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]