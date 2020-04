Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Perceken belül elfogták a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"Perceken belül elfogták a feltételezett elkövetőt.","id":"20200404_Halalra_keseltek_egy_ferfit_egy_budapesti_villamoson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be220b83-eb0a-4e68-a619-86de6f2ffa6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Halalra_keseltek_egy_ferfit_egy_budapesti_villamoson","timestamp":"2020. április. 04. 06:47","title":"Halálra késeltek egy férfit egy budapesti villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309608b1-84ec-42dd-afb8-0be00a1dcd66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eszközöket is visznek, összesen nyolc csoport utazik.","shortLead":"Eszközöket is visznek, összesen nyolc csoport utazik.","id":"20200403_koronavirus_oroszorszag_szerbia_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=309608b1-84ec-42dd-afb8-0be00a1dcd66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58aa441c-b85e-47b8-b4d7-75b931973577","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_oroszorszag_szerbia_orvosok","timestamp":"2020. április. 03. 13:25","title":"Orosz orvosok érkeznek Szerbiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b7393f-3a8b-4abb-9580-d5cbfd104d26","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Abdul Gáni Baradar a tálibok egyik legkiválóbb stratégájaként feladta a leckét az Egyesült Államok haderejének, most pedig ő a fundamentalista terrorszervezet vezető diplomatája.","shortLead":"Abdul Gáni Baradar a tálibok egyik legkiválóbb stratégájaként feladta a leckét az Egyesült Államok haderejének, most...","id":"202014_abdul_gani_baradar_pragmatikus_talib_fovezer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8b7393f-3a8b-4abb-9580-d5cbfd104d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0a420f-8f55-4ba7-86c5-7b600f415520","keywords":null,"link":"/360/202014_abdul_gani_baradar_pragmatikus_talib_fovezer","timestamp":"2020. április. 04. 08:30","title":"Nélküle nem lesz béke Afganisztánban: Bemutatjuk a tálib főtárgyalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pénzügyőrök péntek délig 7,5 millió sebészi maszkot, 193 600 arcvédő pajzsot és 28 600 védőruhát vámkezeltek vám- és általánosforgalmiadó-mentesen. Az Európai Bizottság tegnap megjelent határozata szerint a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel az ingyenesen szétosztott, külföldről behozott egészségügyi védőfelszerelések köztehermentesek - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár.","shortLead":"A pénzügyőrök péntek délig 7,5 millió sebészi maszkot, 193 600 arcvédő pajzsot és 28 600 védőruhát vámkezeltek vám- és...","id":"20200404_Magyarorszag_megkapta_a_vam_es_afamentesseget_a_szajmaszkok_es_egyeb_vedofelszerelesek_behozatalara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee7937a-36f2-4a3d-ac22-1e344b5fe3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Magyarorszag_megkapta_a_vam_es_afamentesseget_a_szajmaszkok_es_egyeb_vedofelszerelesek_behozatalara","timestamp":"2020. április. 04. 10:25","title":"Magyarország megkapta a vám- és áfamentességet a szájmaszkok és egyéb védőfelszerelések behozatalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dee6d88-75c0-4f0a-bbed-cb4bbfcf7c07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen Juke garantáltan ritkán jön szembe az utakon, ennek megfelelően a sok száz lóerős japán kompaktnak alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"Ilyen Juke garantáltan ritkán jön szembe az utakon, ennek megfelelően a sok száz lóerős japán kompaktnak alaposan meg...","id":"20200404_240_millio_forintot_kernek_ezert_a_kis_nissan_divatterepjaroert_juke_r","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dee6d88-75c0-4f0a-bbed-cb4bbfcf7c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d34566e-cd3e-4eb2-9b43-38fe2aaa0fd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200404_240_millio_forintot_kernek_ezert_a_kis_nissan_divatterepjaroert_juke_r","timestamp":"2020. április. 04. 06:41","title":"240 millió forintot kérnek ezért a kis Nissan divatterepjáróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f5efa9-d245-4917-aedd-034e525342f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes szezonos hivatalos versenyzési lehetőséget kap a legjobb magyar szimulátoros. ","shortLead":"Teljes szezonos hivatalos versenyzési lehetőséget kap a legjobb magyar szimulátoros. ","id":"20200403_barki_ingyen_valodi_autoversenyzove_valhat_michelisznek_koszonhetoen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6f5efa9-d245-4917-aedd-034e525342f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e6ddaa-5464-4a29-b3eb-bc509f90ef1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200403_barki_ingyen_valodi_autoversenyzove_valhat_michelisznek_koszonhetoen","timestamp":"2020. április. 03. 14:27","title":"Nem a pénz, csak a tehetség számít: bárki ingyen valódi autóversenyzővé válhat Michelisznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kezeléshez szükséges tudást tanfolyamon kapják meg az érintettek. ","shortLead":"A kezeléshez szükséges tudást tanfolyamon kapják meg az érintettek. ","id":"20200403_szeged_lelegeztetogep_kezelese_hasznalata_vedono_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf66e8e-4081-46de-b3cc-7aaabf3f33b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_szeged_lelegeztetogep_kezelese_hasznalata_vedono_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 10:29","title":"Lélegeztetőgépek kezelésére tanítják be a védőnőket Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a90636-7d22-4a13-9d60-ccc574f4b7cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta az Intel a csúcskategóriás laptopokba szánt processzorait, hogy ellopja a show-t az AMD nemrég bemutatott újdonságai elől.","shortLead":"Bemutatta az Intel a csúcskategóriás laptopokba szánt processzorait, hogy ellopja a show-t az AMD nemrég bemutatott...","id":"20200402_intel_processzor_laptop_intel_comet_lake","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53a90636-7d22-4a13-9d60-ccc574f4b7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec2ea82-a213-44a7-93a7-b51b27facde8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_intel_processzor_laptop_intel_comet_lake","timestamp":"2020. április. 02. 17:03","title":"5,3 GHz lett, maradhat? Bemutatta az Intel az eddigi legerősebb laptopos processzorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]