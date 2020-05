Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7e21b98-1f05-40a5-be63-5304675907f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemenesi Gábor virológus röviden levezette, hogyan érdemes most a mutáns vírusról szóló hírekhez viszonyulni.","shortLead":"Kemenesi Gábor virológus röviden levezette, hogyan érdemes most a mutáns vírusról szóló hírekhez viszonyulni.","id":"20200510_Virologus_Nem_kell_felni_a_virus_mutaciojatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7e21b98-1f05-40a5-be63-5304675907f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fcb254-f42d-43c7-b4e5-a033ab925efe","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Virologus_Nem_kell_felni_a_virus_mutaciojatol","timestamp":"2020. május. 10. 20:56","title":"Virológus: \"Ne rettegjünk a mutációtól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biztonsági szakértők iráni és dél-koreai kibertámadásokra is figyelmeztetnek.","shortLead":"A biztonsági szakértők iráni és dél-koreai kibertámadásokra is figyelmeztetnek.","id":"20200511_fbi_kina_hackerek_koronavirus_gyogyszer_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b031889a-81d8-4021-9a0f-162bf96e9aef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_fbi_kina_hackerek_koronavirus_gyogyszer_vakcina","timestamp":"2020. május. 11. 18:14","title":"FBI: Kínai hackerek próbálnak hozzáférni a koronavírusról szóló amerikai kutatási adatokhoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170b593f-a702-4b99-b31a-97fee7d37b3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azon idegesítette fel magát a páciens, hogy nem engedték ki a szobából.","shortLead":"Azon idegesítette fel magát a páciens, hogy nem engedték ki a szobából.","id":"20200511_garazdasag_szent_laszlo_korhazban_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=170b593f-a702-4b99-b31a-97fee7d37b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07dafbe-cd2f-4cf1-8566-3af3cb6e7526","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_garazdasag_szent_laszlo_korhazban_karanten","timestamp":"2020. május. 11. 12:23","title":"Késsel hadonászott egy férfi a Szent László Kórházban a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyorsítják az óvintézkedések feloldását. A régióknak péntekig kell kidolgozni a presszókban, éttermekben, kozmetikai szalonokban, fodrászatokban és strandokon betartandó biztonsági előírásokat. A régióknak péntekig kell kidolgozni a presszókban, éttermekben, kozmetikai...","id":"20200512_koronavirus_jarvany_olaszorszag_ovintezkedes_feloldasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d019bac4-7a25-496f-9aa3-f74d454d7607","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_koronavirus_jarvany_olaszorszag_ovintezkedes_feloldasa","timestamp":"2020. május. 12. 05:44","title":"Majdnem mindent újranyitnak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van a Facebooknak egy olyan funkciója, mellyel egyszerűbb kezelni a közösségi oldalra feltöltött fotóinkat, videóinkat.","shortLead":"Van a Facebooknak egy olyan funkciója, mellyel egyszerűbb kezelni a közösségi oldalra feltöltött fotóinkat, videóinkat.","id":"20200511_facebook_adatok_atvitele_adatmentes_fotok_lementese_google_photos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b3d2da-2e29-4a4a-a45d-3fcfac3a9564","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_facebook_adatok_atvitele_adatmentes_fotok_lementese_google_photos","timestamp":"2020. május. 11. 08:03","title":"Hasznos funkció a Facebookon: ha erre rányom, biztosan megmarad minden fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ac1b78-b894-4b10-9ea1-fe0b3abe3e06","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külsős vezető stylist havonta nettó 3,74 millió forintot tesz zsebre az MTVA-tól.","shortLead":"A külsős vezető stylist havonta nettó 3,74 millió forintot tesz zsebre az MTVA-tól.","id":"20200511_350_millioba_kerul_hogy_a_kozmediasok_jol_mutassanak_a_kepernyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71ac1b78-b894-4b10-9ea1-fe0b3abe3e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13268da-cf76-4d40-a575-aa66b24b8e86","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_350_millioba_kerul_hogy_a_kozmediasok_jol_mutassanak_a_kepernyon","timestamp":"2020. május. 11. 14:05","title":"350 millióba kerül, hogy a közmédiások jól mutassanak a képernyőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b050df-28ce-4fb2-ac17-0886beda5e67","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tilos lesz Párizsban az alkoholfogyasztás a Szajna-parton és az egyik népszerű piknikező találkozóhelyen, a belvárosi Szent Márton-csatorna partján, ahol több tucat fiatal gyűlt össze hétfőn, a koronavírus-járvány miatt nyolc hétig tartó általános karantén feloldását követő első estén.\r

\r

","shortLead":"Tilos lesz Párizsban az alkoholfogyasztás a Szajna-parton és az egyik népszerű piknikező találkozóhelyen, a belvárosi...","id":"20200512_Betiltjak_a_rakpartokon_az_alkoholfogyasztast_Parizsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9b050df-28ce-4fb2-ac17-0886beda5e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc26e9f-8147-413b-9d18-41a4ffd7ec57","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Betiltjak_a_rakpartokon_az_alkoholfogyasztast_Parizsban","timestamp":"2020. május. 12. 09:02","title":"Betiltják a rakpartokon az alkoholfogyasztást Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c827a-77c2-407d-a5e7-313b6c1eddaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez már a negyedik ilyen esemény volt, amit a képviselők a Clark Ádám térre szerveztek, hogy Orbán Viktor kormányfő is hallja a dudaszót.","shortLead":"Ez már a negyedik ilyen esemény volt, amit a képviselők a Clark Ádám térre szerveztek, hogy Orbán Viktor kormányfő is...","id":"20200511_clark_adam_ter_hadhazy_akos_szel_bernadett_dudalas_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c827a-77c2-407d-a5e7-313b6c1eddaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3941d5b-70e1-4318-978a-a394287f6a06","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_clark_adam_ter_hadhazy_akos_szel_bernadett_dudalas_tuntetes","timestamp":"2020. május. 11. 19:11","title":"A demonstráló Hadházyékat büntető rendőr válasz helyett a sajtóosztályt ajánlotta a képviselőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]