[{"available":true,"c_guid":"de36b5d4-2021-47bb-98b9-4761d9fd2f9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung és a brit életmódlap, a Dezeen kihirdette az Out of the Box tervezői versenyének legjobb pályamunkáit és a győzteseket.","shortLead":"A Samsung és a brit életmódlap, a Dezeen kihirdette az Out of the Box tervezői versenyének legjobb pályamunkáit és...","id":"20200918_dezeen_samsung_out_of_the_box_kornyezetbarat_csomagolas_kartondoboz_allatka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de36b5d4-2021-47bb-98b9-4761d9fd2f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3c6149-c369-458f-b67b-313bd043fa9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_dezeen_samsung_out_of_the_box_kornyezetbarat_csomagolas_kartondoboz_allatka","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:33","title":"Jópofa kartonállatkák hajtogathatók a Samsung tévék dobozából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl keményen érhetett földet a hőlégballon, az ütés miatt ömleni kezdett a gáz.\r

","shortLead":"Túl keményen érhetett földet a hőlégballon, az ütés miatt ömleni kezdett a gáz.\r

","id":"20200918_Holegballon_baleset_repules_gaz_kigyulladt_val_es_kajaszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726def62-304b-48ed-b80b-458dc0a8e8f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Holegballon_baleset_repules_gaz_kigyulladt_val_es_kajaszo","timestamp":"2020. szeptember. 18. 05:45","title":"Megsérült gázvezeték okozhatta váli hőlégballon-tragédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Se a látogatási tilalom, se a koronavírus miatt bevezetett intézkedések, de még a biztonsági őr sem tudott megállítani egy szülőt a kardiológiai intézetben. ","shortLead":"Se a látogatási tilalom, se a koronavírus miatt bevezetett intézkedések, de még a biztonsági őr sem tudott megállítani...","id":"20200918_gottsegen_biztonsgi_or_verekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b57a864-e7e6-45de-b5ee-3305b59ba019","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_gottsegen_biztonsgi_or_verekedes","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:07","title":"Maszk nélkül viharzott be a Kardiológiai Intézetbe, a biztonsági őrt is megütötte egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491f0074-51c1-480b-ae07-78960dff462e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A több mint egy hetes hadgyakorlaton páncélosok és harci helikopterek is részt vesznek.","shortLead":"A több mint egy hetes hadgyakorlaton páncélosok és harci helikopterek is részt vesznek.","id":"20200917_Hadgyakorlat_Ukrajnaban_Egyesult_Allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=491f0074-51c1-480b-ae07-78960dff462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38298085-4bc2-4edc-a42c-7cabd054aa54","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_Hadgyakorlat_Ukrajnaban_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. szeptember. 17. 21:55","title":"Hadgyakorlat kezdődött Nyugat-Ukrajnában az Egyesült Államok vezetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80cfd10-30e6-4aff-8a25-53803b252fee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet egy 77 évvel ezelőtt eltűnt tengeralattjárójának roncsait találhatta meg egy búvárcsapat Délkelet-Ázsiában. A felfedezés felszínre hozta a második világháború egyik kevéssé ismert történetét.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet egy 77 évvel ezelőtt eltűnt tengeralattjárójának roncsait találhatta meg egy búvárcsapat...","id":"20200918_uss_grenadier_tengeralattjaro_roncsai_2_vilaghaboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f80cfd10-30e6-4aff-8a25-53803b252fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abccf75d-c749-4c58-8d67-45b48d404a45","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_uss_grenadier_tengeralattjaro_roncsai_2_vilaghaboru","timestamp":"2020. szeptember. 18. 08:03","title":"77 éve eltűnt, 1499 tonnás tengeralattjáró roncsaira bukkantak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Egy gondosan megválasztott stratégia állhat az Orbán Viktor miniszterelnök által bemondott december végi, január eleji járványcsúcs mögött – véli egy szakértő. Az időzítés azért lenne ideális, mert akkor nem csúszna össze az erős koronavírus-járvány az éves influenzával. ","shortLead":"Egy gondosan megválasztott stratégia állhat az Orbán Viktor miniszterelnök által bemondott december végi, január eleji...","id":"20200918_Orban_koronavirus_jarvanygorbe_jakab_ferenc_nepusz_tamas_tetozes_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019b37c1-c586-4c22-ba72-bc43bfe0416c","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Orban_koronavirus_jarvanygorbe_jakab_ferenc_nepusz_tamas_tetozes_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 18. 06:30","title":"Tudatosan tervezhet Orbán: A komolyabb influenzaszezon elé lőtték be a járványcsúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Space Hero címmel indítana valóságshow-t egy londoni produkciós iroda, amelynek nyertese valódi álomutazáson vehetne részt.","shortLead":"Space Hero címmel indítana valóságshow-t egy londoni produkciós iroda, amelynek nyertese valódi álomutazáson vehetne...","id":"20200918_space_hero_reality_valosagshow_nemzetkozi_urallomas_iss_axiom_space","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8c02d8-bd43-4ddd-ab44-c8aacf138df4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_space_hero_reality_valosagshow_nemzetkozi_urallomas_iss_axiom_space","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:03","title":"A Nemzetközi Űrállomásra vinné a győztest egy készülő valóságshow","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Több mindenben is tévednek a NER propagandistái. Sőt, alapvetően tévednek: az általuk gúnyosan \"független objektívnek\" nevezett sajtó nem a pálya másik térfelén áll, nem ugyanabban a dimenzióban helyezkedik el. Vélemény.","shortLead":"Több mindenben is tévednek a NER propagandistái. Sőt, alapvetően tévednek: az általuk gúnyosan \"független objektívnek\"...","id":"202038_bagoly_mondja_verebnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aef5d21-7971-47c2-b924-994e96a61084","keywords":null,"link":"/360/202038_bagoly_mondja_verebnek","timestamp":"2020. szeptember. 19. 12:00","title":"Németh Róbert: A NER udvari sajtója az igazi hálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]