"Meghallgatta Áder János bírói múlt nélküli főbírójelöltjét, Varga Zsolt Andrást a parlament igazságügyi bizottsága csütörtökön délelőtt, ahol elmagyarázhatta, miért nem probléma, hogy hét évig dolgozott Polt Péter helyetteseként." "A Kúria elnökjelöltje: Nem a politikai befolyás a legnagyobb veszély a függetlenségre, hanem a nyilvánosság" "2020. október. 08. 13:45" "Bár hétfőn már elhagyhatta a kórházat Donald Trump, betegsége miatt a demokraták és a republikánusok is végigvették azokat a forgatókönyveket, amelyek az elnök, illetve a jelöltek utódlásáról rendelkeznek a választási kampány során az Egyesült Államokban." "Trump gondolhatja, hogy már túl van rajta, de a vírus még bekavarhat az elnökválasztásba" "2020. október. 07. 15:00" "Marabu Féknyúz: A Kúria szintet lép" "2020. október. 09. 05:05" "Csökkent az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban a múlt héten, de így is nagyon magas szinten maradt." "A járvány miatt munkanélkülivé vált amerikaiak fele még mindig nem talált új állást" "2020. október. 08. 16:44" "Újabb, szerinte \"homoszexuális propagandát is tartalmazó\" mesekönyvet semmisített meg pénteken Budapesten a Mi Hazánk Mozgalom nevű párt elnökhelyettese." "Dúró Dóra újabb mesekönyvet tépett szét" "2020. október. 09. 12:50" bezárására. ","shortLead":"Flashmobon emlékeztek a lap egykori újságírói és olvasói a Népszabadság 2016-os bezárására. "Ezt a szuper erős V12-es motorral szerelt roadstert a menetszél miatt bukósisakban érdemes vezetni." "Szélvédő nélküli 700 lóerős Aston Martin érkezett" "2020. október. 08. 09:21" "Egy óvodákba kijáró gyógypedagógusnak is pozitív lett a tesztje." "A koronavírus elérte a XII. kerületi bölcsődéket és óvodákat is" "2020. október. 09. 06:15"