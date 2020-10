Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7ba61da-3517-4d65-827f-a255ba6834ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Új szintre emelte a Miu Miu a fenntartható divatot. ","shortLead":"Új szintre emelte a Miu Miu a fenntartható divatot. ","id":"20201027_olasz_luxusmarka_upcycling_miumiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7ba61da-3517-4d65-827f-a255ba6834ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676545a5-1821-406a-a4af-42b67858f06b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_olasz_luxusmarka_upcycling_miumiu","timestamp":"2020. október. 27. 15:31","title":"Csupa régi ruhából készített új kollekciót egy olasz luxusmárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány nem enged adót emelni és hitelt felvenni a fővárosnak, de „első körben” 60 milliárd forintnyi beruházás megvalósításával „tehermentesítené”. A főpolgármester szerint a megoldás egyszerű lenne: ne vegyék el Budapest pénzét.","shortLead":"A kormány nem enged adót emelni és hitelt felvenni a fővárosnak, de „első körben” 60 milliárd forintnyi beruházás...","id":"20201028_furjes_balazs_karacsony_gergely_beruhazas_kormany_ajanlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b26dcaa-e501-42d0-866c-ed7734a93eb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_furjes_balazs_karacsony_gergely_beruhazas_kormany_ajanlat","timestamp":"2020. október. 28. 15:51","title":"Karácsony a kormány ajánlatáról: „Az ég szerelmére, mi lenne, ha egyszerűen nem vennék el a főváros pénzét?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7d468a-a534-4a23-9c71-09a2fe62ec9a","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A múltba visszamutató új külsővel, kicsit jobb kamerával és picit nagyobb sebességgel érkeztek meg az új iPhone-ok, melyeknél már nincs a dobozban sem töltő, sem fülhallgató. De cserébe legalább drágábbak – legalábbis Magyarországon. Teszt.","shortLead":"A múltba visszamutató új külsővel, kicsit jobb kamerával és picit nagyobb sebességgel érkeztek meg az új iPhone-ok...","id":"20201028_apple_iphone_12_es_12_pro_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f7d468a-a534-4a23-9c71-09a2fe62ec9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d29f77e-72dd-4a45-85d1-e06f2ebcc0b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_apple_iphone_12_es_12_pro_teszt_velemeny","timestamp":"2020. október. 28. 17:00","title":"2020 talán legjobban várt mobiljai: teszten az iPhone 12 és 12 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Főleg az élő és háttérzenéből származó jogdíjakból folyhat be kevesebb idén, akár 80 százalékos visszaesés is lehet a területen.","shortLead":"Főleg az élő és háttérzenéből származó jogdíjakból folyhat be kevesebb idén, akár 80 százalékos visszaesés is lehet...","id":"20201028_CISAC_zenei_jogdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db08e676-3c04-488f-ba1a-2774b9541ae6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_CISAC_zenei_jogdij","timestamp":"2020. október. 28. 16:55","title":"Több milliárd euróval csökkenhetnek a zenei jogdíjak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042c6fde-4d47-4493-9078-2de4dd805c43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 200 millió forintos pluszköltséget jelentett a szervezetnek a járvány kezelése.\r

